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В «Фиорентине» ждут, когда Кокорин восстановится после травмы

вчера, 12:31

В пресс-службе «Фиорентины» рассказали о состоянии здоровья форварда Александра Кокорина.

У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем.

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Все комментарии
KTS22
KTS22
вчера в 21:22
А он существует ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:35
Фиорентина ждёт возвращения Кокорина, а Кокорин ждёт очередного денежного перевода от Фиорентины.
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:16, ред.
А что предыдущий запор уже неактуален? Опять травма?😁
particular
particular
вчера в 19:40, ред.
Ожидание притягивает своей непредсказуемостью и заё@@вает своим постоянством...
Храневец
Храневец
вчера в 19:21
Пусть работает железная пила ,не для работы меня мама родила !
Gahi
Gahi
вчера в 19:01, ред.
Ну что, очередная надежда команды "Фиорентина" Александр Кокорин не сможет помочь своей команде по причине мышечной травмы. Очень жаль что обладатель "Золотого унитаза" не выйдет на поле. В связи этим, врачи клуба хотят найти причину очередной травмы форварда и пришли к заключению, что Санёк - "На полу спал и то упал". Полученая травма таким образом игроком даёт о себе знать каждый раз перед игрой его горячо любимой команды. Держись Санёк осталось немного до очередного индивидуального трофея.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 18:38
Вся эта история напоминает сериал "крутое пике " из Каламбура. Самолет будет падать очень долго.
legys
legys
вчера в 18:35
Санёк держись!!!!!!!!!!!!!!
karnager
karnager
вчера в 16:47
Чтобы продать подороже. Анктивариат и барахло коллекционирует только Федун, но его не обманешь трансфертом главного итальянского шута
протон
протон
вчера в 15:55
Сашка в этом году на рекорд идет, уже сыграл на один матч больше чем в прошлом сезона 5 (было 4), и уже получил 1 желтую карточку (в прошлом сезона была 1). Так что здоровья кудеснику мяча!!!

А так серьёзная потеря для фиалок. Теперь важно хотя бы удержаться на 7-ом месте до восстановления Кокорина. А после его возвращения совершить решающий бросок на финише и реально дотянуться до четвертого места.
протон
протон
вчера в 15:53
Прежде чем шутить над легендой, я вам напомню.
Кокорина 1 гол на ЧМ
Левандовски 0
Играя в баварии, взял бы пару золотых мячей..
Завтра закрывается окно в РПЛ! Держись, Сашка! Ночь простоять, да день продержаться!
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 15:06
Ждут его восстановсения ?...
Зачем ?...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:45
Всё плохое само не уйдёт,
Всё хорошее вдруг не наступит.
Ожиданье лишь время крадёт,
А надежда на чудо нас тупит.
протон
протон
вчера в 14:41
Я уже представляю лет через 10 Кокоша сидит в студии матч тв и рассказывает как он разрывал Серию А
протон
протон
вчера в 14:39
Придется ждать вечно. Думаю Кокоша просто так не сдаться у него есть план "Б"
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:19
Сане походу на дискотеке на ногу наступили, отсюда и травма...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:15
А дождутся ли и как скоро.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:06
Опять травма ?
Скротко можно тренироваться ? Отдохнуть бы ему !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:55
Они на что вообще надеются? Он как восстановится, так сразу новую травму получит.
1 984
1 984
вчера в 13:51
Наивные ребята.
Mekail
Mekail
вчера в 13:48
Мужчина в самом расцвете сил .....30-летний россиянин не выходит на поле с 10 января (у Кокорина небольшая мышечная травма....)... но прежде чем шутить над легендой, я всем напомню....Кокорин 1 гол на ЧМ... Левандовски 0....:))))... Итальянские физруки продолжают губить наш талант.. эх, не умеете вы с гениями обращаться, ну и играйте со всяким сбродом типа влаховичей...:))) ... ну а так что, Сашка в этом году на рекорд идет, уже сыграл на один матч больше чем в прошлом сезона 5 (было 4), и уже получил 1 желтую карточку (в прошлом сезона была 1).....а там глядишь так к 50 годам и забьет первый гол за Фиорентину ... так что здоровья кудеснику мяча!!!.....НО... мне реально кажется, что Саша Кокорин держит кого то из близких родственников владельца Фиорентины в заложниках (по другому эту историю не объяснить...)...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:38
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:37
Сравниваем распорядок дня Кокорина и обычной среднестатистической женщины:
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:37
Что травмированный он, что нетравмированный - результат один.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ старина (раскрыть)
вчера в 13:34
В чём они 8? В том, что купили Влаховича за 2, а продали за 75? После таких сделок, прокол с Кокориным кажется копейками. Так что нечего их жалеть)
Futurista
Futurista ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 13:33
Скорее туалеты сделают Ж- 45$, М-50$...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:32
Ему нет смысла беспокоиться, он в цивилизованной Европе, где жители дикими налогами оплачивают проживание и ленивое существование африканских и арабских мигрантов. В Бельгии самое популярное детское имя Мухаммед уже много лет, и догадайся, за чей счет эти Мухаммеды там благоденствуют?

Так же и Сашу потерпят. На жителях Запада ездить только можно, по факту, тупиковая ветвь развития уже, не жалко их.
Jon718875
Jon718875
вчера в 13:28
Скорее пенсии сделают Ж-45, М-50
drug01
drug01
вчера в 13:24
Будем ждать этого момента
berda2003
berda2003
вчера в 13:19
незнание русского фольклора и приводит к проблемам:
ждать надо 3 (три) года и 3 (три) месяца... и только на одну травму, а их, может быть, несколько...
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