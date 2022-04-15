Гендир «Зенита»: «У Дзюбы есть опция автоматического продления контракта»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о скором продлении контрактов с и .

У Дзюбы есть опция на автоматическое продление контракта. Но эти условия будут проверяться в конце сезона. Поэтому пока говорить об этом бессмысленно.

Но случай невыполнения этого условия не исключает варианта продления контракта по договоренности между сторонами. Такова ситуация на сегодняшний день.

С Магомедом мы находимся на заключительной стадии переговоров.