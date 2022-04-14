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Спортдиректор «Наполи»: «Сделаем всё возможное, чтобы подписать Хвичу»

14 апреля 2022, 16:19

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли ответил на вопрос о возможном переходе Хвичи Кварацхелии.

За этим парнем мы следим уже давно и сделаем все возможное, чтобы заполучить его. Но нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке.

Хвича – один из первых в нашем списке, у него есть необходимые качества для игры за «Наполи» – как технические, так и умственные. То же самое и с экономической стороный вопроса.

Это интересный футболист, которого мы постараемся подписать в «Наполи».

Недавно Кварацхелия расторг контракт с «Рубином» и перешел в «Динамо» Батуми.

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Все комментарии
minai
minai
14 апреля в 22:38
В Италии неторопливый, вальяжный футбол, в который и привых играть этот Хича.
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ ДСА (раскрыть)
14 апреля в 21:56
Его он слишком переоценен , когда он проводил хотя бы достойный матч за рубин , точно не в последние полгода
санек002
санек002 ответ ДСА (раскрыть)
14 апреля в 21:32
да уж не все кокорины то!а вдруг получится?
pomor45
pomor45
14 апреля в 21:05
И начнутся приключения Хвичи в Италии.
zjas72t4ghf4
zjas72t4ghf4
14 апреля в 20:56
Он не заиграет в Италии.
УЕСКА
УЕСКА
14 апреля в 18:14
Думаю что подпишут его. Хвича точно не собирается больше играть в России и Рубину придется его продавать.
ДСА
ДСА
14 апреля в 18:00
Потом посадят на лавку и будут горько плакать.
drug01
drug01
14 апреля в 17:29
Видно он им очень нужен...
dok66
dok66
14 апреля в 17:18
Итальянский Чемп. вполне может стать трамплином для дальнейшего развития .
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
14 апреля в 17:14, ред.
Приветствие! А мне кажется он переоценен
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 16:39
Опять Слуцкер в пролете !
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 16:35
Вывод из сказанного, и техника и мышление у парня на лицо, вот только финансовые запросы через чур завышенные.
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 16:30
Да в итоге не подпишут его уровень это чемпионат России сдал он совсем
Cat01
Cat01
14 апреля в 16:20
Желаем удачи
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