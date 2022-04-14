«Ювентус» претендует на Модрича

1649948841

14 апреля 2022, 18:07

Полузащитник «Реала» может сменить клубную прописку.

На 36-летнего игрока претендуют «Ювентус» и некий катарский клуб. Контракт футболиста рассчитан до грядущего лета.

Ранее сообщалось, что мадридцы якобы уже нашли замену для Модрича.