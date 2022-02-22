Месси: «У ПСЖ нет причин завидовать клубам с большой историей»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями о статусе клуба.
Я думаю, что ПСЖ сегодня является одним из крупнейших клубов в мире, и постепенно он будет продолжать расти еще больше. Считаю, что на данный момент у ПСЖ нет причин завидовать клубам с большой историей.
Это здорово — играть рядом с лучшими. Долгое время у меня была такая возможность в «Барселоне», а теперь я получил такой шанс в Париже. Я счастлив и с нетерпением жду продолжения!
Недавно Месси достиг солидной отметки в своей карьере.
Можно быть очень великим клубом, но влачить жалкое существование зарабатывая тем что играют подчас с любительскими клубами.
К примеру, «Шеффилд» самый старый клуб в мире, ну или Ноттингем Форест - победитель кубка чемпионов 1979, 1980 сейчас.
Ну и финансированию ПСЖ завидуют почти все клубы в мире. А слова "лучше быть когда-то великим, а сейчас влачить жалкое существование" говорятся только для бравады.
Можно быть очень великим клубом, но влачить жалкое существование зарабатывая тем что играют подчас с любительскими клубами.
К примеру, «Шеффилд» самый старый клуб в мире, ну или Ноттингем Форест - победитель кубка чемпионов 1979, 1980 сейчас.
Ну и финансированию ПСЖ завидуют почти все клубы в мире. А слова "лучше быть когда-то великим, а сейчас влачить жалкое существование" говорятся только для бравады.