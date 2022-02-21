Клопп рассказал о состоянии здоровья Фирмино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии форварда мерсисайдской команды Роберто Фирмино:
Мы даже не были в курсе, что у Бобби есть какая-то проблема, пока он не почувствовал дискомфорт после игры с «Интером». Мы думали, что это мелочь, но позже стало известно, что у Фирмино мышечная травма. Мы должны проанализировать всё и понять, сколько времени понадобится на восстановление. Пока не знаю, когда он будет в строю.
Напомним, в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Интер» — «Ливерпуль» Фирмино забил один из голов. Встреча закончилась победой английского коллектива со счётом 2:0. Ответный матч состоится 8 марта в Англии.