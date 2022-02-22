Ботхейм – о «Краснодаре»: «Я решил, что смогу вырасти тут как игрок»

Норвежский форвард «Краснодара» объяснил, почему решил продолжить карьеру в России.

22-летний футболист перешел в стан краснодарцев из клуба «Будё-Глимт» в начале текущего года.

Мной интересовались многие клубы. Называть их не буду, но что интерес был — факт. «Краснодар» показался мне самым любопытным вариантом.

Почему? Я решил, что смогу вырасти тут как игрок. Ключевым фактором стало то, что клуб полностью подходит под стиль моей игры. Плюс «Краснодар» реально хотел меня подписать.