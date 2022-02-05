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«Эвертон» хочет назначить директором клуба бывшего скаута «Тоттенхэма»

сегодня, 00:22

«Эвертон» заинтересован в назначении Стива Хитчена директором клуба после того, как он покинул должность скаута и рекрутера в «Тоттенхэме», сообщает The Guardian.

Хитчен решил покинуть лондонский клуб после того, как увидел, что его роль отошла на второй план после прихода Фабио Паратичи на пост управляющего директора прошлым летом, сообщает источник.

«Ириски», которые в понедельник назначили Фрэнка Лэмпарда главным тренером, остались без футбольного директора с тех пор, как Марсель Брандс ушел в отставку в декабре.

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