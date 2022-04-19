«Зенит» не планирует продлевать соглашение с Крицюком

«Зенит» не планирует продлевать соглашение с голкипером Станиславом Крицюком.
Осенью прошлого года футболист получил травму ноги и на данный момент не сыграл больше в этом сезоне. Контракт вратаря с клубом рассчитан до июня текущего года, также в нем прописана опция продления еще на год.
В «Зенит» Крицюк перешел в сентябре 2021 года из «Белененсеша». За клуб он сыграл в 11 матчах, пропустив 15 мячей и 1 раз сыграв «всухую».
По этому часто получает травмы и отправляется госпиталь.🧐.
По этому часто получает травмы и отправляется госпиталь.🧐.
Поправляйся Станислав!!!
Поправляйся Станислав!!!