Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаТурция. Супер-Лига 2021/2022

Магомед-Шапи Сулейманов попал в ДТП

вчера, 21:11

Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов угодил в ДТП. Об этом сообщает клубная пресс-служба в своём «твиттере».

Сегодня Сулейманов попал в ДТП, когда ехал домой с тренировки. Обошлось без вреда для здоровья.

Напомним, 22-летний игрок арендован турецкой командой у «Краснодара» до конца сезона с возможностью выкупа. В 22 поединках за клуб российский футболист забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Нападающий делит второе место в списке бомбардиров своей команды в турецком первенстве.

Контракт Сулейманова с «Краснодаром» действует до 2024 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро. «Гиресунспор» (26 очков) занимает 17-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Турции.

Все новости
Тимощук: «Нам нужен мир»
Вчера, 20:46
Кучаев: «Нет войне!»
Вчера, 19:35
Соболев: «Нет войне!»
Вчера, 18:02
Карпин встретился с главным тренером сборной Польши
20 февраля Фото
СлухиСульшер посетит товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов»
20 февраля
«Я не знаю, честно говоря». Рангник — о роли Флетчера в «Ман Юнайтед»
20 февраля
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 03:57
Хорошо, что всё обошлось.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 02:34
Шапи в Турции это крутизна.
протон
протон
сегодня в 00:37
Подающий надежды играет в
таком суперклубе...
kasyak7
kasyak7 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:33
Кстати это удивительно, что не получилось, всё-таки играл очень хорошо,и в еврокубках и в чемпионате. Видимо были у него какие-то внутренние разногласия, непонятки в клубе.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:28
Хорошо, что все обошлось.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:22
Шапиро - Шапиро , тоже еврей ?
Gahi
Gahi
вчера в 22:22
Шапи удачи, продолжать играть а также забивать и стать лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне. Удачи
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:17
Да пох на недовлльства
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:15
Здоровья игроку
shur
shur
вчера в 22:14
...а можно обсуждать здоровье на фоне трагических событий на украине и недовольствий поляков, чехов, шведов, англичан, американцев ???!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Накир (раскрыть)
вчера в 22:14
Ты не знаешь,как в Турции ездят???
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:07
Не хооррошо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:05
Ну вот, еще один перспективный российский легионер травмировался.
Накир
Накир
вчера в 22:05
Это не в России лихачить...:)
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:02
Дай Бог чтобы без травм
shlomo
shlomo
вчера в 22:00
Здоровья и будь внимателен за рулем
протон
протон
вчера в 21:55
Здоровья. хороший игрок. так и не получилось в Краснодаре.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:50
Подробностей о ДТП нет, поэтому надо воздержаться от комментариев.
старина
старина
вчера в 21:48
Как турки гоняют,ничего удивительного
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:40
Разбил тачку наверное.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:20
Хорошо что без вреда для здоровья
beefs
beefs
вчера в 21:19
вроде бы обошлось, не лихачь....
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:14
Здоровья Шапи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 