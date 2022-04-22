Семак: «Играть на выезде с „Краснодаром“ всегда сложно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем РПЛ против «Краснодара»
Думаю, все команды с особым настроем готовятся к матчам против «Зенита», и «Краснодар» не исключение. Каждая команда пытается победить у себя дома. Команда молодая и достаточно хорошо играет в весеннем отрезке, набирает очки. Играть на выезде с «Краснодаром» всегда сложно. Поэтому мы и будем готовиться к сложному, тяжелому матчу.
Когда динамовцы выигрывают — это дополнительная мотивация и понимание, что нет права на ошибку. Когда теряют очки, то это немного расхолаживает. В любом случае должны смотреть на себя и свою игру. Если мы будем по качеству игры заслуживать, то и победы придут. Прежде всего ориентируемся на свою игру.
Зенит ради чемпионской гонки сливал кубок или Зенит Аланию вообще за соперника не считал?
Первый тайм и начало второго на поле наблюдалась следующая картина в игре Зенита. Игроки ходили пешком по полю, мяч просто пинался куда то, а игроки отмахивались, мол а смысл бежать то, правда надо заметить пасы были в никуда. Складывалось ощущение, что мол пусть осетины бегают, а мы и так их выиграем, ведь мы "непобедимый" Зенит.
И только после пропущенного гола и замены хромающих пешеходов на бразильцев Зенит забегал, но карма всё равно их настигла.
Кстати если игроки Зенита вновь посчитают, что ослабленный Краснодар пешком обыграют, то у Семака точно будут проблемы.
Зенит ради чемпионской гонки сливал кубок или Зенит Аланию вообще за соперника не считал?
Первый тайм и начало второго на поле наблюдалась следующая картина в игре Зенита. Игроки ходили пешком по полю, мяч просто пинался куда то, а игроки отмахивались, мол а смысл бежать то, правда надо заметить пасы были в никуда. Складывалось ощущение, что мол пусть осетины бегают, а мы и так их выиграем, ведь мы "непобедимый" Зенит.
И только после пропущенного гола и замены хромающих пешеходов на бразильцев Зенит забегал, но карма всё равно их настигла.
Кстати если игроки Зенита вновь посчитают, что ослабленный Краснодар пешком обыграют, то у Семака точно будут проблемы.