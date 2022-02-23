«Локомотив» оформил трансфер Сведберга из «Хаммарбю»

Полузащитник «Хаммарбю» Виллот Сведберг перейдёт в «Локомотив».
По данным источника, «железнодорожники» успели оформить переход 18-летнего футболиста. Сведберг останется в шведском клубе до лета, а после присоединится к «Локомотиву».
За трансфер игрока московская команда заплатила 4,5 млн евро (плюс 2,5 млн евро в качестве бонусов). Этот переход стал рекордным в истории «Хаммарбю».
Парни , не открывается- конкурс ! Не могу попасть туда , ни ставки мои , ни линия . Короче ," Конкурсы " вообще не как ни открывается.
Парни , не открывается- конкурс ! Не могу попасть туда , ни ставки мои , ни линия . Короче ," Конкурсы " вообще не как ни открывается.