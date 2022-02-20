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Сульшер посетит товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов»

вчера, 17:25

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер планирует посетить товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом».

По данным источника, сейчас норвежский специалист находится в Испании, он хочет вживую увидеть игру своего соотечественника нападающего «быков» Эрика Ботхейма, а также пообщаться с наставником «Краснодара» Даниэлем Фарке.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:23
Хотелось бы чтоб так оно и было.
Jon718875
Jon718875
вчера в 22:43
А я то подумал...
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:59
Согласен. Это ж-ж-ж не спроста.
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:29
Пригласили пивка попить
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:18
Странно,что его там заинтересовало
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:39
А вдруг он решил поработать в России??? ФК Ростов как вариант...
Там много скандинавских игроков, тренеру будет легче адаптироваться....а вдруг получится. В Норвегии со своим родным Мольде он добивался хороших результотов, глядишь и тут выстроит новую команду
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:19
Зачем это ему?))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:14
С чего это Сульшер решил посетить товарняк, может нам чего не говорят.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:00
Ну так он рыбак и анализирует что глубже плавает Рыба или РПЛ?!)
Cat01
Cat01
вчера в 17:55
Значит интересно
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:51, ред.
Неспроста интересуется нашим футболом.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:41
Хочет возглавить сборную значит потом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:37
Очень интересно.
shlomo
shlomo
вчера в 17:34
О как.... а может он хочет возглавить клуб РПЛ???
lotsman
lotsman
вчера в 17:33
Феноменальная новость из жизни Сульшера.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:27
Вот это новость! Ну и куда?
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