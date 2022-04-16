Левандовски шантажирует «Баварию» отъездом в Испанию. Но не факт, что Роберт поможет «Барселоне»

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вчера, 10:32

Разгром от «Айнтрахта» заставил задуматься.

Левандовски давно хотели сменить место жительства

В Мюнхене хорошо, но ближе к теплым краям еще лучше. Испанский климат точно нравится жене Роберта и ему самому. Супруга, поскольку активно помогала польскому форварду сохранить форму после тридцати лет, будучи дипломированным специалистом, прямо сейчас подстегивает слухи о переезде нападающего в Испанию. Анна Левандовски изучает испанский язык и радуется возможности погреться на весеннем солнышке на Майорке.

Слухи о переезде Левандовски в другую лигу бродили годами. В одних случаях речь шла лишь о желании обратить на себя внимание скупых немцев. Например, вряд ли Роберт готов был в прошлом перейти в ПСЖ . Другие новости можно было воспринимать серьезно, ведь если Грановская годами вела Тухеля, то тренерский штаб «Челси» разных лет точно «примерял» Левандовски, а не Лукаку, к схемам и принципам игры лондонского клуба.

Но теперь «Челси» такой трансфер не провернет. Плюс раньше «Бавария» могла отказывать покупателям. Сейчас контракт Роберта подходит к концу – остался всего год, поэтому намного проще начать переговоры. А вот дерзкие Кан и Салихамиджич ведут свою игру, ведь второй подтверждал интерес к Холанду. Тему поисков нового форварда для «Баварии» поднимали не раз. А на юго-западе Европы давно ищет себе нападающего «Барселона».

Пьер-Эмерик Обамеянг никогда не был стабильным

Директор «Барселоны» Матеу Алемани не имеет юридического права подтверждать переговоры с Левандовски. Более того, заключение любых договоренностей, даже устных и «джентльменских», запрещено, поэтому от менеджера «каталонцев» услышали знакомый набор дежурных фраз:

Мы с огромным уважением относимся к Левандовски. Роберт – невероятно важный игрок «Баварии». Но мы живем в мире журналистских спекуляций. У нас нет никаких соглашений с Левандовски. Если в один прекрасный день мы заинтересуемся таким трансфером, то будем общаться с немецким клубом.

Это сказал человек из клуба, который отрицал уход Луиса Суареса. Сначала в «Ювентус», куда уругваец не попал из-за попытки за взятку сделать себе итальянский паспорт, а потом отдали форварда в «Атлетико», вручив Симеоне в руки чемпионский кубок. Также в «Барселоне» поначалу рассказывали, что Месси никуда не уходит. И причины расставания с Гвардиолой, хотя прошло много лет, до сих пор не обсуждают честно и открыто.

«Барселона» сама живет в мире спекуляций. Даже это заявление, где высказано уважение Левандовски и заявлено, что начало переговоров возможно в «прекрасный день», двузначное. Как и ответ Алемани о том, кто будет центральным нападающим каталонского клуба в будущем сезоне:

«Девятка» на следующий год – Обамеянг. Начиная с этого момента, мы будем следить за любыми возможностями.

И как это понимать? С одной стороны, заявил, что Пьер-Эмерик – основная «девятка». С другой, сразу же добавил, что «Барселона» ищет усиление. Если кто забыл, то прошлым летом каталонцев делали ставку в центре атаки на Депая. Мемфис застрял в лазарете. Потом был Люк Де Йонг, тоже списали. Теперь появился хулиган Обамеянг, но о габонце важно знать один момент. В семье Алиши Бехаг три «ребенка» — два сына и Пьер-Эмерик.

Поскольку форвард «Барселоны» из довольно обеспеченной семьи, его отец после футбольной карьеры работал скаутом «Милана», то Обамеянг рос классическим представителем «золотой молодежи». Уроженец Франции с мамой-испанкой по имени Маргарита Креспо в пятнадцать лет решил, что надо бросать школу. В двадцать два года уже стал отцом впервые. Алиша родила ему второго сына через пять лет, и десятилетие мирится с инфантильностью партнера.

Обамеянг не заиграл в «Милане», характер мешал и дисциплина хромала. В сборной Габона была серия скандалов. Как обычно, одна версия официальная, а вторая всегда связана с причиной, почему Артета лишил Пьер-Эмерика капитанской повязки и отпустил из «Арсенала» — загулы и пьянки. Понятно, что физически Обамеянг готов неплохо, как и еще один любитель алкоголя в большом футболе – Артуро Видаль. Но дело не в том, как форвард может сыграть в лучшей игре.

Проблема в том, что если с головой на вечеринках, то можно нарваться на «Айнтрахт». Центральный нападающий «Барселоны» играл в Бундеслиге, прекрасно знает немецкий футбол. И что показал на «Камп Ноу»? При этом Пьер-Эмерик намного старше, чем Торрес и Дембеле, должен был направлять атаку, вести вперед в трудный момент. Понятно, что Левандовски на этой неделе не справился с «Вильярреалом» и центральные решающие матчи тоже не всегда играет круто.

Но Роберт – пример профессионала до мозга костей. Поэтому за карьеру выдал больше стабильных сезонов, чем Обамеянг. А поскольку поляк лишь на год старше, чем габонец, то можно смело не верить Алемани, «Барселона» ищет форварда и ведет переговоры, в том числе, с Левандовски.

Холанд срывается с крючка, его явно зовут в Манчестер

Эрлинг ведет переговоры со всеми, поскольку с лета активизируется опция, позволяющая забрать молодого норвежца из «Боруссии» Д дешевле, чем «Барселона» отдала немцам за контракт Дембеле. Разумеется, Холанд ищет клуб, где сможет выигрывать трофеи. Если для Левандовски выбор «Барселоны» — ставка на имя с пониманием, что трофеи могут обойти стороной, то для Эрлинга выбор в другой плоскости. Молодые ищут адреналин, взрослые – обеспеченный покой.

Поэтому норвежец явно ближе к «Манчестер Сити», где планируют принять еще одно ключевое решение, нежели к молодеющей, интересной, но крайне нестабильной «Барселоне». Лапорта открыто заявлял о желании заманить такого игрока, как Холанд. Но если Эрлинг теперь против, хотя и рассказывал испанским зевакам, что выберет Ла Лигу, то каталонцам нужен запасной план. Напомним, что с деньгами у них не все в порядке, но есть понятная опция – продаж балласта.

Народу «на выход» хватает. А Левандовски или получит новый контракт с «Баварией», или ему предложат больше денег в Испании. Тогда увидим Роберта в сине-гранатовой футболке в будущем сезоне. Игра Бензема, который вместе с поляком прошел впечатляющую отметку по «гол плюс пас» — 50 результативных действий, убедила Лапорту, что можно ставить на опытных форвардов. Обамеянг тоже неплох, и один провал против «Айнтрахта» не ставит точку в его отношениях с «блаугранас».

Но Левандовски очевидно выше классом, поэтому Хави обрадуется подписанию Роберта. Впрочем, остается минимум один дискуссионный момент. Хотя сама «Бавария» невероятно круто работает в высоком прессинге, поляк – аналог Ибрагимовича, а не Суареса. Роберт не работает на результативность напарников, не спешит жертвовать собой ради командных комбинаций. Левандовски является примером эгоистичного футболиста, поэтому Хави должен учесть ошибку Гвардиолы.

Когда пришел Златан, то в «Барселоне» надолго не задержался и все свои лучшие качества на поле не продемонстрировал. С другой стороны, времена теперь другие, а Месси, чтобы жаловаться тренеру на нового Ибрагимовича, больше нет в составе.