Сульшер посетит товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер планирует посетить товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом».
По данным источника, сейчас норвежский специалист находится в Испании, он хочет вживую увидеть игру своего соотечественника нападающего «быков» Эрика Ботхейма, а также пообщаться с наставником «Краснодара» Даниэлем Фарке.
Там много скандинавских игроков, тренеру будет легче адаптироваться....а вдруг получится. В Норвегии со своим родным Мольде он добивался хороших результотов, глядишь и тут выстроит новую команду
Там много скандинавских игроков, тренеру будет легче адаптироваться....а вдруг получится. В Норвегии со своим родным Мольде он добивался хороших результотов, глядишь и тут выстроит новую команду