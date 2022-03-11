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ПСЖ ищет нового спортивного директора. Леонардо покинет клуб

вчера, 23:51

ПСЖ начал поиски нового спортивного директора.

В парижском клубе не довольны работой нынешнего управляющего командой Леонардо. У бразильского специалиста существуют проблемы с большинством футболистов и персоналом ПСЖ. Кроме того, у Леонардо возникали конфликтные ситуации с каждым из тренеров клуба.

Леонардо занимает должность спортивного директора ПСЖ с 2019 года.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:25
Характер у него тот ещё!
Nazi
Nazi
сегодня в 00:47
леонардо давно пора была выгнать взашей..

Вместо этой позорной южноамериканской клоунады собрали бы сб. Франции в составе Парижа и трахнули бы всех.. Ан нет.. Взяли лейси :) За его то зарплату любой игрок сборной перешел бы в ПСЖ :)
Cat01
Cat01
сегодня в 00:24
Надо решать
futbol liiverpool
futbol liiverpool
вчера в 23:56
Приплыли из-за него уволили тухеля , теперь и он сам уволен, , все могло быть иначе если бы доннарума просто выбил мяч и все я разочаровался , однако хорошо что такая не команда вылетела в 1/8
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