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Карпин встретился с главным тренером сборной Польши

вчера, 19:47

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с наставником сборной Польши Чеславом Михневичем.

Встреча прошла во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом» в Испании.

Карпин встретился с главным тренером сборной Польши

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:26
Улыбаются..а на руках и ногах пальцы скрещены и фигушки.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 00:34
Скоро снова встретятся.
баск
баск ответ zdeniss (раскрыть)
вчера в 23:17
Да-да, корни его под Гродно, оттуда родом его дед..
Но во времена его деда Гродно был польским городом, да и сам Михневич рос
уже в Польше, так что он всё же скорее пшек, чем белорус..)
Jon718875
Jon718875
вчера в 22:34
Если ЧЕСЛАВ правой двинет, КАРПУША будет руководить матчем РОССИЯ -ПОЛЬША из реанимации
zdeniss
zdeniss ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:22
Михневич из Беларуси родом, из под Гродно вроде…
Сп62
Сп62
вчера в 20:45
Встреча прошла в дружеской, рабочей атмосфере.
Накир
Накир
вчера в 20:44
Ну пивка попили...:)
баск
баск
вчера в 20:36
Славненький такой позитивный мужик (я имею ввиду Михневича)..
В Белек к Динамо на сборы приезжал поглазеть на Шиму и побакланить с ним.
По русски шпрехает без проблем.
Есть акцент, но с падежами, склонениями и всем прочим у него полный
порядок, пограмотнее многих русских разговаривает.

Сегодняшний российский футбол знает до такой глубины, что можно
только присвистнуть.
Сыплет такими фамилиями- Грулёв, Рассказов, Обляков..

Вот интересно, А Карпин знает игроков молодёжной сборной Польши,
сейчас выступающих в польской премьерке?)
berda2003
berda2003
вчера в 20:17
встретились и обменялись чемоданчиками...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:17
Георгиевич решил психологически надавить на шляха.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:03
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:59
Договорились о сценарии матча
Cat01
Cat01
вчера в 19:58
Не к добру это...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:57
Не к добру это всё ...
asraeil
asraeil
вчера в 19:53
Интересно договорились как надо или нет...:)))
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