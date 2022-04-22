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Экс-вратарь «Зенита»: «Чепчугов дерзкий был, никого не слушал»

22 апреля 2022, 13:31

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Мананников рассказал о начале карьеры экс-вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова.

Чепчугов — мой воспитанник. Я его начал тренировать, когда работал в Красноярске. Потом перетащил в Латвию. Там-то он и «выстрелил». Дальше его продали в ЦСКА, он ушел и там кончился.

Чепчугов дерзкий был, никого не слушал. Я ему говорил: «Не ходи в ЦСКА, еще немножко подрастешь, и будешь первым номером в хорошем клубе». Он решил по-своему. Сидел на банке под Акинфеевым, сломался. А какой парень был! Пришел к нам «колхозником», но добросовестно тренировался. Команда после занятий в автобусе сидит, ждет, а он все на поле работает. Трактором его оттуда не вытащишь. Но я так скажу: Москва ломает всех.

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Все комментарии
BDA81
BDA81 ответ ariec93 (раскрыть)
23 апреля в 08:53
Так про то и речь, что нет профессианализма, Нигматулин хотя бы попытался, а Акинфеев просто струсил. Решил просто бабло поднимать по лёгкому , его с "пелёнок" в ЦСКА пиарили,холили и лелеяли и получили на выходе посредственного вратаря. Я не помню ни одного сезона чтобы он тащил весь сезон. Да были матчи когда вытаскивал, так и палка раз в год стреляет))
Vmonomah17
Vmonomah17 ответ Caniggia (раскрыть)
23 апреля в 08:37
Акинфеев должен был в МЮ переходить, но он порвал кресты
SHMEL
SHMEL ответ KLINSI (раскрыть)
23 апреля в 00:24
Приезжаешь в Питер и ты король? Приезжаешь в Мухоср..нск и ты прЫнц? Объясни, чем тебя лично сломала Москва? Почему она не ломает одних и ломает других? Я не стебусь, просто интересно.
KLINSI
KLINSI
22 апреля в 22:19
Москва ломает всех....
Больше добавить нечего(((
ariec93
ariec93 ответ BDA81 (раскрыть)
22 апреля в 22:09
Ну че за претензии к Акинфееву. От добра добра не ищут. Вратарь это вообще позиция, на которую сложно пробиться, и легко потерять. Кариус 1 матч провел неудачно, все, его не видно. С вратарем так не выйдет перейти в другой клуб, если не получится там, вернутся и быть также основным. Потому что за этот сезон, который его не было, скорей всего найдут хороший вариант +за меньшую зп(Меньян в Милане например). Касильяс выпал на несколько месяцев, а все, уже Лопес в основе, а потом и Навас подьехал, хотя это легенда для Реала. Арисабалага пошел на повышение и? щас тупо в команде держат, потому что 80млн отдали. Хотя по зп он наверное выиграл, но Игорю вряд ли в европе дали бы больше чем в ЦСКА он имеет. Нигматулин уехал в Италию, много выиграл от этого?
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 19:07
Из за Акинфееваи половина вратарей ПЛ уволились !
alexando1974
alexando1974 ответ SHMEL (раскрыть)
22 апреля в 18:39
у акинфеева это врядли)
BDA81
BDA81 ответ Caniggia (раскрыть)
22 апреля в 18:38, ред.
Ну скажем так , что Акинфеев из-за своей слабохарактерности и трусости так и остался в ЦСКА. Понял что может тут за свою разрекламированость сидеть и ни чего не делая быть звездой в РПЛ, а в европе нужно было бы пахать как папа Карло))). Ну а так жизнь показала что вратарь он средней поршивости. Бывало за год выстрелит, как палка стреляет раз в год и всё.
SHMEL
SHMEL
22 апреля в 18:24
А в чём собственно проблема, при чём тут Москва? Выигрывай конкуренцию и вставай в рамку, хоть в Москве, хоть в Мухос..нске.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
22 апреля в 18:21
Зато трофеев больше чем у всего состава Спартака
Gahi
Gahi
22 апреля в 18:05
«Москва слезам не верит». В январе Сергей Чепчугов объявил о завершение своей футбольной карьеры. Когда его спросили, какие планы на будущее? «Спасти мир от Армагеддона. Видите мое обличие в облаках?» – сказал Чепчугов.
Остапчук 67
Остапчук 67
22 апреля в 17:02
Да Чепчугов просто тупой...
Бубнин
Бубнин
22 апреля в 16:43
Молодые и дерзкие, все будут сломлены на банке под Акинфеевым!
berda2003
berda2003
22 апреля в 14:37
кому этот бред сумасшедшего сумасшедшем?
Caniggia
Caniggia
22 апреля в 14:35
Конечно, с Акинфеевым конкурировать было бесполезно, но с другой стороны, Акинфеев, по идее, должен был уехать в Европу, такие слухи упорно ходили и предложения от ЦСКА не каждый день поступают. Как говорится, от таких предложений не отказываются. Чепчугов рискнул, уверовав в свои силы, но Акинфеев так никуда и не уехал, а парень так и скис на лавке. Надо было искать и пробовать другие варианты, когда стало понятно, что Игорь в ЦСКА очень надолго, может быть тогда и психикой всё было бы нормально. Жаль Чепчугова и его загубленную карьеру!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
22 апреля в 14:17
Да там уже психиатр нужен, это у него в инсте было, как он стакан сигаретных окурков съел вроде)
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 14:16
Сильно он выстрелил, засветился немного.
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 14:15
Во всем виноват Акинфеев !
makkie
makkie
22 апреля в 14:08
Это после цска он кукухой тронулся?
По-хорошему, психологам бы заняться Черпчуговым. А то реально натворит чего-нибудь опасного для общества.
m7gyjma99snp
m7gyjma99snp
22 апреля в 14:03
Не самые известные игроки.
vinyardrip
vinyardrip
22 апреля в 14:03
Это был вратарь такой помню. Сам средненький, а еще в учителя.. Удачи в кашке манной))
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 14:00
Зря он пошёл под Акинфеева.
drug01
drug01
22 апреля в 13:51
Такова жизнь
beefs
beefs
22 апреля в 13:50
что же поделаешь, стальной характер не у всех...
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 13:34, ред.
Не он первый, не он и последний.
История много таких знала !
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