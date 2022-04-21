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«Барселона» готова продлить контракт с Роберто на определённых условиях

21 апреля 2022, 12:14

«Барселона» готова продлить контракт с полузащитником Серхи Роберто только при определенных условиях.

По информации источника, каталонский клуб предлагает 30-летнему игроку новое соглашение на один с год с возможностью продления еще на сезон, если он сыграет определенное количество матчей.

Помимо этого, для продления договора Роберто, которым интересуется один из принципиальных соперников «Барсы», нужно согласиться на существенное снижение зарплаты.

Нынешний контракт Серхи с каталонским клубом истекает летом.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 15:56
Думаю разберутся.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ STVA 1 (раскрыть)
21 апреля в 14:40, ред.
Ну а зачем такую чушь говорить? Пожелайте удачи, скажите спасибо за долгие годы работы в клубе... Вместо этого: "Если хочешь остаться, придется в "Я" бывать за гроши"
STVA 1
STVA 1 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
21 апреля в 13:38
Я понял что его не удерживают вроде
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 13:12
А снижать себе зарплату ох как не хочется.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 апреля в 12:45
Нужно продать, пора уже.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 апреля в 12:27
В очередной раз некрасиво себя ведёт Барса, надо, либо отпустить игрока, либо продлить контракт на схожих условиях - человек всю жизнь клубу отдал не для того, чтобы выслушивать это 77 "со значительным понижением зп", тем более, что интерес со стороны других клубов есть
KnowSoccer
KnowSoccer
21 апреля в 12:17
Каталонской звездой так и не стал. Если хочет остаться в родном клубе, то согласится. А если захочет еще где-то регулярно играть, то уйдет из команды.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 апреля в 12:16
Надо договариваться.
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