Джикия: «Очень хочу, чтобы Бакаев остался в „Спартаке“»

Защитник и капитан «Спартака» хочет, чтобы клуб продлил контракт с полузащитником .

У Бакаева заканчивается контракт, хотел бы я его продления? Да, очень сильно. Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку».