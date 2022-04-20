«Реал» предложил Винисиусу контракт до 2027 года

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20 апреля 2022, 12:32

Нападающий близок к продлению контракта с «Реалом».

По информации источника, 21-летнему игроку предложено новое соглашение сроком до 2027 года.

Винисиус забил 17 голов и отдал 17 результативных передач в 44 матчах за мадридскую команду в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Реал» повысит зарплату Винисиусу.