«Один из величайших тренеров в моей карьере». Роналдо — об Анчелотти

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22 февраля 2022, 11:41

Экс-нападающий «Реала» опубликовал в Instagram фотографию с главным тренером «сливочных» :

Один из величайших тренеров в моей карьере и большой человек. Приятно увидеться, мистер.

Напомним, бразильский игрок выступал под руководством Карло Анчелотти в «Милане». Роналдо играл за итальянскую команду с 2007 по 2008 год и отметился 9 голами в 20 матчах.