«Один из величайших тренеров в моей карьере». Роналдо — об Анчелотти

Экс-нападающий «Реала» Роналдо опубликовал в Instagram фотографию с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти:
Один из величайших тренеров в моей карьере и большой человек. Приятно увидеться, мистер.
Напомним, бразильский игрок выступал под руководством Карло Анчелотти в «Милане». Роналдо играл за итальянскую команду с 2007 по 2008 год и отметился 9 голами в 20 матчах.
А самое главное достижения Анчелотти говорят сами за себя, а это длинный список.
Удачи Карло, здоровья и долголетия!!!
А самое главное достижения Анчелотти говорят сами за себя, а это длинный список.
Удачи Карло, здоровья и долголетия!!!