«Барселона» готова продлить контракт с Роберто на определённых условиях

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21 апреля 2022, 12:14

«Барселона» готова продлить контракт с полузащитником только при определенных условиях.

По информации источника, каталонский клуб предлагает 30-летнему игроку новое соглашение на один с год с возможностью продления еще на сезон, если он сыграет определенное количество матчей.

Помимо этого, для продления договора Роберто, которым интересуется один из принципиальных соперников «Барсы», нужно согласиться на существенное снижение зарплаты.

Нынешний контракт Серхи с каталонским клубом истекает летом.