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Медведев: «„Гранада“ не обращалась в „Зенит“ по Оздоеву»

22 февраля 2022, 22:26

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Магомед Оздоев этой зимой мог перейти в «Гранаду».

«Гранада» не обращалась в «Зенит» по поводу Оздоева.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:58
Оздоев ничего такого предосудительного и не сделал...
Чтоб его в Гранаду отправлять...
Даже повода нет...к такому наказанию...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 01:11
Может Гренада
stanichnik
stanichnik
22 февраля в 23:18
То в Динамо, то в Гранаду, а на деле оказалось никому не нужен.
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 22:38
Оказывается вон оно шоо !)
Накир
Накир
22 февраля в 22:29
Да понятно все было изначально....
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