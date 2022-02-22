Менди: «Кепа хорошо играл, когда я был на Кубке Африки»

Вратарь «Челси» рассказал о своих отношениях с запасным голкипером лондонского клуба .

Напомним, в начале года Кепа заменял Менди в стартовом составе «Челси», так как сенегалец участвовал в Кубке африканских наций.

У меня хорошие отношения с Кепой с тех пор, как я пришёл в «Челси». У нас хорошие отношения на поле и за его пределами. Кепа хорошо играл, когда я был на Кубке Африки, но это меня не удивило, потому что я ежедневно вижу его на тренировках. Был очень рад за него, поскольку он этого заслуживает.

В клубе есть конкуренция на каждой позиции, поэтому ты должен выкладываться по максимуму и выступать на самом высоком уровне, чтобы быть в стартовом составе.