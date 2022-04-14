Спортдиректор «Наполи»: «Сделаем всё возможное, чтобы подписать Хвичу»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли ответил на вопрос о возможном переходе .

За этим парнем мы следим уже давно и сделаем все возможное, чтобы заполучить его. Но нужно время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке.

Хвича – один из первых в нашем списке, у него есть необходимые качества для игры за «Наполи» – как технические, так и умственные. То же самое и с экономической стороный вопроса.

Это интересный футболист, которого мы постараемся подписать в «Наполи».