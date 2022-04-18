«Сказали ему оседлать быка». Баженов рассказал историю со сборов «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» рассказал забавную историю с зарубежного сбора московского клуба.

Самый забавный спор у нас на сборе в Австрии был. Наш мастер по обуви — «сапожник» Слава Зинченко — был главным действующим лицом. Поблизости от того места, где мы остановились, было прекрасное пастбище: коровы, быки пасутся… Мы всей командой собрали определенную сумму, очень приличную. Подходим к Славе: «Условие спора такое: оседлаешь быка — деньги твои». Он долго ходил вокруг, метился-метился, но так и не решился. Страх за собственное здоровье взял верх. Но там такой бык был, что к нему просто страшно подойти. В наше время это звучит так, будто бы мы издевались над людьми, но на самом деле и нам, и Славе было весело. У нас царила очень хорошая, дружелюбная атмосфера. Слава — взрослый человек, сам решал, и принял единственное верное решение.