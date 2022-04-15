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Президент Франции настаивает на продлении контракта Мбаппе с ПСЖ

15 апреля 2022, 20:50

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы ПСЖ продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Макрон хочет, чтобы форвард продолжил выступать за французский клуб.

Ранее уже сообщалось о том, что Макрон лично попросил Мбаппе подписать новый контракт с ПСЖ.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
16 апреля в 17:38
    David Young
    David Young ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    16 апреля в 17:02
    Не обязательно самому проходить через что-то чтобы быть обеспокоенным этим.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Dauletbek (раскрыть)
    16 апреля в 16:58
    Если ты голодаешь то говори за себя
    lukarelli
    lukarelli
    16 апреля в 13:02
    гей ропа
    faneng
    faneng ответ RoArt (раскрыть)
    16 апреля в 10:18
    Неймар уже его испортил и теперь у Мбаппе нет выбора, толку от него не будет.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ протон (раскрыть)
    16 апреля в 02:19, ред.
    Это политика, отводит внимание народа от социальных проблем, набирает очки. Почти тоже самое в России. Путин занимается со своей типа спецоперацией, когда экономика не важная у себя, когда простой народ голодает
    протон
    протон
    16 апреля в 00:41, ред.
    У макарона больше проблем нет? страна экономически в упадке, там Ле пен в спину дышит.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    15 апреля в 23:43
    Не удивлюсь, если катарцы занесли мешок деньжат этому неадеквату!
    Agamaga........
    Agamaga........
    15 апреля в 23:29
    Не стоит давить и уговаривать. Пусть играет там, где хочет, а если уйдёт, то на его место можно пригласить Криша. И будет у ПСЖ завидное нападение)
    berda2003
    berda2003
    15 апреля в 23:14
    глядя на жену макрона, сразу понятно, почему просит оставить мбаппе в париже - ну, любит он обезьян...
    112910415
    112910415
    15 апреля в 23:04
    выборы у Макрона
    Zhgoon
    Zhgoon
    15 апреля в 22:54
    Теперь и этому звонит часами? У него вообще работа есть другая?
    RoArt
    RoArt ответ faneng (раскрыть)
    15 апреля в 22:31
    Оставшись в ПСЖ он станет Неймаром бесполезным.
    faneng
    faneng
    15 апреля в 22:24
    Вот в том-то и проблема. Французы вцепились в Мбаппе, но они не понимают, что тем самым только портят дело. ПСЖ будет побеждать в Европе, когда
    а) во Франции будет много сильных клубов-конкурентов,
    б) когда в самом ПСЖ будет здоровая атмосфера с молодыми амбициозными игроками.
    А боссы ПСЖ вместе с Макроном держатся по-прежнему за красивый фантик: Мбаппе, Неймар, Месси - сколько звезд, сейчас мы всех соперников этими звездами ослепим и всё.
    Ну оставят они Мбаппе и что? Он будет лениво играть, считая, что сделал большое одолжение. Ему скучно во Франции. Вот где он был после третьего гола Реала? Почему не взял игру на себя?
    Пусть уезжает в Мадрид, станет там новым Азаром бесполезным.
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    15 апреля в 22:03
    Придёт Зидан и никуда он не уйдет...
    Bensurr
    Bensurr
    15 апреля в 22:02
    Делать ему нечего впереди выборы
    NOVA
    NOVA
    15 апреля в 21:55
    надеюсь мбаппе не обращает никакого внимания на этого омикрона!!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    15 апреля в 21:38
    Ну ясен красен, развалится атака ПСЖ без Килиана
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    15 апреля в 21:37, ред.
    Макрон тупит не по детски. Ему бы надо с Чеферином поговорить... Эта небритая морда, в обтягивающих штанах, реально могёт какую-нибудь бяку Пересу устроить...
    Капо
    Капо
    15 апреля в 21:36
    Мэр Парижа Килиан Мбапе а че, звучит)
    VeniaminS
    VeniaminS
    15 апреля в 21:22
    Даже призиндента приплили.
    FenixSL
    FenixSL ответ УЕСКА (раскрыть)
    15 апреля в 21:12
    просто пару дней новостей о Мбаппе не было
    сегодня прорвало!
    Giallorossi
    Giallorossi
    15 апреля в 21:10
    Макрон: Мбаппе народное достояние!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 апреля в 21:09
    Как будто микрону больше нечем заняться.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 апреля в 21:08
    Кто такой Макрон ?
    R.Carlos.
    R.Carlos.
    15 апреля в 21:06
    Ну это перебор
    Это не честно
    Это мелочно
    Ironigor
    Ironigor
    15 апреля в 21:05
    Ответ Макрону от Мбаппе читается по губам , ...
    galem72
    galem72
    15 апреля в 21:05
    Макрон сейчас сосредоточен на лепэнихе и выборах, которую он пропустил во второй тур своим легкомыслием, так что вряд ли он лично обеспокоен футболистом.
    Elliada
    Elliada
    15 апреля в 20:59
    Ему какое дело? Он же не гражданство меняет?
    STVA 1
    STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
    15 апреля в 20:58
    А может это такой ход с его стороны!)))
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