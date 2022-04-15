Матич объявил, что покинет «Манчестер Юнайтед» после окончания этого сезона

Полузащитник сообщил, что покидает «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

После долгих размышлений я решил, что этот сезон станет моим последним в «Манчестер Юнайтед». Я проинформировал правление, тренера и игроков о своем решении.

Для меня было огромной честью и привилегией играть за этот великий клуб. Большое спасибо болельщикам за их поддержку. Теперь я сделаю все возможное до конца сезона, чтобы помочь своим товарищам по команде финишировать как можно выше в таблице.