ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» готов предложить Ибрагимовичу новый контракт

19 февраля 2022, 08:13

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продлить контракт с клубом.

Sportmediaset сообщает, что миланский клуб намерен предложить 40-летнему шведскому форварду новое соглашение, при этом Златану нужно будет пойти на существенное понижение зарплаты.

На данный момент зарплата Ибрагимовича составляет 7 миллионов евро в год, «Милан» готов платить ему 3 млн в год. С бонусами сумма может вырасти до 5 млн.

Отмечается, что Златан даст ответ клубу после мартовских стыковых матчей ЧМ-2022. Он хочет вместе со Швецией сыграть на чемпионате мира.

Недавно «Милан» продлил контракт с Тео Эрнандесом.

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Все комментарии
протон
протон
19 февраля в 12:56
Кокорин готов предложить Фиорентине новый контракт с повышением зарплаты. Доп. бонус - вип место на скамейке для запасных игроков из самых дорогих пород дерева, отделанное кожей, золотом и брилиантами.
kust07
kust07
19 февраля в 10:30
Надо соглашаться
Baggio R.
Baggio R. ответ 1 984 (раскрыть)
19 февраля в 10:02
Где он вечен? 10 игр из 25 в Серии А из-за разных повреждений пропустил и сейчас травмирован.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 09:11
Хорошо если согласится
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 февраля в 08:59
Ибра железный
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 08:56
Может и не согласиться!
1 984
1 984
19 февраля в 08:54
Роналду - стареет.
Месси - уже не тот.
Ибра - вечен!
ОПС
ОПС
19 февраля в 08:45
Отдыхать он пока еще не намерен.
beefs
beefs
19 февраля в 08:41
и это не удивительно...
lotsman
lotsman
19 февраля в 08:35
Ибрагимовичу пора уже на пенсию.
Comentarios
Comentarios
19 февраля в 08:33
Ща "старички" фору любому молодому дадут
Байкал-38.
Байкал-38.
19 февраля в 08:27
Ибра вечно молодой!
Мне не нравится Ибра за свой нарциссизм, но как футболист он гениален. Незнаю сколько Златан ещё сможет выступать на серьёзном уровне, но пока есть силы, то надо давать ему такую возможность!
Удачи Ибре и здоровья!!!
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