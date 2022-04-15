Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В «Сочи» прокомментировали слухи о продлении контракта с Джанаевым

15 апреля 2022, 12:11

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о продлении контракта с голкипером команды Сосланом Джанаевым.

Мы не озвучиваем, с кем мы продлеваем контракты, кого собираемся подписывать. Не знаю, откуда в СМИ появляется информация, если в клубе никто официально ничего не озвучивал. Вся трансферная политика не обсуждаете. Прокомментировать новость о продлении контракта с Сосланом Джанаевым никак не могу.

Также ранее сообщалось, что «Сочи» предложит новые контракты Кириллу Заике и Тимофею Маргасову.

Все новости
В «Нижнем Новгороде» высказались насчёт продления аренды Миладиновича
Вчера, 19:44
Агент Языджи: «Юсуф подтвердил своё желание остаться в России»
Вчера, 16:32
Стало известно условие, при котором Лаксальт не покинет «Динамо»
Вчера, 15:39
Терюшков: «Юран останется в „Химках“, даже если клуб вылетит в ФНЛ»
Вчера, 12:07
Слухи«Ахмат» предложит Харину новый контракт
Вчера, 09:45
Слухи«Милан» считает Тонали ключевым игроком команды
Вчера, 09:27
Все комментарии
санек002
санек002 ответ monah-10 (раскрыть)
15 апреля в 12:27
одного газпрома дети!улыбаюсь!
monah-10
monah-10
15 апреля в 12:14
Как и в Зените, в Сочи одни партизаны. Было бы что щкерить, подписывали бы какого нибудь условного Дибалу, так еще согласен, тайна за семью печатями, а так Джанаев....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 