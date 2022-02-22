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Месси: «У ПСЖ нет причин завидовать клубам с большой историей»

22 февраля 2022, 18:21

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями о статусе клуба.

Я думаю, что ПСЖ сегодня является одним из крупнейших клубов в мире, и постепенно он будет продолжать расти еще больше. Считаю, что на данный момент у ПСЖ нет причин завидовать клубам с большой историей.

Это здорово — играть рядом с лучшими. Долгое время у меня была такая возможность в «Барселоне», а теперь я получил такой шанс в Париже. Я счастлив и с нетерпением жду продолжения!

Недавно Месси достиг солидной отметки в своей карьере.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:29
Спроси у меня откуда я взял!
112910415
112910415
вчера в 13:04
вот такое оно, счастье ?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
вчера в 12:03
Барса,ру
Nazi
Nazi
вчера в 10:48
Уже не верится, что настанет день, когда эти два старпера свалят из футбола со своими липовыми 13 ЗМ...
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 07:36
    Землянин
    Землянин ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 06:05, ред.
    Не так давно сам псж там же находился и до сих пор, кроме национального чемпионата ничего не добился, да и там через раз
    амурец
    амурец
    вчера в 02:11
    ПСЖ завидует другим клубам что у них нет балласта в виде Месси, а ПСЖ приходитьсч с этим мучаться
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
    вчера в 00:28
    Я, к примеру, видел как Месси почти постоянно терял мяч. Не знаю, откуда он взял эти сказки.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 00:05
      Онотолий Вассерман
      Онотолий Вассерман ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      22 февраля в 23:42
      Можете ссылку откуда такая статистика? Или это фантазии ?
      Онотолий Вассерман
      Онотолий Вассерман ответ Байкал-38 (раскрыть)
      22 февраля в 23:40, ред.
      По вашему кто богаче тому все завидуют?...однако вы "истинный ' любитель футбола...или это что то личное?
      К вашему сведению как может дворянин завидовать обычному безродному торгашу,пускай и с деньгами?
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Caniggia (раскрыть)
      22 февраля в 23:10
      Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси стал лидером по нескольким статистическим показателям в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0).

           Аргентинец сделал 45 передач на последней трети поля, а также совершил 5 успешных обводок — лучший результат в игре.

           Кроме того, показатель ожидаемых ассистов (xA) 34-летнего футболиста составил 0,61 — в три раза больше, чем у любого другого игрока матча.

           Также Месси коснулся мяча более 100 раз.
      League1
      League1 ответ valt134 (раскрыть)
      22 февраля в 21:43
      Да нет, он давно понял и осознал, что он распиаренный дуб дубовищем. Вот на этот пиар распиар и продолжает работать. Ещё его папка лет десять назад сказал: не ругайте моего дурака, он не МАРАДОНА!
      valt134
      valt134
      22 февраля в 21:02
      «Пургу пронёс «... А зачем тогда шейхи всеми правдами и неправдами хотят заполучить «ушастого?»
      valt134
      valt134
      22 февраля в 20:59
      По ходу «карлик» сам не понял, что сказал.
      Caniggia
      Caniggia
      22 февраля в 20:51
      Месси уже потерял интерес к футболу. Он абсолютно не мотивирован в ПСЖ, что и доказывает его унылая игра и статистика. Да и возраст берёт своё. Он много чего добился в своей карьере, стал лучшим игроком своего поколения, выиграл кучу титулов, трофеев и индивидуальных призов, заработал огромное количество денег, хватит на всю жизнь его правнукам и сейчас получает сумасшедшую для своего возраста зарплату. И что его может ещё мотивировать в футболе на 35-м году жизни? Он не такой фанатик своей статистики и физической формы, как Криштиану, Месси проще. Он просто хочет теперь наслаждаться жизнью, а футбол постепенно уходит от него всё дальше.
      УЕСКА
      УЕСКА
      22 февраля в 20:36
      Пусть другие клубы завидуют ПСЖ и их возможностям. На данный момент ПСЖ один из сильнейших клубов мира и будет творить историю.
      eleven LC
      eleven LC
      22 февраля в 20:30
      Правильно Месси говорит,чего это Парижу завидовать другим клубам,ведь ПСЖ богаче всех!
      За 9 лет потратили 2 миллиарда и выиграли целых 0 ЛЧ!
      kust07
      kust07
      22 февраля в 20:28
      Понятное дело, зачем завидовать. Это ПСЖшникам завидуют.
      Bensurr
      Bensurr
      22 февраля в 20:20
      И не стыдно Карлану за купленный мячик с двумя голами в лиге фермеров.
      Bensurr
      Bensurr
      22 февраля в 20:20
      Это у него так в контракте прописано сказать Париж великий клуб и итд бонусы обещали, дежурные слова так сказать.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      22 февраля в 20:00
      С такими старперами великими они не станут
      dzvinka
      dzvinka
      22 февраля в 19:34
      все верно, близится конец сезона, пора переподписывать и без того жирный контракт, бонус лояльности там то да се))) все по накатаной у этого мастера своего дела))
      particular
      particular
      22 февраля в 19:18
      Оказывается, как мало нужно человеку для счастья...
      Недавно, счастливые звёзды толкались счастливыми @опами, но ничего не могли сделать с Нантом...
      Байкал-38
      Байкал-38
      22 февраля в 19:14, ред.
      Реалия такова на сегодняшний день, что клубы с великой историей наоборот завидуют ПСЖ.
      Можно быть очень великим клубом, но влачить жалкое существование зарабатывая тем что играют подчас с любительскими клубами.
      К примеру, «Шеффилд» самый старый клуб в мире, ну или Ноттингем Форест - победитель кубка чемпионов 1979, 1980 сейчас.
      Ну и финансированию ПСЖ завидуют почти все клубы в мире. А слова "лучше быть когда-то великим, а сейчас влачить жалкое существование" говорятся только для бравады.
      Colchoneros
      Colchoneros
      22 февраля в 18:56
      О как заговорил!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      22 февраля в 18:42
      У каждого своя история...
      asraeil
      asraeil
      22 февраля в 18:39
      Ну а что.... хотели от него другого интервью услышать?
      League1
      League1
      22 февраля в 18:35
      Это так кулик хвалит своё болото. Ничего нового. Причём на всю голову хромой кулик.
      протон
      протон
      22 февраля в 18:31
      У каждого клуба есть своя история. Просто не у всех она наполнена кубками чемпионов
      У ПСЖ какая никакая все таки есть история.
      Тут играли ; Роналдиньо, Веа, Семак, Паулета, Сушич, Рай. Великие игроки.
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