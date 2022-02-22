Месси: «У ПСЖ нет причин завидовать клубам с большой историей»

Нападающий ПСЖ поделился мыслями о статусе клуба.

Я думаю, что ПСЖ сегодня является одним из крупнейших клубов в мире, и постепенно он будет продолжать расти еще больше. Считаю, что на данный момент у ПСЖ нет причин завидовать клубам с большой историей.

Это здорово — играть рядом с лучшими. Долгое время у меня была такая возможность в «Барселоне», а теперь я получил такой шанс в Париже. Я счастлив и с нетерпением жду продолжения!