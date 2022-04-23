ПСЖ стал чемпионом Франции в 10-й раз и повторил рекорд «Сент-Этьена»

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23 апреля 2022, 23:57

«Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции.

Парижане набрали 80 очков в 34 турах и опережают «Марсель», которому осталось сыграть 5 матчей в лиге.

Парижская команда выиграла турнир в 10-й раз и повторила рекорд «Сент-Этьена». «Марсель» побеждал в чемпионате 9 раз.