Левандовски и Лёв не нужны «Реалу». Перес затевает революцию, опасается реванша «Барселоны»

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вчера, 08:51

Фанат «Арсенала» спутал Флорентино карты.

«Барселона» нашла на дороге 280 млн евро

Вот так идешь, бывает, по каталонской мостовой — видишь, чек 280 млн евро лежит. Занесло его шведским ветром «Spotify». Сервиса, где народ планеты Земля слушает музыку и подкасты. Как показывает сравнительная статистика с другими стримингами, шведский бизнесмен, основавший нехитрую компанию, не платит исполнителям огромное роялти, зато свои карманы вместе с партнерами набил свежими деньгами, ведь держит треть рынка.

Даниэль Эк пытался купить «Арсенал», за который давно болеет, но Кронке ему отказал. Теперь контора фаната футбола вышла на «Барселону». «Spotify» важно было резко перебить негативный информационный поток из США , где вокруг ключевого подкаста сервиса возник скандал на тему коронавируса. Акции упали, нужно было резко успокоить инвесторов. Решили запустить в ход козырь — сделку с «Барселоной».

За право быть титульным спонсором заплатят 280 млн евро за три года. Также внутри клуба началась война из-за стратегии развития. Одни руководители предлагают продать часть акций, а другие намерены сохранить формальную власть «сосьос». Посмотрим, что получится, но уже понятно – «Барселона» получит шанс выжить после невероятных долгов, которые оставил по себе Бартомеу. И этот контракт повлияет на трансферные планы «Реала».

Холанд может выбрать Каталонию, а не Мадрид

Лапорта готов переименовать стадион на честь титульного спонсора – дописать к названию «Камп Ноу» имя шведской компании, лишь бы Перес не забрал двух молодых джокеров. Свободный, но дорогой агент Мбаппе, как сообщают в Испании, согласовал личный контракт с «Реалом», но идет война за Холанда. Райола и отец футболиста попросят много денег, а Эрлингу будет важна футбольная составляющая.

Сейчас обязательно прочитаете диаметральные слухи из Германии и Испании. По одним норвежец не хочет играть с Мбаппе в «Реале», по другим – не хочет в «Барселону», от которой трофеи сейчас дальше. Но если Лапорта переплатит, а у Переса живых денег не останется, ведь у «сливочных» тоже реконструкция стадиона, то норвежец выберет каталонцев, которые пообещают ключевую роль и миллионы евро.

Каталонцы заменили Агуэро на Обамеянга, но еще посмотрим, принесет ли этот трансфер больше пользы, чем прогресс молодежи из «Ла Массии». Хави провел хороший матч против Симеоне, «Барселона» нашла приключения в обороне в меньшинстве, но взяла три очка. Важные пункты в борьбе за зону Лиги чемпионов и за внимание Холанда, ведь в Лиге Европы дерзкий молодой человек выступать не планирует.

Левандовски присматривается к переходу в «Реал»

Роберт на контракте с «Баварией» до следующего лета. Но у него такой статус в Мюнхене, что Кан не сможет удержать лучшего снайпера Бундеслиги, если тот поручит агенту Пини Захави перевести поляка в «Реал». А такой запрос может поступить, ведь Левандовски давно мечтал выступать за мадридский клуб. В «Баварии» всё выиграл и всё доказал. Ищет новый вызов, поэтому переход в еще один великий клуб – реальная опция.

Тут явно игнорируют интересы Бензема. Но Перес никогда не был личным фанатом Карима. Скорее его защищали тренеры с «братом» Зиданом во главе. Левандовски намного эгоистичнее, чем Бензема, если говорим о стиле футбола. «Реал» необязательно выиграет, если увидим Карима летом в футболке ПСЖ рядом с Месси и Рамосом, а Перес представит тоже возрастного Левандовски в качестве новой надежды атак «сливочных».

Но такой вариант возможен. Учтите, что парижан может возглавить Зидан, и тогда вместо Икарди в роли центрального форварда легко представить именно Бензема. А Перес всегда был падким на внимание футбольных звезд. Даже когда в день подписания все хором перечисляли аргументы, почему тот или иной футболист не заиграет, Флорентино отстегивал миллионы. Левандовски может заиграть, невзирая на возраст, но Бензема ведь подходит идеально.

Анчелотти не является любимчиком президента Переса

В Карло видят промежуточный вариант максимум на несколько лет. Такое отношение позволяет строить различные теории против решения оставить итальянца надолго. Например, испанские СМИ на днях писали, что Переса злит отсутствие ротации от Анчелотти. Но грязный секрет всех больших тренеров – все жалуются на недостаточное количество замен, как в Англии сейчас, или на потери разного рода.

А потом играют одним и тем же составом. Причем это показала статистика из отчета УЕФА . Тут как с Куртом Зума, которого не стоило выпускать на поле вчера. Но Мойес решил, что деньги важнее чести, француз вышел и сыграл. Вот и Анчелотти не работает, чтобы угодить резервистам. Ему нужны на поле лучшие, чтобы удавалось побеждать чаще всех. В том числе, чтобы «Реал» оставался клубом, за который хотят играть.

Фанаты «Баварии», как поклонники самого «Реала» накануне ухода Роналду, откажутся поверить в решение Левандовски уехать. Но не стоит забывать, что поляк давно в «Баварии», а «Золотой мяч» увидит только в гостях у Модрича. Роберт смешно пытался сформулировать, что эта награда менее престижная, чем приз ФИФА , но это лишь слова. А на деле Перес аккумулировал деньги годами и сейчас их потратит.

Битву за Мбаппе, судя по всему, уже выиграл. Но с Холандом переговоры сложнее, свежие деньги помогут Лапорте получить преимущество. В конце концов, Килиан и Эрлинг – амбициозные молодые люди, захотят стать новыми футбольными соперниками в Ла Лиге, какими были Роналду и Месси. В этой истории пострадают лишь те, кого принято не ценить, вроде главных тренеров. Отсюда слухи о приезде Лёва.

Также в очереди есть Рауль, а тренер мечты – Клопп. Йоахим кажется самым странным кандидатом. Разве он хорошо работал со сборной Германии в последнее время? Да и разницу между методами в клубах и сборных наглядно показывали десятки разных тренеров. Лёв на клубном уровне – крепкий середняк, решение Переса заменить итальянца и немца, которому предлагают другую работу, может разочаровать.

Даже Бензема можно не трогать, учитывая форму и заслуги, а просто добавить к форварду Мбаппе. Но Флорентино из тех, кто идет до конца и порой перегибает, как с Суперлигой. Без перемен в 2022-м «Реал» точно не останется.