Фати будет в строю не раньше конца апреля

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вчера, 17:58

Нападающий «Барселоны» предположительно вернётся на поле в конце апреля. Об этом сообщает AS.

По данным источника, в руководстве каталонской команды уверены, что форварду нужно ещё минимум 12 недель для восстановления.

Напомним, нападающий вышел на замену на 61-й минуте поединка с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за повреждения. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.

Игрок отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с различными представителями «Барсы», включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний футболист решил выбрать консервативный метод лечения.

Если бы Фати согласился на хирургическое вмешательство, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.