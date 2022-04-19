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«Зенит» не планирует продлевать соглашение с Крицюком

19 апреля 2022, 20:54

«Зенит» не планирует продлевать соглашение с голкипером Станиславом Крицюком.

Осенью прошлого года футболист получил травму ноги и на данный момент не сыграл больше в этом сезоне. Контракт вратаря с клубом рассчитан до июня текущего года, также в нем прописана опция продления еще на год.

В «Зенит» Крицюк перешел в сентябре 2021 года из «Белененсеша». За клуб он сыграл в 11 матчах, пропустив 15 мячей и 1 раз сыграв «всухую».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
20 апреля в 08:47
Если честно Крицюк не уверены вратарь.Вратарский чувства 0.
По этому часто получает травмы и отправляется госпиталь.🧐.
ОПС
ОПС
20 апреля в 03:50
Не повезло ему.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 03:32
Его вратарские показатели далеки от идеала.
ermak6848
ermak6848
20 апреля в 01:49
Явно парню не повезло в стае бакланов
Поправляйся Станислав!!!
berda2003
berda2003
19 апреля в 21:40
    lotsman
    lotsman
    19 апреля в 21:29
    Будут искать другого вратаря.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    19 апреля в 21:13
    Теперь точно понятно, что главная цель это Сафонов и как кажется Галицкий его продаст.
    mihaluch
    mihaluch
    19 апреля в 21:10
    Значит решили что команде не поможет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
    19 апреля в 21:09
    Весьма средний вратарь. Как минимум 5-6 в РПЛ сильнее
    Kosmos58
    Kosmos58
    19 апреля в 21:07
    Зачем брали ...
    beefs
    beefs
    19 апреля в 20:55
    невезучий какой то этот Крицюк...
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