В «Фиорентине» ждут, когда Кокорин восстановится после травмы

В пресс-службе «Фиорентины» рассказали о состоянии здоровья форварда Александра Кокорина.
У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем.
В пресс-службе «Фиорентины» рассказали о состоянии здоровья форварда Александра Кокорина.
У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем.
А так серьёзная потеря для фиалок. Теперь важно хотя бы удержаться на 7-ом месте до восстановления Кокорина. А после его возвращения совершить решающий бросок на финише и реально дотянуться до четвертого места.
А так серьёзная потеря для фиалок. Теперь важно хотя бы удержаться на 7-ом месте до восстановления Кокорина. А после его возвращения совершить решающий бросок на финише и реально дотянуться до четвертого места.