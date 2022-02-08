Бурная деятельность Каттани в «Спартаке»: 6 (+1) новичков, кейс Жиго и продленные контракты

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вчера, 14:47

Успеваете следить за руками?

«Спартак» объявил о назначении Луки Каттани спортивным директором полтора месяца назад, но в работу итальянец включился еще до официального вступления в должность, раз берет на себя ответственность за трансфер Хлусевича и утверждает, что перевод Артема Реброва на административную должность — его идея. Время для оценки деятельности Каттани еще придет, а пока давайте зафиксируем все важные решения, за которые итальянец несет ответственность.

31 октября 2021 года. Артем Ребров приостановил футбольную карьеру

24 октября «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7, а 30-го на последних секундах упустил победу над «Ростовом». На следующий день клуб объявил о новой роли Артема Реброва: вратарь приостановил футбольную карьеру и стал техническим координатором. Основной задачей Реброва стало улучшение коммуникации между футболистами, тренерским штабом и руководством клуба. И только два с лишним месяца спустя мы узнали, что инициатором перевода экс-вратаря на административную должность был Каттани. Лука не скрывает, что доволен работой Реброва и называет его своим ближайшим помощником.

1 ноября 2021 года. Даниил Хлусевич подписал контракт со «Спартаком»

Возможно, Лука Каттани был причастен и к летнему трансферу Максимилиано Кофрие, но свою роль в приглашении бельгийца он никак не обозначил, а вот о Хлусевиче, чей трансфер из тульского «Арсенала» обошелся «Спартаку» в 3 миллиона евро, высказался вполне определенно:

Не так просто было убедить Хлусевича перейти в «Спартак». Нам важно было закрыть сделку в ноябре, играя на опережение.

Очевидно, что всю зимнюю трансферную кампанию «красно-белых» срежессировал Лука Каттани, в дела клуба он вовлечен, как минимум, с осени. Подписание перспективного Даниила Хлусевича — первый подтвержденный трансфер Каттани в «Спартаке».

4 декабря 2021 года. Илья Свинов — новый вратарь «Спартака»

После того как Ребров завершил карьеру, у «Спартака» возникла вакансия во вратарской бригаде, где остались два Александра — Селихов и Максименко. Это еще один заблаговременный трансфер, что уже можно считать фирменной «фишкой» Каттани. Сам Лука признался, что кандидатуру Свинова предложил Ребров, которому было предложено найти себе преемника. Нашел в ФНЛ , где Илья играл за «Факел».

15 декабря 2021 года. Александр Максименко продлил контракт до 2025 года

По ходу осени у вратаря было много ошибок, он потерял место в стартовом составе, но несмотря на это «Спартак» продолжает верить в Максименко, о чем красноречиво говорит новый долгосрочный контракт.

22 декабря 2021 года. Шамар Николсон переходит в «Спартак»

Николсон свалился под новый год, как снег на голову. Во-первых, нового форварда в «Спартаке» не ждали. Во-вторых, до анонса на официальных ресурсах не было никаких слухов о ямайце из «Шарлеруа». Провернули сделку в тишине, что несвойственно для «красно-белых». Лука Каттани потом расскажет, что ситуация на трансферном рынке заставила его действовать на опережение, якобы в январе за Шамара пришлось бы драться с другими клубами и переплачивать.

Официально: Шамар Николсон – новый форвард «Спартака» 🔴⚪️



Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года 📝



Добро пожаловать, Шамар! 🇯🇲 pic.twitter.com/ztNVKYJBe3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

29 декабря 2021 года. Александр Ломовицкий продолжит карьеру в «Рубине»

Наравне с новичками пошли и трансферы «на выход». Воспитанник «Спартака» Александр Ломовицкий, получивший немало шансов в Москве, покинул родной клуб в конце прошлого года. «Красно-белые» взамен получили 1.5 миллиона евро.

30 декабря 2021 года. Леон Классен присоединился к «Спартаку»

Руй Витория использовал Ломовицкого на позиции левого защитника, так что можно считать, что Александра в составе «Спартака» заменит Леон Классен, купленный у австрийского «Тироля» за 900 тысяч евро. Левый защитник молодежной сборной России, получивший футбольное образование в Германии, попробует составить конкуренцию Айртону.

13 января 2022 года. Андрей Ещенко завершил карьеру и стал тренером

Вслед за Артемом Ребровым и второй ветеран из состава «Спартака» сменил должность: Ещенко повесил бутсы на гвоздь и стал помощником Паоло Ваноли. Андрей приступил к своим новым обязанностям незамедлительно.

19-21 января 2022 года. Айртон и Игнатов продлили контракты со «Спартаком» до 2026 и 2025 года соответственно

Каттани признался, что после подписания новых контрактов с Игнатовым и Айртоном стал чувствовать себя увереннее:

Эти переподписания — итог большой работы, которая началась несколько недель назад. И я рад, потому что это два молодых игрока, с которыми связано будущее «Спартака». Могу сказать, что после переподписания Игнатова и Айртона мне работается намного комфортнее.

21 января 2022 года. Данил Пруцев стал игроком «Спартака»

Имена четверых новичков москвичи объявили еще в 2021 году, а с пятым вышла небольшая заминка. Впрочем, на планы тренерского штаба это никак не повлияло: Пруцев с первого дня сборов тренируется со «Спартаком», о его переходе из «Крыльев Советов» объявили уже после того, как Данил де-факто стал частью команды. Цена вопроса — 1.5 миллиона евро.

25 января 2022 года. Георгий Мелкадзе перешел в «Сочи»

За форварда, который так и не сумел забить ни одного гола за «Спартак» в 26 матчах, растянувшихся на несколько лет, даже удалось выручить 170 тысяч евро.

26 января 2022 года. Йоррит Хендрикс отдан в аренду «Фейеноорду» на полтора года

Избавление от голландского полузащитника, который за год не сумел проявить своих сильных качеств в «Спартаке», стало задачкой для Каттани. Лука сначала договорился с клубом МЛС о трансфере Хендрикса, но футболист отказался ехать в США , но нашелся план «Б» с «Фейеноордом»: Йоррит отправился в Роттердам в долгосрочную аренду, «Спартак» будет платить 50% его зарплаты.

30 января 2022 года. Самуэль Жиго завершит сезон 2021/22 в «Спартаке»

По словам Каттани, договариваться с французом о новом контракте было поздно уже летом 2021 года, а с учетом личной ситуации Жиго у «Спартака» не было вариантов удержать защитника. В результате хитрой сделки, Самуэль в январе заключил контракт с «Марселем» до 2025 года, но останется в «Спартаке» до конца текущего сезона на правах аренды. «Красно-белые» еще и заработают 500 тысяч евро.

31 января 2022 года. В «Спартаке» появился долгожданный опорный полузащитник

Кристофер Мартинс Перейра перешел в «Спартак» из «Янг Бойз». Полузащитник с люксембургским паспортом проведет остаток сезона в Москве на правах аренды, после чего «Спартак» намерен воспользоваться приоритетным правом выкупа и заключить с хавбеком контракт до 2027 года. Каттани утверждает, что трансфер долгожданного опорника обойдется «Спартаку» в 6.9 млн евро (500 тысяч аренда + 6.4 млн сумма выкупа).

Официально: Кристофер Мартинс — новый игрок «Спартака» 🔴⚪



Полузащитник «Янг Бойз» и сборной Люксембурга присоединился к нашему клубу на правах аренды с приоритетным правом выкупа 💥



Кристофер будет играть под 17 номером. Добро пожаловать! 🤝 pic.twitter.com/OgeasUYWME — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 31, 2022

31 января 2022 года. Эсекель Понсе отдан в аренду «Эльче»

Одно из двух решений Каттани, вызвавших неоднозначную реакцию среди болельщиков, которые не хотели расставаться с аргентинским «Танком». Спортивный директор объяснил, что «Спартак» не мог ждать полного восстановления Понсе из-за насыщенного графика после рестарта сезона, а истекающий в 2023 году контракт нападающего подталкивал к действию.

4 февраля 2022 года. Никита Чернов присоединится к «Спартаку» летом

Не успела завершиться зимняя трансферная кампания, как «Спартак» объявил о летнем новичке: Никита Чернов присоединится к «красно-белым» перед стартом сезона 2022/23 на правах свободного агента. Может быть, номинально и неплохой вариант для усиления обоймы защитников, но «армейское» прошлое Чернова делает его мишенью для насмешек и хейта фанатов.

7 февраля 2022 года. Руслан Литвинов и Даниил Денисов подписали новые контракты

Оба молодых полузащитника продлили отношения со «Спартаком» до 2026 года. По крайней мере, здесь Каттани последователен: итальянец не раз говорил о ценности перспективных российских футболистов для приближения светлого будущего «Спартака» и подтверждает свои слова делом. Кроме того, клуб предоставил опцию продления контракта на год Павлу Маслову, который последние 8 месяцев восстанавливается от травмы. Футболист поблагодарил «Спартак» за поддержку в сложный период карьеры.

Что Лука Каттани уже сделал в «Спартаке»:

- Подписал 7 новичков. Николсон, Мартинс, Хлусевич, Пруцев, Классен и Свинов уже присоединились к команде, а Никита Чернов придет летом.

- Отправил на пенсию Артема Реброва и Андрея Ещенко, причем оба остались в структуре клуба.

- Продлил контракты с пятью молодыми футболистами: Айртоном, Игнатовым, Максименко, Литвиновым и Денисовым. Впрочем, октябрьское переподписание Наиля Умярова наверняка тоже его рук дело, плюс опция на продление контракта для Маслова.

- Не сумел продлить контракт с Самуэлем Жиго, но сохранил его в команде до конца сезона-2021/22.

- Не считая Реброва и Ещенко, четыре футболиста покинули первую команду «Спартака»: Понсе, Хендрикс, Ломовицкий и Мелкадзе.

- Не считая Жиго, в «Спартаке» осталось три футболиста, чьи контракты истекают в конце сезона: Зелимхан Бакаев, Илья Кутепов и Николай Рассказов. Переподписывать их Каттани пока не спешит. Что ж, обоснованные сомнения действительно есть по каждому из этой троицы.