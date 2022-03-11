ПСЖ ищет нового спортивного директора. Леонардо покинет клуб

ПСЖ начал поиски нового спортивного директора.
В парижском клубе не довольны работой нынешнего управляющего командой Леонардо. У бразильского специалиста существуют проблемы с большинством футболистов и персоналом ПСЖ. Кроме того, у Леонардо возникали конфликтные ситуации с каждым из тренеров клуба.
Леонардо занимает должность спортивного директора ПСЖ с 2019 года.
Вместо этой позорной южноамериканской клоунады собрали бы сб. Франции в составе Парижа и трахнули бы всех.. Ан нет.. Взяли лейси :) За его то зарплату любой игрок сборной перешел бы в ПСЖ :)
Вместо этой позорной южноамериканской клоунады собрали бы сб. Франции в составе Парижа и трахнули бы всех.. Ан нет.. Взяли лейси :) За его то зарплату любой игрок сборной перешел бы в ПСЖ :)