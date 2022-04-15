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Гендир «Зенита»: «У Дзюбы есть опция автоматического продления контракта»

15 апреля 2022, 15:52

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о скором продлении контрактов с Артёмом Дзюбой и Магомедом Оздоевым.

У Дзюбы есть опция на автоматическое продление контракта. Но эти условия будут проверяться в конце сезона. Поэтому пока говорить об этом бессмысленно.

Но случай невыполнения этого условия не исключает варианта продления контракта по договоренности между сторонами. Такова ситуация на сегодняшний день.

С Магомедом мы находимся на заключительной стадии переговоров.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 09:52
надо сильно менять условия контракта
протон
протон ответ Alexnvr (раскрыть)
16 апреля в 00:33
Давно пора. согласен с Вами. с учётом событий
Alexnvr
Alexnvr ответ протон (раскрыть)
15 апреля в 23:05
С Азмуном он даааа....показал "дядьку" в раздевалке. Да и единолично наглаживал своего "дядьку". Не пора ли молодежь поднимать из Зенита-2? Чтоб они играли с легами в связке? Чтоб учились и опыт перенимали?
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 18:12
У Дзюбы есть опция автоматической смены рук.
протон
протон ответ lotsman (раскрыть)
15 апреля в 17:01
Даже с учётом падения результативности Дзюбы в нынешнем сезоне, и регресса по фактору естественного старения, а так же ухода Азмуна, с которым Артем расцветал, и просел в том числе потому, что в 33 года тяжело тащить зенитчиков в атаке единолично - Дзюбу надо переподписывать. Хотя бы потому что опытный дядька в раздевалке зенитчикам точно нужен, плюс Дзюба поможет адаптироваться новичкам, и будет отвечать за благоприятный фон в команде. Так же не стоит списывать со счетов, что он до сих пор полезен Зениту на поле, хоть и в меньшей степени, чем с тем же Азмуном.
протон
протон
15 апреля в 17:01
В условиях неопределённости трансферного рынка просто необходимо перезаключать с Дзюбой контракт. Летом все клубы будут испытывать дефицит кадров.
Garrincha58
Garrincha58
15 апреля в 16:52
в Зените не грамотно составляют контракты о каком таком автоматическом продлении контракта может быть идти речь если игроку 33 года и он очень сильно сдал тогда спрашивается зачем ему стараться если всё продлится ещё на год вот он и будет ещё год пешем ходом играть и кому это нужно наверное кому то надо
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 16:47
Останется там до пенсии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 апреля в 16:43
А надо ли продлятся?
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 16:41
Зюба это символ нынешнего Зенита и футбола нашего)))
lotsman
lotsman
15 апреля в 16:09
Доиграть сезон Дзюбе дадут. А потом, скорее всего, будут избавляться.
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 16:08
А назначать себе зарплату у него такой опции нет?
shlomo
shlomo
15 апреля в 16:02
По поводу Дзюбы нужно думать и думать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 15:58
Лишь бы деньгах подвинулся...
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