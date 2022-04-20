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«Реал» предложил Винисиусу контракт до 2027 года

20 апреля 2022, 12:32

Нападающий Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с «Реалом».

По информации источника, 21-летнему игроку предложено новое соглашение сроком до 2027 года.

Винисиус забил 17 голов и отдал 17 результативных передач в 44 матчах за мадридскую команду в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Реал» повысит зарплату Винисиусу.

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 16:07, ред.
Честно говоря я не очень понимаю что будет с атакой Реала в следующем сезоне, учитывая, что Перес всерьез намерен подписать и Мбаппе и Холланда.

Вини, Холланд, Мбаппе, Бензема - как их всех уместить? И не говорите, что Бензема уже старый, он прямо сейчас претендент на золотой мяч и в следующих двух сезонах будет на уровне. Вряд ли Холланд будет сидеть на скамье как Йович и ждать шанса после всего совершенного ранее в Германии. Прибавляйте Азара и Йовича на заменах, если вся эта машина заработает, страшно представить, что будет с их соперниками
A.S.A
A.S.A
20 апреля в 15:33
Думаю Вини согласится и продление контракта пройдет быстро и гладко! У него же агент не Райола)))
NOVA
NOVA
20 апреля в 14:34
правильно сделают!! таланты надо держать у себя в команде!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 14:27
Такого игрока надо любой ценой сохранить!
1 984
1 984
20 апреля в 14:14
Всё правильно.
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 13:40
Мудрое решение.
Maximus_01
Maximus_01
20 апреля в 13:22
мбаппе винисиус, и в девятку в качестве сменщика бензема думаю подойдет гарри кейн
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
20 апреля в 12:57
Они умны.
Маг_тм
Маг_тм
20 апреля в 12:51
Блин ему только 21, он так долго на слуху, что мне казалось ему лет 23-24. Через 2-3 года думаю он будет претендовать на золотой мячь
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 апреля в 12:45
Добрый день. Ваш VIP статус был продлён.
shlomo
shlomo
20 апреля в 12:42
Все правильно делают... нужно сохранять
ДСА
ДСА
20 апреля в 12:34
Надежда еще есть, что станет суперзвездой.
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 12:33
Его Реалу надо сохранять.
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