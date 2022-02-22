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Сёмин — о Мхитаряне: «Здорово, если такие игроки будут выступать в РПЛ»

22 февраля 2022, 17:31

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна в один из российских клубов.

Мхитарян — большой мастер. Конечно, здорово, если такие высококлассные игроки будут выступать в РПЛ. Всем от этого только лучше: болельщикам, молодым футболистам.

Возраст Генриха? Нормальный у него возраст, игровой. Фарфан в 35 лет был одним из лучших игроков лиги, это не проблема.

Также недавно появлялась информация, что Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 14:31
Будет красивый футбол
galem72
galem72
вчера в 10:27
А что же здесь здорового-то?! Футболист, какой бы он ни был селебрити, на финише своей карьеры приходит в посредственную лигу и тупо дохаживает свои матчи, получая при этом неимоверные бабки. Это лишь доказывает, что в рпл можно заманить знаменитость только толстым прессом в кармане. И абсолютно никакой пользы болельщикам, и уж тем более молодым футболистам, это не принесёт!
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 20:01
Нет никаких оснований того что Мхитарян будет играть в российском футболе. Забудьте !
a3r3v3
a3r3v3
22 февраля в 19:34
Здорово-это когда играют в расцвете сил,а не перед пенсией
Союзник противников
Союзник противников
22 февраля в 18:53
Галицкян тоскует прямо по таланту Мхитаряна.
Djebrael
Djebrael
22 февраля в 18:50
Посмотрим что будет в итоге
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 февраля в 18:17, ред.
Некрасиво так говорить о человеке, который сделал очень много для Краснодара, кстати, где к нему относятся с большим уважением, а главное Галицкий россиянин в третьем колене, а Генрих уроженец Армении, и никакие они не земляки, и насколько я знаю Галицкий даже не знает армянский язык. Да, я посмотрел, вроде ты краснодарец и не мне тебе это рассказывать, что касается по теме то я с Палычем согласен.
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 18:14
Его зарплата заставит всех завидовать, и требовать от него результата. А он не сможет, вот и конфликт.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 18:13
Теперь вряд ли он будет выступать
sv_1969
sv_1969
22 февраля в 17:38
Да не старый он еще!Главное мотивация!
beefs
beefs
22 февраля в 17:33
Галицкий собирает своих земляков...
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