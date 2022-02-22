Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Оздоев был близок к переходу в «Гранаду» в зимнее трансферное окно

22 февраля 2022, 22:13

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев мог перейти в «Гранаду».

«Представители Оздоева и „Гранады“ обсуждали возможный переход, однако не смогли достичь договорённости по условиям личного контракта», — сообщает источник.

Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Ранее появлялась информация, что клуб продлит с ним соглашение на 2 года.

Все новости
Агент Яковлева прокомментировал слухи об интересе клуба из Португалии
Вчера, 22:25
СлухиЦСКА зимой отказал португальскому клубу в трансфере Яковлева
Вчера, 17:41
Терюшков: «„Химки“ рассматривали вариант с подписанием Кокорина и Зе Луиша»
Вчера, 16:14
Слухи«Локомотив» оформил трансфер Сведберга из «Хаммарбю»
Вчера, 09:01
Медведев: «„Гранада“ не обращалась в „Зенит“ по Оздоеву»
22 февраля
Агент Тюкавина прокомментировал слухи об интересе «Боруссии» Д к игроку
22 февраля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:53
В Гранаде зарплаты в 4 раза меньше чем в Зените-2.....
Клуб полностью не подготовлен к приходу таких игроков как Оздоев....
Пусть сначала выстроят инфраструктуру...потом проявляют интерес к игрокам РПЛ...
протон
протон
22 февраля в 23:39
- Алло, Гранада? Я к вам не перейду, меня не устраивают условия контракта.
- Это кто?
- Всё, пока.
Alexnvr
Alexnvr ответ Ironigor (раскрыть)
22 февраля в 22:45
Аналогично, но меня призвал Павел "мерседес"Грачёв. А так бы пылил в гишпании либо в Англии, а то и Аппенинский полуостров покорял) Но здесь подходит русская байка про бабушку, деда и обменом ими первичными половыми признаками)))) Если бы у бабки был .... то была бы дедом.
drug01
drug01
22 февраля в 22:45
Это только желание
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 22:45
Переход не состоялся....пограничники не пропустили.
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 22:31
69 , я тоже не смог договориться с Реалом !!!)) Некогда было , в армию забрали приказом Дмитрия Фёдоровича Устинова !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 22:16
Не перешёл да и ладно...
shlomo
shlomo
22 февраля в 22:14
Ну в Гранаде столько платить не будут сколько в Зенте
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 