Яремчук: «Знал, что „Спартак“ — принципиальный соперник „Динамо“ Киев»

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в квалификационном поединке с московским «Спартаком» в минувшем году:
В первую очередь запомнилось, что я очень переживал. Я думал, что у меня будет чуть больше времени [перед дебютом]. После игры я просто чувствовал удовлетворение от того, что мы вышли в следующий этап. Но, конечно, я был доволен, что получилось отметиться, можно сказать, ассистом.
Разумеется, я знаком с историей и [как воспитанник киевского „Динамо"] знал, что „Спартак" — принципиальный соперник моего бывшего клуба. Но в тот момент я намного больше переживал за свой дебют и был сосредоточен не на прошлой игре „Динамо" и „Спартака", а на том, чтобы хорошо сыграть.
Как жаль, что вмешалась политика и команды оказались в разных чемпионатах, но противостояние никуда не делось, оно стало проявляться в кубке содружества и ЛЧ.
Ну а сейчас матч Динамо (Киев)-Спартак это из разряда фантастики, но можно представить какой ажиотаж мог бы быть от одной только афиши данного матча.
Думаю, что пройдёт время и мы снова увидем спортивную битву этих великих команд.
Спорт должен быть вне политики!!!
Как жаль, что вмешалась политика и команды оказались в разных чемпионатах, но противостояние никуда не делось, оно стало проявляться в кубке содружества и ЛЧ.
Ну а сейчас матч Динамо (Киев)-Спартак это из разряда фантастики, но можно представить какой ажиотаж мог бы быть от одной только афиши данного матча.
Думаю, что пройдёт время и мы снова увидем спортивную битву этих великих команд.
Спорт должен быть вне политики!!!