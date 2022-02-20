Сульшер посетит товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов»

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вчера, 17:25

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» планирует посетить товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом».

По данным источника, сейчас норвежский специалист находится в Испании, он хочет вживую увидеть игру своего соотечественника нападающего «быков» , а также пообщаться с наставником «Краснодара» .