Слуцкий слетел с катушек без «Макдака», опекуны Холанда просят мешок сахара. Лучшие шутки марта

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вчера, 18:42

Пусть от улыбки станет всем светлей.

11 место. «Урал», добиравшийся на матч с «Краснодаром» самолетом и поездом, напомнил читателям «Соккер.ру» о старом фильме и вдхоновил на создания прототипа летающей электрички на базе «Ласточки».

Алексей Коротеев: Самолётом, поездом, машиной! ))))))

Jeck Denielse: В купейном 5-м аэровагоне «бизнес-класса»...

10 место. Команды Серии A приняли консолидированное решение не подписывать краткосрочные контракты с футболистами из РПЛ , несмотря на разрешение ФИФА . makkie знает, кого нужно благодарить:

Спасибо Саше Кокорину. Одних коршунов отвадили от наших игроков РПЛ )))

9 место. Самая спортивная новость месяца на «Соккер.ру» с интригующим заголовком «Сын Гинера оказался жертвой домработницы» просто не могла остаться без ярких комментариев.

Дмитрий Климович 3: Наверное взяла свою плату за ночь!😜

ABir: Храните деньги в Сберегательной кассе!

Jeck Denielse: Просто она услышала по телевизору что евро нынче не деньги. И за газ в жилсервисе ими не заплатишь. Пошла обменять на настоящие деньги — и на тебе: ОМОН, конная полиция, СБ Почты России, Бабаев и Гинер с ружьями. Бедная женщина...

8 место. Стало известно, что Ральф Рангник считает футболистов «Манчестер Юнайтед» «психологически слабыми». Новость появилась на «Соккер.ру» в Международный женский день. старина не мог проигнорировать это совпадение:

Надеюсь, с 8 марта он не стал их поздравлять.

7 место. Стало известно, что критерии вручения «Золотого мяча» будут изменены. Однако наши эксперты в быстро выяснили, что гегемонии Лионеля Месси ничего не угрожает.

Futurista: Не больше восьми в одни руки)

ARMENIAN: переписывает конституцию, чтобы вечно править)

Jeck Denielse: Критерии вручения «Золотого мяча» Месси будут изменены.

6 место. «Барселона» планирует включить Рики Пуча в сделку по трансферу Адамы Траоре. Ironigor очень доступно объяснил:

Вот что значит, когда в хате нет налички.

5 место. По слухам, Эден Азар может перейти в «Арсенал» или «Ньюкасл». Ангел неБесГрешен считает, что это простой выбор:

Лучше в Ньюкасл, чем в Тулу ;)

4 место. Роман Широков высказался об уходе Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС , бывший футболист сборной России заявил, что «наши специалисты в тысячу раз лучше». ARMENIAN знает толк разоблачениях:

- У нас специалисты в тысячу раз лучше!

- Я тебе МИЛЛИОН раз говорил, не преувеличивай!

3 место. Леонид Слуцкий выдал полутораминутный хейт-спич в адрес судейской бригады после матча с «Ростовом», а Alice Tract быстро установила причинно-следственную связь:

Это он сорвался на фоне новостей о закрытии одной сети общепита…

2 место. РФС собирается ужесточить дисквалификацию и штрафы за оскорбления арбитров. В комментарии заглянул Леонид Слуцкий под ником sv_1969:

Я думал, их бить разрешат))

1 место. Мино Райола и отец Эрлинга Холанда хотят получить от нового клуба норвежского форварда 100 миллионов евро комиссионных. Но это еще не все, как утверждает memphis:

И мешок сахара.

Вне конкурса. Шутки про одного эффективного форварда, для которых пора создавать отдельный «Народный обозреватель Кокорина».

О желании «Фиорентины» избавиться от Кокорина

ANATOLY KANDAUROV: А на Сицилию съездить не пробовали? Там легко избавляются от ненужного.

LOpp: Опыт Зенита показывает, что избавиться от Кокорина можно только с помощью стула, Пака и веселой компании.

ТТ: Пусть попробуют через Авито!

О том, что у Кокорина «все нормально», и из «Фиорентины» он никуда уходить не собирается

протон: Я на 16-ти аршинах здесь сижу и буду сидеть! («Собачье сердце»).

Ironigor: Да он уже забыл каким видом спортом он занимается !)))

виктор бочарников: Собственно никто и не сомневается в этом, все знают Сашку как работящего человека😊