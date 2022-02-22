Сёмин — о Мхитаряне: «Здорово, если такие игроки будут выступать в РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна в один из российских клубов.
Мхитарян — большой мастер. Конечно, здорово, если такие высококлассные игроки будут выступать в РПЛ. Всем от этого только лучше: болельщикам, молодым футболистам.
Возраст Генриха? Нормальный у него возраст, игровой. Фарфан в 35 лет был одним из лучших игроков лиги, это не проблема.
Также недавно появлялась информация, что Мхитарян может стать спортивным директором «Краснодара».