Фати будет в строю не раньше конца апреля

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати предположительно вернётся на поле в конце апреля. Об этом сообщает AS.
По данным источника, в руководстве каталонской команды уверены, что форварду нужно ещё минимум 12 недель для восстановления.
Напомним, нападающий вышел на замену на 61-й минуте поединка с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за повреждения. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.
Игрок отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с различными представителями «Барсы», включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний футболист решил выбрать консервативный метод лечения.
Если бы Фати согласился на хирургическое вмешательство, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.
так его пиарили а по сути ниочём игрок
так его пиарили а по сути ниочём игрок
Я думаю Барселона набором игроков в атаку показала, что уже 100% надежд на Фати ожидать не стоит. А уж после истории с Умтити вообще к этому консервативному лечению много вопросов. Жаль Фати, но с каждой его новой травмой ожиданий от него все меньше.
Я думаю Барселона набором игроков в атаку показала, что уже 100% надежд на Фати ожидать не стоит. А уж после истории с Умтити вообще к этому консервативному лечению много вопросов. Жаль Фати, но с каждой его новой травмой ожиданий от него все меньше.