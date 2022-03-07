«Мбаппки» для Мбаппе, бей-ходи в РПЛ и Ку Ку Ян. Лучшие шутки февраля

Отвлекитесь на 5 минут.
11 место. A.S.A прокомментировал переход Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону»:
Обамеянг и Депай в свободное от тренировок время...
10 место. «Атлетик» из Бильбао выбил из Кубка Испании и «Барселону», и «Реал». Наглядная иллюстрация от Roger Young:
9 место. Джордже Деспотович пожелал удачи Ивану Игнатьеву, назвав бывшего партнера по «Рубину» «Русским Иммобиле». Эрудированные читатели «Соккер.ру» быстро уловили тонкий юмор Деспота.
112910415: непереводимая игра слов ... )
протон: Сначала подумал, ну и шуточки, ну и переборщил с комплиментом. А потом вспомнил, как переводится на русский фамилия Иммобиле — и тогда всё сходится.
Максим Горелов: Напомню, что «Иммобиле» переводится как «неподвижный». Так что все правильно.
8 место. Когда Кокорин в очередной раз пропустил матч «Фиорентины» из-за травмы/недомогания/отсутствия аппетита:
УЕСКА: Кокорин стабилен.
протон: Кокорин смотрел мужскую эстафету по лыжам на ОИ и перенапрягся!
Jeck Denielse: Наверное есть смысл приостановить на время игры Серии А...
7 место. Мама Криштиану Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку своего сына. протон небезосновательно предположил (Папа Франциск — аргентинец), что был и ответный подарок:
А Франциск в ответ подарил футболку Месси.
6 место. «Динамо» сыграло вничью в контрольном матче с датским клубом «Вендсиссел», а Барeт Гейл не удержался:
ВинДизель уже не тот.
5 место. «Фиорентина» в феврале пыталась расторгнуть контракт с Кокориным. Конечно же, безуспешно. wyf23bq8req3 дал исчерпывающий комментарий:
Ох, нелёгкая это работа — от кормушки прогнать бегемота!
4 место. Массимо Каррера признался, что команды в России играли в «бей-беги», когда он тренировал «Спартак». LOpp поправил приукрасившего реальное положение вещей итальянца:
Скорее в бей-ходи.
3 место. ПСЖ не оставляет надежды сохранить Мбаппе в составе и предлагает Килиану сумасшедший контракт с годовой зарплатой 62 млн евро в год!
Futurista: Огромные мбаппки...
2 место. Арбитр Павел Кукуян провалил тест на знание английского языка и вылетел из числа кандидатов на обслуживание международных встреч.
Ironigor: На то он и Ку-ку Ян !!!)
KnowSoccer: Зачем нам Таити? Нас и здесь неплохо кормят
stanichnik: Пусть у Мутко берёт уроки английского
1 место. Михаил Боярский обещал сбрить усы, а Юри Альберто — бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Не пришлось.
makkie: Верим, Михаил Сергеевич!
LOpp: Боярский: «Сбрею усы Газзаеву, если „Зенит“ выиграет Лигу Европы»
David Young: Такими темпами, не ровен час, Сергей Семак вновь станет мясоедом.
ZIBO rock: А Дзюба в костюме Бэтмена спрыгнет с Лахта — центр!)
Вне конкурса. Шамиль Газизов по-прежнему занят поисками справедливости, в начале февраля экс-гендир «Спартака» дал большое интервью, в котором рассказал об отношениях с футболистами: «Что касается сделки по Кокорину, то это так показывают, как будто я его старший брат, а Урунову я папа. А Мозес мне кто?» Tostao ответил Газизову стихами:
«Гази и Сали»
Всё предельно прояснилось,
Как в индийском том кино!
Боливуду и не снилось,
Всё сюжета полотно.
Вдруг нашёлся брат Кокошка
Сын — откуда не возьмись!
И узнать лишь мне немножко:
Мозес, кто мне? Отзовись!
Всё случилось, что оставил,
Доминико — страсть мою.
Эх, зачем Спартак возглавил?
Сам себя я не прощу!
Вне конкурса.
Второе :
Усы Боярского..)
Вне конкурса.
Второе :
Усы Боярского..)