Оздоев был близок к переходу в «Гранаду» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев мог перейти в «Гранаду».
«Представители Оздоева и „Гранады“ обсуждали возможный переход, однако не смогли достичь договорённости по условиям личного контракта», — сообщает источник.
Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Ранее появлялась информация, что клуб продлит с ним соглашение на 2 года.
Клуб полностью не подготовлен к приходу таких игроков как Оздоев....
Пусть сначала выстроят инфраструктуру...потом проявляют интерес к игрокам РПЛ...
Клуб полностью не подготовлен к приходу таких игроков как Оздоев....
Пусть сначала выстроят инфраструктуру...потом проявляют интерес к игрокам РПЛ...
- Это кто?
- Всё, пока.
- Это кто?
- Всё, пока.