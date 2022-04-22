Экс-вратарь «Зенита»: «Чепчугов дерзкий был, никого не слушал»

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Мананников рассказал о начале карьеры экс-вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова.

Чепчугов — мой воспитанник. Я его начал тренировать, когда работал в Красноярске. Потом перетащил в Латвию. Там-то он и «выстрелил». Дальше его продали в ЦСКА , он ушел и там кончился.