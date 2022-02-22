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Менди: «Кепа хорошо играл, когда я был на Кубке Африки»

22 февраля 2022, 10:08

Вратарь «Челси» Эдуард Менди рассказал о своих отношениях с запасным голкипером лондонского клуба Кепой Аррисабалагой.

Напомним, в начале года Кепа заменял Менди в стартовом составе «Челси», так как сенегалец участвовал в Кубке африканских наций.

У меня хорошие отношения с Кепой с тех пор, как я пришёл в «Челси». У нас хорошие отношения на поле и за его пределами. Кепа хорошо играл, когда я был на Кубке Африки, но это меня не удивило, потому что я ежедневно вижу его на тренировках. Был очень рад за него, поскольку он этого заслуживает.

В клубе есть конкуренция на каждой позиции, поэтому ты должен выкладываться по максимуму и выступать на самом высоком уровне, чтобы быть в стартовом составе.

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Все комментарии
David Young
David Young
22 февраля в 15:33
Это хорошо что он хорошо играл.
ДСА
ДСА
22 февраля в 12:32
Кого-то надо продавать.
Carl Lewis
Carl Lewis
22 февраля в 10:55
Ну да - молодец!
УЕСКА
УЕСКА
22 февраля в 10:38
У Челси есть два сильных вратаря.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 10:14
Кепа отличный игрок
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