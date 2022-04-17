Будущее Роналду в МЮ зависит от тен Хага

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17 апреля 2022, 14:29

Наставник «Аякса» близок к подписанию контракта с МЮ .

Приход нидерландца может повлиять на будущее форварда команды . Якобы в клубе есть люди, считающие, что сотрудничество с ним стоит прекратить, поскольку он не сможет прессинговать так много, как хочет рулевой амстердамцев.