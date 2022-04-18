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«Сказали ему оседлать быка». Баженов рассказал историю со сборов «Спартака»

18 апреля 2022, 10:46

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов рассказал забавную историю с зарубежного сбора московского клуба.

Самый забавный спор у нас на сборе в Австрии был. Наш мастер по обуви — «сапожник» Слава Зинченко — был главным действующим лицом. Поблизости от того места, где мы остановились, было прекрасное пастбище: коровы, быки пасутся… Мы всей командой собрали определенную сумму, очень приличную. Подходим к Славе: «Условие спора такое: оседлаешь быка — деньги твои». Он долго ходил вокруг, метился-метился, но так и не решился. Страх за собственное здоровье взял верх. Но там такой бык был, что к нему просто страшно подойти. В наше время это звучит так, будто бы мы издевались над людьми, но на самом деле и нам, и Славе было весело. У нас царила очень хорошая, дружелюбная атмосфера. Слава — взрослый человек, сам решал, и принял единственное верное решение.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
18 апреля в 13:04
На поле сейчас нам не до шуток.
memphis
memphis
18 апреля в 12:50
Вот после таких историй понимаешь что в голове у спартаковских игроков...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 10:53
Шутки должны присутствовать
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 10:52, ред.
Забавных случаев может быть много , а играть нужно на поле. И это будет настоящая история которая останется у болельщиков о тебе.
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