Медведев: «„Гранада“ не обращалась в „Зенит“ по Оздоеву»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Магомед Оздоев этой зимой мог перейти в «Гранаду».
«Гранада» не обращалась в «Зенит» по поводу Оздоева.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Магомед Оздоев этой зимой мог перейти в «Гранаду».
«Гранада» не обращалась в «Зенит» по поводу Оздоева.
Чтоб его в Гранаду отправлять...
Даже повода нет...к такому наказанию...
Чтоб его в Гранаду отправлять...
Даже повода нет...к такому наказанию...