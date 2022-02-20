«Я не знаю, честно говоря». Рангник — о роли Флетчера в «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не смог ответить на вопрос о том, какую роль в клубе исполняет Даррен Флетчер, который занимает должность технического директора в МЮ.
Какова роль Флетчера в клубе? Я не знаю, честно говоря. Могу лишь сказать, что происходит на тренировках, вокруг тренировок и матчей. Если учитывать эти области, то хорошо, что он в команде.
Ранее появлялась информация, что Криштиану Роналду считает уровень Рангника недостаточным для работы в «Ман Юнайтед».
А сколько мячей забил РОналду за эти 5 игр?
Вот и теперь становится ясно,кто не квалифицированный специалист в МЮ.
А сколько мячей забил РОналду за эти 5 игр?
Вот и теперь становится ясно,кто не квалифицированный специалист в МЮ.
и не знает, и признаётся ..
и не знает, и признаётся ..