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Американские инвесторы заинтересованы в покупке «Наполи»

вчера, 22:32

Американские инвесторы из компании Sixth Street могут приобрести «Наполи».

Нынешний владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис готов рассмотреть вариант с продажей «Наполи» за 700 млн евро.

Де Лаурентис владеет «Наполи» с 2004 года.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:40
Если в ЛЧ пробьются, а они скорее всего пробьются, то ценник норм.
Ну, а так, у «Наполи» игровые активы слабенькие. Осимхен и все. Лидеры уходят летом бесплатно. Кулибали уже все.
Придется вкладывать еще миллионов 100 минимум сверху на игроков основы и еще столько же для укрепления лавочки. Иначе в следующем сезоне будут середняками.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:34
Не продешевил бы...
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