Семак: «Играть на выезде с „Краснодаром“ всегда сложно»

Главный тренер «Зенита» высказался перед матчем РПЛ против «Краснодара»

Думаю, все команды с особым настроем готовятся к матчам против «Зенита», и «Краснодар» не исключение. Каждая команда пытается победить у себя дома. Команда молодая и достаточно хорошо играет в весеннем отрезке, набирает очки. Играть на выезде с «Краснодаром» всегда сложно. Поэтому мы и будем готовиться к сложному, тяжелому матчу.

Когда динамовцы выигрывают — это дополнительная мотивация и понимание, что нет права на ошибку. Когда теряют очки, то это немного расхолаживает. В любом случае должны смотреть на себя и свою игру. Если мы будем по качеству игры заслуживать, то и победы придут. Прежде всего ориентируемся на свою игру.