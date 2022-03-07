«Мбаппки» для Мбаппе, бей-ходи в РПЛ и Ку Ку Ян. Лучшие шутки февраля

1646668859

сегодня, 19:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Отвлекитесь на 5 минут.

11 место. A.S.A прокомментировал переход Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону»:

Обамеянг и Депай в свободное от тренировок время...

10 место. «Атлетик» из Бильбао выбил из Кубка Испании и «Барселону», и «Реал». Наглядная иллюстрация от Roger Young:

9 место. Джордже Деспотович пожелал удачи Ивану Игнатьеву, назвав бывшего партнера по «Рубину» «Русским Иммобиле». Эрудированные читатели «Соккер.ру» быстро уловили тонкий юмор Деспота.

112910415: непереводимая игра слов ... )

протон: Сначала подумал, ну и шуточки, ну и переборщил с комплиментом. А потом вспомнил, как переводится на русский фамилия Иммобиле — и тогда всё сходится.

Максим Горелов: Напомню, что «Иммобиле» переводится как «неподвижный». Так что все правильно.

8 место. Когда Кокорин в очередной раз пропустил матч «Фиорентины» из-за травмы/недомогания/отсутствия аппетита:

УЕСКА: Кокорин стабилен.

протон: Кокорин смотрел мужскую эстафету по лыжам на ОИ и перенапрягся!

Jeck Denielse: Наверное есть смысл приостановить на время игры Серии А...

7 место. Мама Криштиану Роналду встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку своего сына. протон небезосновательно предположил (Папа Франциск — аргентинец), что был и ответный подарок:

А Франциск в ответ подарил футболку Месси.

6 место. «Динамо» сыграло вничью в контрольном матче с датским клубом «Вендсиссел», а Барeт Гейл не удержался:

ВинДизель уже не тот.

5 место. «Фиорентина» в феврале пыталась расторгнуть контракт с Кокориным. Конечно же, безуспешно. wyf23bq8req3 дал исчерпывающий комментарий:

Ох, нелёгкая это работа — от кормушки прогнать бегемота!

4 место. Массимо Каррера признался, что команды в России играли в «бей-беги», когда он тренировал «Спартак». LOpp поправил приукрасившего реальное положение вещей итальянца:

Скорее в бей-ходи.

3 место. ПСЖ не оставляет надежды сохранить Мбаппе в составе и предлагает Килиану сумасшедший контракт с годовой зарплатой 62 млн евро в год!

Futurista: Огромные мбаппки...

2 место. Арбитр Павел Кукуян провалил тест на знание английского языка и вылетел из числа кандидатов на обслуживание международных встреч.

Ironigor: На то он и Ку-ку Ян !!!)

KnowSoccer: Зачем нам Таити? Нас и здесь неплохо кормят

stanichnik: Пусть у Мутко берёт уроки английского

1 место. Михаил Боярский обещал сбрить усы, а Юри Альберто — бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Не пришлось.

makkie: Верим, Михаил Сергеевич!

LOpp: Боярский: «Сбрею усы Газзаеву, если „Зенит“ выиграет Лигу Европы»

David Young: Такими темпами, не ровен час, Сергей Семак вновь станет мясоедом.

ZIBO rock: А Дзюба в костюме Бэтмена спрыгнет с Лахта — центр!)

Вне конкурса. Шамиль Газизов по-прежнему занят поисками справедливости, в начале февраля экс-гендир «Спартака» дал большое интервью, в котором рассказал об отношениях с футболистами: «Что касается сделки по Кокорину, то это так показывают, как будто я его старший брат, а Урунову я папа. А Мозес мне кто?» Tostao ответил Газизову стихами:

«Гази и Сали»

Всё предельно прояснилось,

Как в индийском том кино!

Боливуду и не снилось,

Всё сюжета полотно.

Вдруг нашёлся брат Кокошка

Сын — откуда не возьмись!

И узнать лишь мне немножко:

Мозес, кто мне? Отзовись!

Всё случилось, что оставил,

Доминико — страсть мою.

Эх, зачем Спартак возглавил?

Сам себя я не прощу!