Президент Франции настаивает на продлении контракта Мбаппе с ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы ПСЖ продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе.
Макрон хочет, чтобы форвард продолжил выступать за французский клуб.
Ранее уже сообщалось о том, что Макрон лично попросил Мбаппе подписать новый контракт с ПСЖ.
а) во Франции будет много сильных клубов-конкурентов,
б) когда в самом ПСЖ будет здоровая атмосфера с молодыми амбициозными игроками.
А боссы ПСЖ вместе с Макроном держатся по-прежнему за красивый фантик: Мбаппе, Неймар, Месси - сколько звезд, сейчас мы всех соперников этими звездами ослепим и всё.
Ну оставят они Мбаппе и что? Он будет лениво играть, считая, что сделал большое одолжение. Ему скучно во Франции. Вот где он был после третьего гола Реала? Почему не взял игру на себя?
Пусть уезжает в Мадрид, станет там новым Азаром бесполезным.
а) во Франции будет много сильных клубов-конкурентов,
б) когда в самом ПСЖ будет здоровая атмосфера с молодыми амбициозными игроками.
А боссы ПСЖ вместе с Макроном держатся по-прежнему за красивый фантик: Мбаппе, Неймар, Месси - сколько звезд, сейчас мы всех соперников этими звездами ослепим и всё.
Ну оставят они Мбаппе и что? Он будет лениво играть, считая, что сделал большое одолжение. Ему скучно во Франции. Вот где он был после третьего гола Реала? Почему не взял игру на себя?
Пусть уезжает в Мадрид, станет там новым Азаром бесполезным.
сегодня прорвало!
сегодня прорвало!
Это не честно
Это мелочно
Это не честно
Это мелочно