Сёмин — о Мхитаряне: «Здорово, если такие игроки будут выступать в РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о возможном переходе полузащитника «Ромы» в один из российских клубов.

Мхитарян — большой мастер. Конечно, здорово, если такие высококлассные игроки будут выступать в РПЛ . Всем от этого только лучше: болельщикам, молодым футболистам.

Возраст Генриха? Нормальный у него возраст, игровой. Фарфан в 35 лет был одним из лучших игроков лиги, это не проблема.