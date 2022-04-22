Сёмин: «Женщины-арбитры в РПЛ — это нормальная инициатива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о женщинах-арбитрах в российском футболе.
Женщины-арбитры в РПЛ — это нормальная инициатива. Самое главное, чтоб это было качественное судейство.
В Пустовойтовой я вообще не сомневаюсь. Уверен, она сможет хорошо работать на матчах РПЛ. Она лучшая у нас сейчас среди девушек. Поэтому начать надо именно с нее. Пускай включают ее в список арбитров РПЛ и отлично будет. А дальше жизнь покажет. Может, это будет очень хорошо, а может, она не будет успевать. Но я уверен в положительном результате. У девушек может не хватить психологической устойчивости? Да ну хватит вам. Девушки сами по себе психологически очень устойчивы.