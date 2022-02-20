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«Я не знаю, честно говоря». Рангник — о роли Флетчера в «Ман Юнайтед»

вчера, 09:57

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не смог ответить на вопрос о том, какую роль в клубе исполняет Даррен Флетчер, который занимает должность технического директора в МЮ.

Какова роль Флетчера в клубе? Я не знаю, честно говоря. Могу лишь сказать, что происходит на тренировках, вокруг тренировок и матчей. Если учитывать эти области, то хорошо, что он в команде.

Ранее появлялась информация, что Криштиану Роналду считает уровень Рангника недостаточным для работы в «Ман Юнайтед».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:26
5 последних матчей -11 очков ВТОРОЕ МЕСТО, после Клоппа.
А сколько мячей забил РОналду за эти 5 игр?
Вот и теперь становится ясно,кто не квалифицированный специалист в МЮ.
протон
протон
вчера в 21:48
Интересно, а какова роль самого Рангника в клубе?
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:56
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 12:28
    Рангник да же сам не знает свою роль в мю.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:05
    тоже живой человек, оказывается ...
    и не знает, и признаётся ..
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 12:00
    Они оба точно ходят на одни и те же тренировки?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 10:50
    Мог бы отшутиться, чем так тупить
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:39
    Ральф тупит короче
    berda2003
    berda2003
    вчера в 10:35
    никто не знает, что делает фашист в МЮ...
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 10:13
    Рангник вообще чего нибудь знает. Что это за тренер, который не знает что у него творится в клубе
    BBK33
    BBK33
    вчера в 10:10
    Главный тренер уровень Бог)))
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:02
    Гугл в помощь. Или пусть подойдет к Флетчеру и спросит
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