Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Локомотив» оформил трансфер Сведберга из «Хаммарбю»

вчера, 09:01

Полузащитник «Хаммарбю» Виллот Сведберг перейдёт в «Локомотив».

По данным источника, «железнодорожники» успели оформить переход 18-летнего футболиста. Сведберг останется в шведском клубе до лета, а после присоединится к «Локомотиву».

За трансфер игрока московская команда заплатила 4,5 млн евро (плюс 2,5 млн евро в качестве бонусов). Этот переход стал рекордным в истории «Хаммарбю».

Все новости
Агент Яковлева прокомментировал слухи об интересе клуба из Португалии
Вчера, 22:25
СлухиЦСКА зимой отказал португальскому клубу в трансфере Яковлева
Вчера, 17:41
Терюшков: «„Химки“ рассматривали вариант с подписанием Кокорина и Зе Луиша»
Вчера, 16:14
Медведев: «„Гранада“ не обращалась в „Зенит“ по Оздоеву»
22 февраля
СлухиОздоев был близок к переходу в «Гранаду» в зимнее трансферное окно
22 февраля
Агент Тюкавина прокомментировал слухи об интересе «Боруссии» Д к игроку
22 февраля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:16
Скандинавы в РПЛ это почти беспроигрышная лотерея,
13 RUS
13 RUS
вчера в 15:40
Продолжают транжирить халявные бабки ржд...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:09
За ноунейма, хоть и перспективного, такие бабки.....Очень рискованно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:36
Если три раза вслух повторить "Сведберг из «Хаммарбю» - пойдёт дождь.....
drug01
drug01
вчера в 14:30
Удачной игры!
dеigandre
dеigandre ответ Паровозов (раскрыть)
вчера в 14:12
Есть уже не 18-летний Рыбчинский, который ходит по полю и наблюдает за атаками на наши ворота
oFANATo
oFANATo ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:36
Спасибо за инфу!
Паровозов
Паровозов
вчера в 13:35
Своих 18 летних пацанов мало.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:34, ред.
Доброго времени суток Всем и с Праздником Вас !!!
Парни , не открывается- конкурс ! Не могу попасть туда , ни ставки мои , ни линия . Короче ," Конкурсы " вообще не как ни открывается.
David Young
David Young ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 13:30
Шведский футбольный клуб из Стокгольма.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:25
Хаммарбю это вообще где?
nikoladolgov
nikoladolgov ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 13:25
Скоро Зенита не будет , ВТБ и ЦСКА уже заблокировали , Газпром и Зенит на очереди !
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:22
Скоро даже о таких трансферах будут мечтать. Накидают санкций и будет только чемпионат великой РПЛ и кубок старого хоккейного деда. И даже лига конференций будет верхом достижений Зенита
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:18
Похоже немцы решили развалить Локомотив ...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:09
Кот в мешке , причем дорогой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:57
Какая-то мутная история. Дорого за такого зелёного...
ОПС
ОПС
вчера в 12:52
Молодой еще.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:32
Не много за ноунейма из такого же клуба? Хотя агенты и прочие посредники наверно большую часть и подняли...
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:44
Что=то больно много Локо понабрал иностранных ноунеймов.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:03
Добро пожаловать, теперь надо отрабатывать вложенный капитал.
thmtrzwr9rnx
thmtrzwr9rnx
вчера в 09:15
Это рядовое событие.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:14
Удачи молодому футболисту в Локо. Надеюсь будет прогрессировать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:11
Никто из ниоткуда...
Cat01
Cat01
вчера в 09:06
Очень хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 