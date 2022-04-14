«Ювентус» претендует на Модрича

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку.
На 36-летнего игрока претендуют «Ювентус» и некий катарский клуб. Контракт футболиста рассчитан до грядущего лета.
Ранее сообщалось, что мадридцы якобы уже нашли замену для Модрича.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку.
На 36-летнего игрока претендуют «Ювентус» и некий катарский клуб. Контракт футболиста рассчитан до грядущего лета.
Ранее сообщалось, что мадридцы якобы уже нашли замену для Модрича.
он должен в Реале завершит карьеру и попрощаться как Легенда своего клуба.
Он первый после Зидана, кто должен сделать это..
Достоин завершить в нем карьеру. Прошлый матч это только подтверждает.
Учитывая, как он работает с молодежью, для кого-то вовсе становясь отцом, очень хотелось бы продлить его контракт.
Стоит лишь вспомнить, как он руководил командой, когда Папа Карло был на больничном, с ковидом.
Реалу очень трудно будет сходу заменить Модрича
он должен в Реале завершит карьеру и попрощаться как Легенда своего клуба.
Он первый после Зидана, кто должен сделать это..
Достоин завершить в нем карьеру. Прошлый матч это только подтверждает.
Учитывая, как он работает с молодежью, для кого-то вовсе становясь отцом, очень хотелось бы продлить его контракт.
Стоит лишь вспомнить, как он руководил командой, когда Папа Карло был на больничном, с ковидом.
Реалу очень трудно будет сходу заменить Модрича
красиво, почётно, на лаврах, а если нет , это совсем другая история, надо думать!
красиво, почётно, на лаврах, а если нет , это совсем другая история, надо думать!
однако
в 37 лет перейти в старую синьору, поинтереснее чем в Китай)
в США получше как ни крути)
однако
в 37 лет перейти в старую синьору, поинтереснее чем в Китай)
в США получше как ни крути)
Модрич в Юве сейчас не пойдёт,у него и в Реале всё хорошо
Модрич в Юве сейчас не пойдёт,у него и в Реале всё хорошо