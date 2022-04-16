«Барселона» вновь интересуется Лаутаро. «Интер» готов обменять его на Депая

Руководство «Барселоны» хочет усилить линию нападения, пишет sport.es.
Каталонцы намерены подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Итальянцы же будут готовы к диалогу, если «сине-гранатовые» включат в сделку Мемфиса Депая.
Руководство «Барселоны» хочет усилить линию нападения, пишет sport.es.
Каталонцы намерены подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Итальянцы же будут готовы к диалогу, если «сине-гранатовые» включат в сделку Мемфиса Депая.
Лаутаро хочет перейти в Барселону уже давно, но пока это не осуществилось. А если останется, то Интер его потеряет бесплатно.
Депай же не подошёл к стилю Барсы. Если честно, то я с самого начала как то с подозрением отнёсся к этому трансферу. А вот игра Интера думаю как раз подойдёт к Депаю.
Так, что посмотрим как будет развиваться ситуация и смогут ли договориться клубы.
Лаутаро хочет перейти в Барселону уже давно, но пока это не осуществилось. А если останется, то Интер его потеряет бесплатно.
Депай же не подошёл к стилю Барсы. Если честно, то я с самого начала как то с подозрением отнёсся к этому трансферу. А вот игра Интера думаю как раз подойдёт к Депаю.
Так, что посмотрим как будет развиваться ситуация и смогут ли договориться клубы.