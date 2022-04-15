«Ман Сити» активизирует работу над трансфером Холанда в ближайшие дни

«Манчестер Сити» работает над трансфером форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что английский клуб в ближайшие дни намерен активизировать переговоры по потенциальной сделке. Отмечается, что Холанд пока не принял решения, где продолжит карьеру.
После решения вопроса с Холандом «Сити» сосредоточится на трансфере нового полузащитника.
Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» предложил Холанду 5-летний контракт с зарплатой около €30 млн.
Честно говоря вообще не вижу как Холанд может вписаться в состав и в стиль игры МС, ему скорее подойдет Реал, Ливерпуль.
В таком виде какой он сейчас, на мой взгляд, для футбола Пепа и его видения игры сыроват будет. Вероятно видит он в нем профессионализм, огонь и желание развиваться, и если будет брать, то только на перспективу.
Ну а так что, вот уже честное слово, надоел уже Холланд и Мбаппе. Это два самых лакомых кусочка на трансферном рынке летом, но как же эти новости про них надоели: надумал-передумал, отказались-активизировались...Купите их уже кто-нибудь!!!
Честно говоря вообще не вижу как Холанд может вписаться в состав и в стиль игры МС, ему скорее подойдет Реал, Ливерпуль.
В таком виде какой он сейчас, на мой взгляд, для футбола Пепа и его видения игры сыроват будет. Вероятно видит он в нем профессионализм, огонь и желание развиваться, и если будет брать, то только на перспективу.
Ну а так что, вот уже честное слово, надоел уже Холланд и Мбаппе. Это два самых лакомых кусочка на трансферном рынке летом, но как же эти новости про них надоели: надумал-передумал, отказались-активизировались...Купите их уже кто-нибудь!!!