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Дибала может пропустить матч с «Вильярреалом» 22 февраля

вчера, 16:46
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом», который состоится 22 февраля.

Аргентинский форвард получил мышечное повреждение во время встречи 26-го тура Серии А с «Торино» (1:1). Его заменили на 54-й минуте.

Джанлука Ди Марцио утверждает, что травма не слишком серьезна, однако вероятность пропуска матча с «Вильярреалом» остается.

Ранее в «Ювентусе» ответили на вопрос касательно продления контракта с Дибалой.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 18:08
пора прощаться с этим хроником
1 984
1 984
вчера в 18:03
Скорейшего возвращения на поле.
протон
протон
вчера в 17:06
Можно подумать, за последние лет 5 только Дибала и тащил Ювентус в плей-офф ЛЧ.
Сухая статистика: у Кьезы в 2 матчах с Порту голов в плей-офф ЛЧ на 3 больше, чем у Дибалы за последние 4 года. И да, Кьеза забил три гола Порту в двух матчах.
drug01
drug01
вчера в 16:49
Это очень плохо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:48
Забивать будет некому.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:47
Ну совсем у Юве все плохо.... да уж не их сезон
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