В «Сочи» прокомментировали слухи о продлении контракта с Джанаевым

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о продлении контракта с голкипером команды .

Мы не озвучиваем, с кем мы продлеваем контракты, кого собираемся подписывать. Не знаю, откуда в СМИ появляется информация, если в клубе никто официально ничего не озвучивал. Вся трансферная политика не обсуждаете. Прокомментировать новость о продлении контракта с Сосланом Джанаевым никак не могу.