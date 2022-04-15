«Ман Сити» активизирует работу над трансфером Холанда в ближайшие дни

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15 апреля 2022, 12:47

«Манчестер Сити» работает над трансфером форварда дортмундской «Боруссии» .

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что английский клуб в ближайшие дни намерен активизировать переговоры по потенциальной сделке. Отмечается, что Холанд пока не принял решения, где продолжит карьеру.

После решения вопроса с Холандом «Сити» сосредоточится на трансфере нового полузащитника.

Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» предложил Холанду 5-летний контракт с зарплатой около €30 млн.