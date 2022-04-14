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«Ювентус» претендует на Модрича

14 апреля 2022, 18:07

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку.

На 36-летнего игрока претендуют «Ювентус» и некий катарский клуб. Контракт футболиста рассчитан до грядущего лета.

Ранее сообщалось, что мадридцы якобы уже нашли замену для Модрича.

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Все комментарии
протон
протон
15 апреля в 00:26
Как фанат Реал хочу чтобы он остался 💪💪💪
он должен в Реале завершит карьеру и попрощаться как Легенда своего клуба.

Он первый после Зидана, кто должен сделать это..
Достоин завершить в нем карьеру. Прошлый матч это только подтверждает.
Учитывая, как он работает с молодежью, для кого-то вовсе становясь отцом, очень хотелось бы продлить его контракт.
Стоит лишь вспомнить, как он руководил командой, когда Папа Карло был на больничном, с ковидом.
Реалу очень трудно будет сходу заменить Модрича
Байкал-38
Байкал-38
14 апреля в 20:02
Ну, да по годам подходит, молодой талант.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 апреля в 20:00
Был удивлён, что он не продлён до сих пор. Но уверен, что сам Лука из Реала никуда не хочет уходить. Тем более сейчас, когда он стал лидером клуба номер 1 или два.
shur
shur
14 апреля в 19:37
...скажу так, дай Бог, Реал возьмёт ЛЧ и тогда, на коне ,хоть в Россию (шутка),
красиво, почётно, на лаврах, а если нет , это совсем другая история, надо думать!
1 984
1 984
14 апреля в 19:37
А надо ли?
drug01
drug01
14 апреля в 19:35
Может это фейк
Bensurr
Bensurr ответ beefs (раскрыть)
14 апреля в 19:11
Он шас на пике
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 19:10
Юве нужен такой игрок,Модрич как раз тот игрок который будет доставлять мячи на Влаховича, а Серб свое дело знает.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 19:01
Я подозревал что в Юве не у всех с головой
FenixSL
FenixSL
14 апреля в 19:00
    shlomo
    shlomo
    14 апреля в 18:59
    Не нужен он Юве
    eleven LC
    eleven LC
    14 апреля в 18:39
    Пусть претендует
    Модрич в Юве сейчас не пойдёт,у него и в Реале всё хорошо
    Cat01
    Cat01
    14 апреля в 18:31
    Он не пойдёт...
    beefs
    beefs
    14 апреля в 18:25
    Модрич уже свое отыграл (пик пройден)...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
    14 апреля в 18:19
    Еще какая! Приветствую!!!
    juvenale
    juvenale
    14 апреля в 18:19
    пару лет подождать и можно брать
    Ironigor
    Ironigor
    14 апреля в 18:14
    Настоящая чушь.
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