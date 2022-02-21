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Клопп рассказал о состоянии здоровья Фирмино

вчера, 10:18

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии форварда мерсисайдской команды Роберто Фирмино:

Мы даже не были в курсе, что у Бобби есть какая-то проблема, пока он не почувствовал дискомфорт после игры с «Интером». Мы думали, что это мелочь, но позже стало известно, что у Фирмино мышечная травма. Мы должны проанализировать всё и понять, сколько времени понадобится на восстановление. Пока не знаю, когда он будет в строю.

Напомним, в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Интер» — «Ливерпуль» Фирмино забил один из голов. Встреча закончилась победой английского коллектива со счётом 2:0. Ответный матч состоится 8 марта в Англии.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:39
Здоровья и скорого выхода на поле Роберто и Диого!
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:36
Это потеря. Скорейшего выздоровления
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 10:45
Скорейшего восстановления.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:44
Скорейшего выздоровления и в строй.
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