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«Один из величайших тренеров в моей карьере». Роналдо — об Анчелотти

22 февраля 2022, 11:41

Экс-нападающий «Реала» Роналдо опубликовал в Instagram фотографию с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти:

Один из величайших тренеров в моей карьере и большой человек. Приятно увидеться, мистер.

Напомним, бразильский игрок выступал под руководством Карло Анчелотти в «Милане». Роналдо играл за итальянскую команду с 2007 по 2008 год и отметился 9 голами в 20 матчах.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
22 февраля в 14:56
Карло Анчелотти один из величайших тренеров мира за всю историю и не удивительно, что такие слова могут сказать многие великие игроки как "зубастик" Роналдо.
А самое главное достижения Анчелотти говорят сами за себя, а это длинный список.
Удачи Карло, здоровья и долголетия!!!
МAGNUM
МAGNUM
22 февраля в 12:25, ред.
А ты один из лучших игроков в истории.Просто космический уровень футбола показывал,несмотря на то ,что пихал во все движущееся,и травмировался страшным образом.И все равно наблюдать твою игру было одно наслаждение-Феномен.
marut
marut
22 февраля в 12:23
Красавцы...и сказать то больше нечего
shlomo2
shlomo2
22 февраля в 12:16
Хорошее фото...великие
gwynb1eidd
gwynb1eidd
22 февраля в 12:05
Что до сих пор доказывает в Реале...
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 12:02
Ты тоже не лаптем щи хлебал Зубастик!
Carl Lewis
Carl Lewis
22 февраля в 12:00
Анчелоттим, конечно - ТРЕНЕР.
Cat01
Cat01
22 февраля в 11:52
Тренер супер!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 11:50
А ты один из величайших игроков в истории футбола!
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