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Агент Шпинев — о травме Миранчука: «Лёша потихоньку восстанавливается»

вчера, 15:29

Агент Вадим Шпинев рассказал о состоянии своего клиента полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который восстанавливается от травмы бедра и не играет с 22 января.

У Алексея наблюдается положительная динамика, все хорошо. Травма задней поверхности бедра – непредсказуемая вещь, дату возвращения игрока на поле назвать вам не могу.

Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе. Леша потихоньку восстанавливается, набирает форму.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:35
Ну если не в общей группе тренируется, то появится он только в марте скорее всего. Главное, что не как Головин полгода лечил.
Boricku
Boricku
вчера в 15:50, ред.
В фиорентину надо, к Сашку
Cat01
Cat01
вчера в 15:46
Здоровья и удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:36
Самое главное чтобы без травм. Скорейшего выздоровления.
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