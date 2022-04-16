«Барселона» вновь интересуется Лаутаро. «Интер» готов обменять его на Депая

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16 апреля 2022, 14:28

Руководство «Барселоны» хочет усилить линию нападения, пишет sport.es.

Каталонцы намерены подписать форварда «Интера» .

Итальянцы же будут готовы к диалогу, если «сине-гранатовые» включат в сделку .