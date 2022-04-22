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Бышовец: «Не хотелось бы увидеть очередную борьбу наших судей с VAR»

22 апреля 2022, 16:30

Тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России.

Четвертьфиналы Кубка, как видим, принесли неожиданные результаты. «Рубину» не хватило ротации и подготовки к игре с «Енисеем» после очень напряженного матча со «Спартаком». Хотя москвичи нашли в себе силы дать бой ЦСКА. Проявили не столько мастерство, сколько волю, желание победить. «Динамо» столкнулось с ожесточенным сопротивлением со стороны «Балтики». Сказался более высокий уровень его игроков. Мотивация для клубов ФНЛ в этих противостояниях была очевидна: сыграть на пределе возможностей, показать себя, проявить лучшие качества.

Не хочется думать о вмешательстве каких-то сторонних обстоятельств. «Спартак» празднует столетие, да, ему хочется выиграть титул. Но и «Динамо» примерно в такой же ситуации. Не хотелось бы увидеть очередную борьбу наших судей с VAR. Там отсутствуют и квалификация, и объективность. От этого страдают футболисты, болельщики, все. Хочется, чтобы победитель определялся на поле. Это не только Кубка России касается, но и чемпионата, где идут решающие матчи.

Ранее по данному вопросу высказался бывший футболист и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 апреля в 21:49
Подскажи, это кто ж предлагает подарить нам кубок? С таким же успехом можно сказать, что вам кубок дарили, но вы скромно отказались.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
22 апреля в 20:34
.
МапС
МапС
22 апреля в 17:28
Про Зенит тактично промолчал, что ему не хватило...
drug01
drug01
22 апреля в 17:12
От судей зависит итог
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 16:49
Бышовец: «Не хотелось бы увидеть очередную борьбу наших судей с VAR».
ГАЗПРОМБАНК , - И НЕТ ПРОБЛЕМ !!!)
альсато
альсато
22 апреля в 16:40
Какие там неожиданные результаты?..Во ВСЕХ встречах-предполагалось 50\50!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 16:36
Каждый рассказывает о столетии спартака и предлагают подарить ему кубок.
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