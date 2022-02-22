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Яремчук: «Знал, что „Спартак“ — принципиальный соперник „Динамо“ Киев»

22 февраля 2022, 16:38

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в квалификационном поединке с московским «Спартаком» в минувшем году:

В первую очередь запомнилось, что я очень переживал. Я думал, что у меня будет чуть больше времени [перед дебютом]. После игры я просто чувствовал удовлетворение от того, что мы вышли в следующий этап. Но, конечно, я был доволен, что получилось отметиться, можно сказать, ассистом.

Разумеется, я знаком с историей и [как воспитанник киевского „Динамо"] знал, что „Спартак" — принципиальный соперник моего бывшего клуба. Но в тот момент я намного больше переживал за свой дебют и был сосредоточен не на прошлой игре „Динамо" и „Спартака", а на том, чтобы хорошо сыграть.

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Все комментарии
shur
shur ответ cska1948 (раскрыть)
22 февраля в 22:47
...вот по большому спросу, без национальности и политики, конечно дело
в школе футбола, то есть Лобановский против Бескова и Ко....!!!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
22 февраля в 20:17
    kasyak7
    kasyak7
    22 февраля в 19:08
    Спартак к сожалению сейчас не тот.
    Любoмир
    Любoмир
    22 февраля в 18:59
    Как это было...и что сейчас.... позорно и неприятно
    Союзник противников
    Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
    22 февраля в 18:48
      cska1948
      cska1948 ответ Capral (раскрыть)
      22 февраля в 18:37
      Интересно бы узнать, в чём была идеологическая разница между советскими командами Динамо Киев и Спартак Москва?
      Klaus-S
      Klaus-S ответ Байкал-38 (раскрыть)
      22 февраля в 18:23
      Думаю что сейчас уже это было бы мало интересно. И Спартак и Динамо стали заурядными и унылыми командами.
      Разве что как противостояние двух стран. Но это уже была бы политика. А её и без футбола слишком много в нашей жизни.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      22 февраля в 18:19
      Динамо К - Спартак М - это была супер вывеска. Матчи были огненными. Жаль , что на данный момент игры эти невозможны.
      Мой второй аккаунт
      Мой второй аккаунт
      22 февраля в 17:31
      Сейчас такой матч кажется невозможным. Надеюсь, когда-нибудь вновь увидеть эти команды выясняющие отношения на футбольном поле.
      LOpp
      LOpp
      22 февраля в 17:16
      Эх, не скоро ещё Спартак сыграет с Динамо Киев
      Capral
      Capral ответ Байкал-38 (комментарий удален) (раскрыть)
      22 февраля в 17:13
      Было бы неплохо, подключить Шахтер к ПЛ России!!! Вот это, было бы украшением чемпионата!!!
      Capral
      Capral ответ Байкал-38 (комментарий удален) (раскрыть)
      22 февраля в 17:05
      Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      mihaluch
      mihaluch
      22 февраля в 17:03
      Верю что когда ни будь будет сыгран этот матч.
      Capral
      Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
      22 февраля в 17:01
      Я о другом. Можно себе представить, поездку Спартака во Львов, при нынешних делах?
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
      22 февраля в 16:59
      Вообще никак! Это не принципиальный соперник, а команда временная в соперниках. Каких было сотнями.
      Capral
      Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
      22 февраля в 16:59
      Оно и понятно, практически, все московские команды, все годы конкурировали между собой, ярчайшая, богатейшая история противостояния, чего не скажешь об украинском футболе.
      Capral
      Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
      22 февраля в 16:56
      А, афиша Карпаты-Спартак, как Вам...?
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
      22 февраля в 16:56
      Согласен, но такая же история и у Спартака, принципиальных соперников хоть отбавляй, даже больше чем и киевлян.
      Capral
      Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
      22 февраля в 16:53
      Сейчас у Киева другой, более принципиальный соперник- Шахтер. У Киева, всегда были идеологические противники, сначала Спартак, теперь Шахтер....
      Байкал-38
      Байкал-38
      22 февраля в 16:48
      Противостояние Динамо (Киев)-Спартак было украшением чемпионата СССР.
      Как жаль, что вмешалась политика и команды оказались в разных чемпионатах, но противостояние никуда не делось, оно стало проявляться в кубке содружества и ЛЧ.
      Ну а сейчас матч Динамо (Киев)-Спартак это из разряда фантастики, но можно представить какой ажиотаж мог бы быть от одной только афиши данного матча.
      Думаю, что пройдёт время и мы снова увидем спортивную битву этих великих команд.
      Спорт должен быть вне политики!!!
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