Слуцкий слетел с катушек без «Макдака», опекуны Холанда просят мешок сахара. Лучшие шутки марта

Пусть от улыбки станет всем светлей.
11 место. «Урал», добиравшийся на матч с «Краснодаром» самолетом и поездом, напомнил читателям «Соккер.ру» о старом фильме и вдхоновил на создания прототипа летающей электрички на базе «Ласточки».
Алексей Коротеев: Самолётом, поездом, машиной! ))))))
Jeck Denielse: В купейном 5-м аэровагоне «бизнес-класса»...
10 место. Команды Серии A приняли консолидированное решение не подписывать краткосрочные контракты с футболистами из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА. makkie знает, кого нужно благодарить:
Спасибо Саше Кокорину. Одних коршунов отвадили от наших игроков РПЛ )))
9 место. Самая спортивная новость месяца на «Соккер.ру» с интригующим заголовком «Сын Гинера оказался жертвой домработницы» просто не могла остаться без ярких комментариев.
Дмитрий Климович 3: Наверное взяла свою плату за ночь!😜
ABir: Храните деньги в Сберегательной кассе!
Jeck Denielse: Просто она услышала по телевизору что евро нынче не деньги. И за газ в жилсервисе ими не заплатишь. Пошла обменять на настоящие деньги — и на тебе: ОМОН, конная полиция, СБ Почты России, Бабаев и Гинер с ружьями. Бедная женщина...
8 место. Стало известно, что Ральф Рангник считает футболистов «Манчестер Юнайтед» «психологически слабыми». Новость появилась на «Соккер.ру» в Международный женский день. старина не мог проигнорировать это совпадение:
Надеюсь, с 8 марта он не стал их поздравлять.
7 место. Стало известно, что критерии вручения «Золотого мяча» будут изменены. Однако наши эксперты в быстро выяснили, что гегемонии Лионеля Месси ничего не угрожает.
Futurista: Не больше восьми в одни руки)
ARMENIAN: переписывает конституцию, чтобы вечно править)
Jeck Denielse: Критерии вручения «Золотого мяча» Месси будут изменены.
6 место. «Барселона» планирует включить Рики Пуча в сделку по трансферу Адамы Траоре. Ironigor очень доступно объяснил:
Вот что значит, когда в хате нет налички.
5 место. По слухам, Эден Азар может перейти в «Арсенал» или «Ньюкасл». Ангел неБесГрешен считает, что это простой выбор:
Лучше в Ньюкасл, чем в Тулу ;)
4 место. Роман Широков высказался об уходе Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС, бывший футболист сборной России заявил, что «наши специалисты в тысячу раз лучше». ARMENIAN знает толк разоблачениях:
- У нас специалисты в тысячу раз лучше!
- Я тебе МИЛЛИОН раз говорил, не преувеличивай!
3 место. Леонид Слуцкий выдал полутораминутный хейт-спич в адрес судейской бригады после матча с «Ростовом», а Alice Tract быстро установила причинно-следственную связь:
Это он сорвался на фоне новостей о закрытии одной сети общепита…
2 место. РФС собирается ужесточить дисквалификацию и штрафы за оскорбления арбитров. В комментарии заглянул Леонид Слуцкий под ником sv_1969:
Я думал, их бить разрешат))
1 место. Мино Райола и отец Эрлинга Холанда хотят получить от нового клуба норвежского форварда 100 миллионов евро комиссионных. Но это еще не все, как утверждает memphis:
И мешок сахара.
Вне конкурса. Шутки про одного эффективного форварда, для которых пора создавать отдельный «Народный обозреватель Кокорина».
О желании «Фиорентины» избавиться от Кокорина
ANATOLY KANDAUROV: А на Сицилию съездить не пробовали? Там легко избавляются от ненужного.
LOpp: Опыт Зенита показывает, что избавиться от Кокорина можно только с помощью стула, Пака и веселой компании.
ТТ: Пусть попробуют через Авито!
О том, что у Кокорина «все нормально», и из «Фиорентины» он никуда уходить не собирается
протон: Я на 16-ти аршинах здесь сижу и буду сидеть! («Собачье сердце»).
Ironigor: Да он уже забыл каким видом спортом он занимается !)))
виктор бочарников: Собственно никто и не сомневается в этом, все знают Сашку как работящего человека😊