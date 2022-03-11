Американские инвесторы заинтересованы в покупке «Наполи»

Американские инвесторы из компании Sixth Street могут приобрести «Наполи».
Нынешний владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис готов рассмотреть вариант с продажей «Наполи» за 700 млн евро.
Де Лаурентис владеет «Наполи» с 2004 года.
Американские инвесторы из компании Sixth Street могут приобрести «Наполи».
Нынешний владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис готов рассмотреть вариант с продажей «Наполи» за 700 млн евро.
Де Лаурентис владеет «Наполи» с 2004 года.
Ну, а так, у «Наполи» игровые активы слабенькие. Осимхен и все. Лидеры уходят летом бесплатно. Кулибали уже все.
Придется вкладывать еще миллионов 100 минимум сверху на игроков основы и еще столько же для укрепления лавочки. Иначе в следующем сезоне будут середняками.
Ну, а так, у «Наполи» игровые активы слабенькие. Осимхен и все. Лидеры уходят летом бесплатно. Кулибали уже все.
Придется вкладывать еще миллионов 100 минимум сверху на игроков основы и еще столько же для укрепления лавочки. Иначе в следующем сезоне будут середняками.