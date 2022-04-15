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Матич объявил, что покинет «Манчестер Юнайтед» после окончания этого сезона

15 апреля 2022, 21:07

Полузащитник Неманья Матич сообщил, что покидает «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

После долгих размышлений я решил, что этот сезон станет моим последним в «Манчестер Юнайтед». Я проинформировал правление, тренера и игроков о своем решении.

Для меня было огромной честью и привилегией играть за этот великий клуб. Большое спасибо болельщикам за их поддержку. Теперь я сделаю все возможное до конца сезона, чтобы помочь своим товарищам по команде финишировать как можно выше в таблице.

Напомним, что у Матича оставался еще один год до окончания контракта с «Манчестер Юнайтед». Он выступал за «красных дьяволов» с 2017 года.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
16 апреля в 10:24
никчемное бревно увольняется по собственному желанию, сколько горя он принес, сколько привозов и обрезов не сосчитать, это была прихоть Моуриньо перетащить его зачем то из Челси.
альсато
альсато
16 апреля в 09:25
Удачи Неманья в другом клубе!
112910415
112910415
16 апреля в 07:59
сильный, качественный, умный ..
протон
протон
16 апреля в 00:40
Спасибо за все, Батич! Пример настоящего профессионализма. Никаких конфликтов, всегда молча выполнял свои функции, надо было играл и на ЦЗ, надо было поддерживал атаки.
Когда он выходил на замену, чувствовалась взрослость в его движениях. Прорывы, пасы в разрез, борьба и контроль. Жаль не стабилен, слабая физуха. Спасибо за все!
FenixSL
FenixSL ответ Agamaga........ (раскрыть)
16 апреля в 00:25
на скольких детей он кинулся?
скольким детям ты помог лично чтобы что то вякать?
свою жену поди без синяков не оставляешь

Криша надо убрать и сразу в МЮ все наладится
до него то прям все супер было
со всеми позициями там все супер
защита мощь! центр просто сказка! нападение вау!

ты стандартный упырь
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 апреля в 00:06
Это надо было сделать раньше.
Agamaga........
Agamaga........ ответ FenixSL (раскрыть)
15 апреля в 23:59
Заодно и криша выгнать надо, кроме понтов в нём ничего не осталось. Ещё и на детей кидается как собака бешеная.
УЕСКА
УЕСКА
15 апреля в 22:41
Правильное решение. В МЮ он мало играет. Нужно менять команду.
Carl Lewis
Carl Lewis
15 апреля в 21:34
Уже пора!
FenixSL
FenixSL
15 апреля в 21:10
ого
а он там еще был!

лучше бы его выпускали на поле
чем ущербных соплежуев
у мужика опыта на две команды одновременно хватит
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