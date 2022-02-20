Дибала может пропустить матч с «Вильярреалом» 22 февраля

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вчера, 16:46

Нападающий «Ювентуса» может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом», который состоится 22 февраля.

Аргентинский форвард получил мышечное повреждение во время встречи 26-го тура Серии А с «Торино» (1:1). Его заменили на 54-й минуте.

Джанлука Ди Марцио утверждает, что травма не слишком серьезна, однако вероятность пропуска матча с «Вильярреалом» остается.

Ранее в «Ювентусе» ответили на вопрос касательно продления контракта с Дибалой.