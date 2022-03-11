ПСЖ ищет нового спортивного директора. Леонардо покинет клуб

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вчера, 23:51

ПСЖ начал поиски нового спортивного директора.

В парижском клубе не довольны работой нынешнего управляющего командой Леонардо. У бразильского специалиста существуют проблемы с большинством футболистов и персоналом ПСЖ . Кроме того, у Леонардо возникали конфликтные ситуации с каждым из тренеров клуба.