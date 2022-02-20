Карпин встретился с главным тренером сборной Польши

Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с наставником сборной Польши Чеславом Михневичем.
Встреча прошла во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом» в Испании.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с наставником сборной Польши Чеславом Михневичем.
Встреча прошла во время товарищеского матча между «Краснодаром» и «Ростовом» в Испании.
Но во времена его деда Гродно был польским городом, да и сам Михневич рос
уже в Польше, так что он всё же скорее пшек, чем белорус..)
Но во времена его деда Гродно был польским городом, да и сам Михневич рос
уже в Польше, так что он всё же скорее пшек, чем белорус..)
В Белек к Динамо на сборы приезжал поглазеть на Шиму и побакланить с ним.
По русски шпрехает без проблем.
Есть акцент, но с падежами, склонениями и всем прочим у него полный
порядок, пограмотнее многих русских разговаривает.
Сегодняшний российский футбол знает до такой глубины, что можно
только присвистнуть.
Сыплет такими фамилиями- Грулёв, Рассказов, Обляков..
Вот интересно, А Карпин знает игроков молодёжной сборной Польши,
сейчас выступающих в польской премьерке?)
В Белек к Динамо на сборы приезжал поглазеть на Шиму и побакланить с ним.
По русски шпрехает без проблем.
Есть акцент, но с падежами, склонениями и всем прочим у него полный
порядок, пограмотнее многих русских разговаривает.
Сегодняшний российский футбол знает до такой глубины, что можно
только присвистнуть.
Сыплет такими фамилиями- Грулёв, Рассказов, Обляков..
Вот интересно, А Карпин знает игроков молодёжной сборной Польши,
сейчас выступающих в польской премьерке?)