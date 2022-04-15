Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ман Сити» активизирует работу над трансфером Холанда в ближайшие дни

15 апреля 2022, 12:47

«Манчестер Сити» работает над трансфером форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что английский клуб в ближайшие дни намерен активизировать переговоры по потенциальной сделке. Отмечается, что Холанд пока не принял решения, где продолжит карьеру.

После решения вопроса с Холандом «Сити» сосредоточится на трансфере нового полузащитника.

Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» предложил Холанду 5-летний контракт с зарплатой около €30 млн.

Все новости
Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США
Вчера, 19:12
Слухи«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками
Вчера, 14:14
СлухиРюдигер согласовал контракт с «Реалом»
Вчера, 12:58
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра
Вчера, 12:22
Слухи«Бетис» заинтересован в подписании Иско
Вчера, 11:22
Слухи«Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда
Вчера, 10:25
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
15 апреля в 21:50, ред.
А чё Холланду больно вписываться то ? Таран он и есть таран. Единственная оговорка в том, что комфортней ему было б в РМ и МС, где линии полузащиты очень крутые - способны регулярно снабжать напада мячиками.
FenixSL
FenixSL ответ shlomo (раскрыть)
15 апреля в 15:36
или в Белоруссии))
Carl Lewis
Carl Lewis
15 апреля в 14:23
Ну значит в Ман Сити.
allemz
allemz
15 апреля в 13:59
Черт побери, если раньше не хотел перехода Кейна, то сейчас ох как хочу. Кейн лучше, как созидатель и завершитель, однако возможно поезд уже не догнать и поэтому вцепились так за Холанда.
allemz
allemz ответ David Young (раскрыть)
15 апреля в 13:57
Перевоспитать только через бан, однако вам виднее. Кстати, коль пишу, вспомнилось, что можно получить VIP, по критериям вроде как подхожу. Гляньте, что можно сделать. Спасибо
swed27
swed27
15 апреля в 13:45
Битва за норвежца обостряется
ОПС
ОПС
15 апреля в 13:27
Может и не получиться.
David Young
David Young
15 апреля в 13:04
Bensurr, перестаньте так писать о клубах, пожалуйста.
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 13:02
Дорого им это будет стоить.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 13:02
Я думаю что этот вопрос только времени.
Холанд скорее всего будет в Манчестер Сити.
shlomo
shlomo
15 апреля в 12:58, ред.
Ливерпуль, Барса, Реал и теперь Ман Сити... кажется в итоге в Боруссии останется.

Честно говоря вообще не вижу как Холанд может вписаться в состав и в стиль игры МС, ему скорее подойдет Реал, Ливерпуль.

В таком виде какой он сейчас, на мой взгляд, для футбола Пепа и его видения игры сыроват будет. Вероятно видит он в нем профессионализм, огонь и желание развиваться, и если будет брать, то только на перспективу.

Ну а так что, вот уже честное слово, надоел уже Холланд и Мбаппе. Это два самых лакомых кусочка на трансферном рынке летом, но как же эти новости про них надоели: надумал-передумал, отказались-активизировались...Купите их уже кто-нибудь!!!
Bensurr
Bensurr
15 апреля в 12:58
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     