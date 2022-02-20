Дибала может пропустить матч с «Вильярреалом» 22 февраля

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом», который состоится 22 февраля.
Аргентинский форвард получил мышечное повреждение во время встречи 26-го тура Серии А с «Торино» (1:1). Его заменили на 54-й минуте.
Джанлука Ди Марцио утверждает, что травма не слишком серьезна, однако вероятность пропуска матча с «Вильярреалом» остается.
Ранее в «Ювентусе» ответили на вопрос касательно продления контракта с Дибалой.
Сухая статистика: у Кьезы в 2 матчах с Порту голов в плей-офф ЛЧ на 3 больше, чем у Дибалы за последние 4 года. И да, Кьеза забил три гола Порту в двух матчах.
Сухая статистика: у Кьезы в 2 матчах с Порту голов в плей-офф ЛЧ на 3 больше, чем у Дибалы за последние 4 года. И да, Кьеза забил три гола Порту в двух матчах.