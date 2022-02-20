«Я не знаю, честно говоря». Рангник — о роли Флетчера в «Ман Юнайтед»

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вчера, 09:57

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не смог ответить на вопрос о том, какую роль в клубе исполняет , который занимает должность технического директора в МЮ .

Какова роль Флетчера в клубе? Я не знаю, честно говоря. Могу лишь сказать, что происходит на тренировках, вокруг тренировок и матчей. Если учитывать эти области, то хорошо, что он в команде.

Ранее появлялась информация, что Криштиану Роналду считает уровень Рангника недостаточным для работы в «Ман Юнайтед».