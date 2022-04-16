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«Барселона» вновь интересуется Лаутаро. «Интер» готов обменять его на Депая

16 апреля 2022, 14:28

Руководство «Барселоны» хочет усилить линию нападения, пишет sport.es.

Каталонцы намерены подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Итальянцы же будут готовы к диалогу, если «сине-гранатовые» включат в сделку Мемфиса Депая.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
16 апреля в 18:32
Ну это бред
УЕСКА
УЕСКА
16 апреля в 16:55
Хороший вариант для Барсы. Надо соглашаться. Депай особо Барсе не нужен, а с приходом Лаутаро тем более будет не нужен.
barcamilan
barcamilan
16 апреля в 16:15
я бы согласился на месте лапорты
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 апреля в 15:40
Надо договариваться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 апреля в 15:06
Если не основываться на стоимости игроков, то такой обмен выгодный обоим клубам.
Лаутаро хочет перейти в Барселону уже давно, но пока это не осуществилось. А если останется, то Интер его потеряет бесплатно.

Депай же не подошёл к стилю Барсы. Если честно, то я с самого начала как то с подозрением отнёсся к этому трансферу. А вот игра Интера думаю как раз подойдёт к Депаю.

Так, что посмотрим как будет развиваться ситуация и смогут ли договориться клубы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 14:39
Нельзя менять,не вкоем случае!
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