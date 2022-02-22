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Агент Тюкавина прокомментировал слухи об интересе «Боруссии» Д к игроку

22 февраля 2022, 21:43

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию, согласно которой игроком интересуется дортмундская «Боруссия».

Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался.

И сейчас для Кости важнее всего подойти к сезону в максимально боевом состоянии, а голами в «Динамо» оправдать доверие Сандро Шварца и Валерия Карпина, включившего его в список кандидатов на отборочный матч с Польшей.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:43
Как же мне нравится, когда эти агентики так ненавязчиво пиарят свой безымянный товар. ))
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 22:38
Ну какая Боруссия??? Пусть за Динамо побегает , сыроват он еще для Европы, огрехов в игре очень много.
shlomo2
shlomo2
22 февраля в 22:16
Агент набивает цену и распускает слухи
stanichnik
stanichnik
22 февраля в 22:06
Не стоит пока предавать особого значения этому слуху. Таких футболистов по всей Европе, как Тюкавин, вызывающих интерес у Боруссии, наберётся по меньшей мере пару десятков. Он давно на карандаше у многих скаутов европейских клубов, но чтобы серьёзно кого-то заинтересовать необходимо проявить себя на международном уровне в играх за сборную или в составе клуба на матчах за Еврокубки. И пока ни там ни там Костя не засветился, но всё в его ногах и светлой(блондин) голове, что он недавно продемонстрировал в тренировочной игре с датчанами, дважды забив головой. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
22 февраля в 22:03
"Боруссия хотела бы приобрести острого, результативного нападающего, поэтому к нам никто не обращался" - пояснил агент Тюкавина.
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 21:49
Динамо для Кости должно быть в приоритете ! Пока
beefs
beefs
22 февраля в 21:48
пока только интересуются...
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