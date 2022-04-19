«Зенит» не планирует продлевать соглашение с Крицюком

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19 апреля 2022, 20:54

«Зенит» не планирует продлевать соглашение с голкипером .

Осенью прошлого года футболист получил травму ноги и на данный момент не сыграл больше в этом сезоне. Контракт вратаря с клубом рассчитан до июня текущего года, также в нем прописана опция продления еще на год.

В «Зенит» Крицюк перешел в сентябре 2021 года из «Белененсеша». За клуб он сыграл в 11 матчах, пропустив 15 мячей и 1 раз сыграв «всухую».