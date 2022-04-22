Бышовец: «Не хотелось бы увидеть очередную борьбу наших судей с VAR».

Тренер поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России.

Четвертьфиналы Кубка, как видим, принесли неожиданные результаты. «Рубину» не хватило ротации и подготовки к игре с «Енисеем» после очень напряженного матча со «Спартаком». Хотя москвичи нашли в себе силы дать бой ЦСКА . Проявили не столько мастерство, сколько волю, желание победить. «Динамо» столкнулось с ожесточенным сопротивлением со стороны «Балтики». Сказался более высокий уровень его игроков. Мотивация для клубов ФНЛ в этих противостояниях была очевидна: сыграть на пределе возможностей, показать себя, проявить лучшие качества.