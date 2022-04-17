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Будущее Роналду в МЮ зависит от тен Хага

17 апреля 2022, 14:29

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг близок к подписанию контракта с МЮ.

Приход нидерландца может повлиять на будущее форварда команды Криштиану Роналду. Якобы в клубе есть люди, считающие, что сотрудничество с ним стоит прекратить, поскольку он не сможет прессинговать так много, как хочет рулевой амстердамцев.

Останется Роналду в МЮ или нет, решит именно тен Хаг.

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Все комментарии
протон
протон
17 апреля в 21:21
Мне кажется,что будущее Роналду в руках самого Криштиану..
УЕСКА
УЕСКА
17 апреля в 16:56
Тен Хаг первым делом от него избавится. Зачем ему этот балласт.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 16:45
Если так, то Рон пусть собирает чемоданы
ДСА
ДСА
17 апреля в 15:58
Тренеру конечно решать.
shur
shur
17 апреля в 15:39
    drug01
    drug01
    17 апреля в 15:26
    Зависит от игры...
    shlomo
    shlomo
    17 апреля в 14:59
    В этом сезоне португалец забил 21 гол и отдал 3 передачи в 35 матчах за клуб. Для любого нападающего, разве что кроме пяти-семи лучших, у кого статистика стабильно выше, это шикарный результат. Учитывая, что супертопы все моложе, и все, кто ранее показывал хотя бы немного сопоставимую стату, к 37 либо завершают карьеру, либо доигрывают где-либо в низшего уровня клуба, он до сих пор на вершине.
    При Тен Хаге будет так же играть, никто в здравом уме единственного поставщика голов не будет убирать, потому что сопоставимые по статистике форварды либо не продаются, либо стоят огромных денег, да и маркетинговую составляющую никто не отменял, тк Криштиану - самый медийно продаваемый спортсмен в мире.
    Ну а так что, Криш хорош для своего возраста , популярен среди болельщиков . Если он сможет принять ,что не может быть игроком основы всегда ,то может принести огромную пользу. Пусть берет пример с Ибрагимовича и всем будет хорошо .
    Elliada
    Elliada
    17 апреля в 14:36
    В сети уже есть новость, что если Тен Хаг станет главным тренером, то Роналду должен уйти. Он умный человек, сразу видит, кто мешает команде.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    17 апреля в 14:31, ред.
    Если Эрик тен Хаг оставит Роналду в команде это будет его первой и фатальной ошибкой.
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