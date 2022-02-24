Магомед-Шапи Сулейманов попал в ДТП

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вчера, 21:11

Нападающий «Гиресунспора» угодил в ДТП . Об этом сообщает клубная пресс-служба в своём «твиттере».

Сегодня Сулейманов попал в ДТП , когда ехал домой с тренировки. Обошлось без вреда для здоровья.

Напомним, 22-летний игрок арендован турецкой командой у «Краснодара» до конца сезона с возможностью выкупа. В 22 поединках за клуб российский футболист забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Нападающий делит второе место в списке бомбардиров своей команды в турецком первенстве.

Контракт Сулейманова с «Краснодаром» действует до 2024 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро. «Гиресунспор» (26 очков) занимает 17-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Турции.