«Реал» предложил Винисиусу контракт до 2027 года

Нападающий Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с «Реалом».
По информации источника, 21-летнему игроку предложено новое соглашение сроком до 2027 года.
Винисиус забил 17 голов и отдал 17 результативных передач в 44 матчах за мадридскую команду в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что «Реал» повысит зарплату Винисиусу.
Вини, Холланд, Мбаппе, Бензема - как их всех уместить? И не говорите, что Бензема уже старый, он прямо сейчас претендент на золотой мяч и в следующих двух сезонах будет на уровне. Вряд ли Холланд будет сидеть на скамье как Йович и ждать шанса после всего совершенного ранее в Германии. Прибавляйте Азара и Йовича на заменах, если вся эта машина заработает, страшно представить, что будет с их соперниками
Вини, Холланд, Мбаппе, Бензема - как их всех уместить? И не говорите, что Бензема уже старый, он прямо сейчас претендент на золотой мяч и в следующих двух сезонах будет на уровне. Вряд ли Холланд будет сидеть на скамье как Йович и ждать шанса после всего совершенного ранее в Германии. Прибавляйте Азара и Йовича на заменах, если вся эта машина заработает, страшно представить, что будет с их соперниками