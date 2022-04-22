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Семак: «Играть на выезде с „Краснодаром“ всегда сложно»

22 апреля 2022, 15:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем РПЛ против «Краснодара»

Думаю, все команды с особым настроем готовятся к матчам против «Зенита», и «Краснодар» не исключение. Каждая команда пытается победить у себя дома. Команда молодая и достаточно хорошо играет в весеннем отрезке, набирает очки. Играть на выезде с «Краснодаром» всегда сложно. Поэтому мы и будем готовиться к сложному, тяжелому матчу.

Когда динамовцы выигрывают — это дополнительная мотивация и понимание, что нет права на ошибку. Когда теряют очки, то это немного расхолаживает. В любом случае должны смотреть на себя и свою игру. Если мы будем по качеству игры заслуживать, то и победы придут. Прежде всего ориентируемся на свою игру.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
23 апреля в 14:32
За что - этому бездарю столько преференций? И из группы лч не обязательно выходить, и кубок рф можно про94 команде из фнл, и второе место в рпл - тоже пойдёт, и т.д и т.п...???
Caniggia
Caniggia
22 апреля в 19:00
Ну если Алания смогла наказать пижонов, почему бы это не сделать и Краснодару. Тем более Сирожа может теперь расслабить булки, после того, как его оповестили, что он может продолжать манекенить и харчеваться из жирной газовой кормушки и дальше, даже если Зенит займёт и 2-е место по итогам сезона.
112910415
112910415
22 апреля в 18:51
настраивайтесь - ка на ничью ! )
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 18:15
А побеждать надо...
lotsman
lotsman
22 апреля в 17:30
На выезде со всеми сложно играть.
Бубнин
Бубнин
22 апреля в 16:53
"Здесь две команды будут играть. И победит тот, кто выиграет".
альсато
альсато
22 апреля в 16:51
в чем разница между настроем и особым настроем?))))
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 16:49
Это всё разводят
Gahi
Gahi
22 апреля в 16:44
Матч между командами покажет, кто на что сегодня способен.
monah-10
monah-10
22 апреля в 16:20
Продуть надо. Краснодару удачи. И Динамо обязательно.
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 16:17
Соломку стелет.
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 16:16
Всё как бы правильно сказал Семак и то, что с Краснодаром всегда трудно играть и то, что Динамо близко, что ошибок больше не должно быть. Но вот только возникает вопрос: "А что было во Владикавказе?".
Зенит ради чемпионской гонки сливал кубок или Зенит Аланию вообще за соперника не считал?
Первый тайм и начало второго на поле наблюдалась следующая картина в игре Зенита. Игроки ходили пешком по полю, мяч просто пинался куда то, а игроки отмахивались, мол а смысл бежать то, правда надо заметить пасы были в никуда. Складывалось ощущение, что мол пусть осетины бегают, а мы и так их выиграем, ведь мы "непобедимый" Зенит.
И только после пропущенного гола и замены хромающих пешеходов на бразильцев Зенит забегал, но карма всё равно их настигла.
Кстати если игроки Зенита вновь посчитают, что ослабленный Краснодар пешком обыграют, то у Семака точно будут проблемы.
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
22 апреля в 16:04
Цели помешать кому-то чем-то нет. И это связано именно с ветками комментариев, не с конкурсом прогнозов, понятно что это может расстроить и помешать чем-то, но стоит помнить что это делается не просто так и никаких подобных манипуляций по отношению к конкурсу прогнозов нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 16:01
Да ладно,справитесь!
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