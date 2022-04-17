Будущее Роналду в МЮ зависит от тен Хага

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг близок к подписанию контракта с МЮ.
Приход нидерландца может повлиять на будущее форварда команды Криштиану Роналду. Якобы в клубе есть люди, считающие, что сотрудничество с ним стоит прекратить, поскольку он не сможет прессинговать так много, как хочет рулевой амстердамцев.
Останется Роналду в МЮ или нет, решит именно тен Хаг.
возраста пускай помоложе прессингуют , а его дело завершать, вот нет в МЮ
подобного Винисиусу ...!!!
возраста пускай помоложе прессингуют , а его дело завершать, вот нет в МЮ
подобного Винисиусу ...!!!
При Тен Хаге будет так же играть, никто в здравом уме единственного поставщика голов не будет убирать, потому что сопоставимые по статистике форварды либо не продаются, либо стоят огромных денег, да и маркетинговую составляющую никто не отменял, тк Криштиану - самый медийно продаваемый спортсмен в мире.
Ну а так что, Криш хорош для своего возраста , популярен среди болельщиков . Если он сможет принять ,что не может быть игроком основы всегда ,то может принести огромную пользу. Пусть берет пример с Ибрагимовича и всем будет хорошо .
При Тен Хаге будет так же играть, никто в здравом уме единственного поставщика голов не будет убирать, потому что сопоставимые по статистике форварды либо не продаются, либо стоят огромных денег, да и маркетинговую составляющую никто не отменял, тк Криштиану - самый медийно продаваемый спортсмен в мире.
Ну а так что, Криш хорош для своего возраста , популярен среди болельщиков . Если он сможет принять ,что не может быть игроком основы всегда ,то может принести огромную пользу. Пусть берет пример с Ибрагимовича и всем будет хорошо .