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Джикия: «Очень хочу, чтобы Бакаев остался в „Спартаке“»

21 апреля 2022, 14:24

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия хочет, чтобы клуб продлил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

У Бакаева заканчивается контракт, хотел бы я его продления? Да, очень сильно. Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку».

Ранее появлялась информация, что на трансфер Бакаева претендуют два клуба РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 21:43
Ваноли явно по заказу его на 60-70 минуте постоянно меняет, прав Меркин. Бакаев в каждом матче что-то изобретает. Единственный по-футбольному умный игрок, кроме легов. Может, Игнатов ещё. Согласен, что Бака стабильно не делает результат, но кто его вообще в РПЛ стабильно делает? Малком за 40 млн по полсезона чиллит неизвестно где.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 15:05
Пусть остаётся я только за!
aafj547v9ep3
aafj547v9ep3
21 апреля в 15:04
Тут он прав
ABir
ABir
21 апреля в 14:54
Надо сделать все возможное, чтобы сохранить Бакаева в Спартаке
ЧиП
ЧиП
21 апреля в 14:53
Я думаю все стороны хотят. Но количество денежного эквивалента в договоре к сожалению превалирует над желанием играть за красно-белый ромбик 🤑
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
21 апреля в 14:42
ну не всегда от руководства зависит! может агентишка мутит чего то
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 14:40
На сегодняшний день лучше чтобы он остался
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 14:35
Это к руководству клуба.
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