Яремчук: «Знал, что „Спартак“ — принципиальный соперник „Динамо“ Киев»

Украинский нападающий «Бенфики» вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в квалификационном поединке с московским «Спартаком» в минувшем году:

В первую очередь запомнилось, что я очень переживал. Я думал, что у меня будет чуть больше времени [перед дебютом]. После игры я просто чувствовал удовлетворение от того, что мы вышли в следующий этап. Но, конечно, я был доволен, что получилось отметиться, можно сказать, ассистом.

Разумеется, я знаком с историей и [как воспитанник киевского „Динамо"] знал, что „Спартак" — принципиальный соперник моего бывшего клуба. Но в тот момент я намного больше переживал за свой дебют и был сосредоточен не на прошлой игре „Динамо" и „Спартака", а на том, чтобы хорошо сыграть.