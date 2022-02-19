«Милан» готов предложить Ибрагимовичу новый контракт

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продлить контракт с клубом.
Sportmediaset сообщает, что миланский клуб намерен предложить 40-летнему шведскому форварду новое соглашение, при этом Златану нужно будет пойти на существенное понижение зарплаты.
На данный момент зарплата Ибрагимовича составляет 7 миллионов евро в год, «Милан» готов платить ему 3 млн в год. С бонусами сумма может вырасти до 5 млн.
Отмечается, что Златан даст ответ клубу после мартовских стыковых матчей ЧМ-2022. Он хочет вместе со Швецией сыграть на чемпионате мира.
Недавно «Милан» продлил контракт с Тео Эрнандесом.
Месси - уже не тот.
Ибра - вечен!
Месси - уже не тот.
Ибра - вечен!
Мне не нравится Ибра за свой нарциссизм, но как футболист он гениален. Незнаю сколько Златан ещё сможет выступать на серьёзном уровне, но пока есть силы, то надо давать ему такую возможность!
Удачи Ибре и здоровья!!!
Мне не нравится Ибра за свой нарциссизм, но как футболист он гениален. Незнаю сколько Златан ещё сможет выступать на серьёзном уровне, но пока есть силы, то надо давать ему такую возможность!
Удачи Ибре и здоровья!!!