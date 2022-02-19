«Милан» готов предложить Ибрагимовичу новый контракт

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19 февраля 2022, 08:13

Нападающий «Милана» может продлить контракт с клубом.

Sportmediaset сообщает, что миланский клуб намерен предложить 40-летнему шведскому форварду новое соглашение, при этом Златану нужно будет пойти на существенное понижение зарплаты.

На данный момент зарплата Ибрагимовича составляет 7 миллионов евро в год, «Милан» готов платить ему 3 млн в год. С бонусами сумма может вырасти до 5 млн.

Отмечается, что Златан даст ответ клубу после мартовских стыковых матчей ЧМ -2022. Он хочет вместе со Швецией сыграть на чемпионате мира.

Недавно «Милан» продлил контракт с Тео Эрнандесом.