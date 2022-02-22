Оздоев был близок к переходу в «Гранаду» в зимнее трансферное окно

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22 февраля 2022, 22:13

Полузащитник «Зенита» мог перейти в «Гранаду».

«Представители Оздоева и „Гранады“ обсуждали возможный переход, однако не смогли достичь договорённости по условиям личного контракта», — сообщает источник.

Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Ранее появлялась информация, что клуб продлит с ним соглашение на 2 года.