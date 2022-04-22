Экс-вратарь «Зенита»: «Чепчугов дерзкий был, никого не слушал»

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Мананников рассказал о начале карьеры экс-вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова.
Чепчугов — мой воспитанник. Я его начал тренировать, когда работал в Красноярске. Потом перетащил в Латвию. Там-то он и «выстрелил». Дальше его продали в ЦСКА, он ушел и там кончился.
Чепчугов дерзкий был, никого не слушал. Я ему говорил: «Не ходи в ЦСКА, еще немножко подрастешь, и будешь первым номером в хорошем клубе». Он решил по-своему. Сидел на банке под Акинфеевым, сломался. А какой парень был! Пришел к нам «колхозником», но добросовестно тренировался. Команда после занятий в автобусе сидит, ждет, а он все на поле работает. Трактором его оттуда не вытащишь. Но я так скажу: Москва ломает всех.