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Сёмин: «Женщины-арбитры в РПЛ — это нормальная инициатива»

22 апреля 2022, 15:43

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о женщинах-арбитрах в российском футболе.

Женщины-арбитры в РПЛ — это нормальная инициатива. Самое главное, чтоб это было качественное судейство.

В Пустовойтовой я вообще не сомневаюсь. Уверен, она сможет хорошо работать на матчах РПЛ. Она лучшая у нас сейчас среди девушек. Поэтому начать надо именно с нее. Пускай включают ее в список арбитров РПЛ и отлично будет. А дальше жизнь покажет. Может, это будет очень хорошо, а может, она не будет успевать. Но я уверен в положительном результате. У девушек может не хватить психологической устойчивости? Да ну хватит вам. Девушки сами по себе психологически очень устойчивы.

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Сёмин Юрий
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
протон
протон
22 апреля в 17:59
Не нужно в мужской спорт искусственно вводить женщин, в любой роли.
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
22 апреля в 16:24
женщина-водитель трамвая...
Futurista
Futurista ответ альсато (раскрыть)
22 апреля в 16:21, ред.
Женщина тренер...или женщина президент клуба...
альсато
альсато
22 апреля в 16:18
..а еще..я бы посмотрел..кто осмелится подавать в КДК на женщину судью)))))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 апреля в 16:16
Я не понимаю только, зачем это год обсасывать, Настя среди мужчин и женщин самая титулованная судья по меркам ФИФА, судившая ЛЧ. В чем проблема ее поставить на один матч, там у Дюкова, Хачатурянца или иного руководителя комплекс некий, что ли.
Futurista
Futurista ответ David Young (раскрыть)
22 апреля в 16:13, ред.
Мужчина - добытчик по сути...значит больше должен брать и чаще)...мамонтами...долларами или рублями...не важно...
альсато
альсато ответ альсато (раскрыть)
22 апреля в 16:12
...ну и ПЛАЧА-от каждого стыка)))))
David Young
David Young ответ mihaluch (раскрыть)
22 апреля в 16:06
Не думаю что есть весомые основания полагать что есть прямая взаимосвязь между биологическим полом и/или гендером и коррумпированностью.
альсато
альсато
22 апреля в 16:06
по крайней мере -МАТЮКОВ на поле меньше будет)))))
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 16:02
Женщины менее подвержены коррупции.
swed27
swed27
22 апреля в 15:54
Это украсит российский футбол
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 15:51
Если " мужики " не справляются, то пусть бабы решают !)
Carl Lewis
Carl Lewis
22 апреля в 15:51
Ну дааааааааааааааааааааааа!
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