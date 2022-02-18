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Фати будет в строю не раньше конца апреля

вчера, 17:58

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати предположительно вернётся на поле в конце апреля. Об этом сообщает AS.

По данным источника, в руководстве каталонской команды уверены, что форварду нужно ещё минимум 12 недель для восстановления.

Напомним, нападающий вышел на замену на 61-й минуте поединка с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за повреждения. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.

Игрок отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с различными представителями «Барсы», включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний футболист решил выбрать консервативный метод лечения.

Если бы Фати согласился на хирургическое вмешательство, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:58
Ну вообще то Умтити убил себя на ЧМ ! Слишком торопился! И не всегда это лечение такое плохое думаю!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 19:52
абсолютно не интересно когда он выползет на поле ,
так его пиарили а по сути ниочём игрок
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:36
Фати обуза для Барсы,как Дембеле,он не будет играть,он больной,лучше научиться играть ему в шахматы
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:20
Сплошные убытки для Барселоны.
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:10
Второй Дембелей а называли вторым месси
1 984
1 984
вчера в 19:00
Скорейшего выздоровления.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:24
Зря выбрал лечение надо было операцию.
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:10
Дааааа..... долго идет восстановление...здоровья
протон
протон
вчера в 18:01
По факту Фати пропустил уже два сезона из за травмы, будет чудом если он сможет выйти на более менее высокий уровень игры.
Я думаю Барселона набором игроков в атаку показала, что уже 100% надежд на Фати ожидать не стоит. А уж после истории с Умтити вообще к этому консервативному лечению много вопросов. Жаль Фати, но с каждой его новой травмой ожиданий от него все меньше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:58
Скорейшего выздоровления и в строй.
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