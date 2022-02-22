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Ботхейм – о «Краснодаре»: «Я решил, что смогу вырасти тут как игрок»

22 февраля 2022, 10:45

Норвежский форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм объяснил, почему решил продолжить карьеру в России.

22-летний футболист перешел в стан краснодарцев из клуба «Будё-Глимт» в начале текущего года.

Мной интересовались многие клубы. Называть их не буду, но что интерес был — факт. «Краснодар» показался мне самым любопытным вариантом.

Почему? Я решил, что смогу вырасти тут как игрок. Ключевым фактором стало то, что клуб полностью подходит под стиль моей игры. Плюс «Краснодар» реально хотел меня подписать.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 13:12
Интересно будет посмотреть на парнишку.
Свeтозар
Свeтозар
22 февраля в 12:20
Будем поглядеть на твой рост
Alexnvr
Alexnvr
22 февраля в 12:17
Скандинавы вроде бы приживаются в южных клубах. А с нормальным тренером надеюсь всё у него получится.
Главный судья
Главный судья
22 февраля в 12:06
Вильена изначально приезжал для перепродажи..и не скрывал того что он на время не неси ересь
gwynb1eidd
gwynb1eidd
22 февраля в 12:06
Плюс денег дали много, чего кстати Галицкий и не скрывает. Но с Фарке у него реально есть шансы на прогресс...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 февраля в 11:57
Почему бы нет, добротный клуб, топовый тренер и супер президент, все условия а остальное от тебя.
makkie
makkie
22 февраля в 11:39
Вильена тоже так думал.
Сейчас радуется, что убежал в аренду из Краснодара )))
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 11:01
А Будё-Глимт гремит сейчас на всю Европу.
Мaлик
Мaлик
22 февраля в 10:46
Посмотрим на тебя...но в РПЛ обычно все наоборот
drug01
drug01
22 февраля в 10:46
Вме будет так
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