ПСЖ стал чемпионом Франции в 10-й раз и повторил рекорд «Сент-Этьена»

«Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции.
Парижане набрали 80 очков в 34 турах и опережают «Марсель», которому осталось сыграть 5 матчей в лиге.
Парижская команда выиграла турнир в 10-й раз и повторила рекорд «Сент-Этьена». «Марсель» побеждал в чемпионате 9 раз.
С самым дорогим чемпионством в истории футбола,потратить 2 миллиарда евро только ради чемпионата Франции,это уровень!
С самым дорогим чемпионством в истории футбола,потратить 2 миллиарда евро только ради чемпионата Франции,это уровень!
44 титула....
Чемпионат Франции 10 раз
Кубок Франции 14 раз
Кубок французской лиги 9 раз
Суперкубок Франции 10 раз
Кубок обладателей кубков УЕФА 1 раз
Не плохой результат....
Удачи и процветания.....
К 60-ти летнему юбилею - 60 титулов !!!!
44 титула....
Чемпионат Франции 10 раз
Кубок Франции 14 раз
Кубок французской лиги 9 раз
Суперкубок Франции 10 раз
Кубок обладателей кубков УЕФА 1 раз
Не плохой результат....
Удачи и процветания.....
К 60-ти летнему юбилею - 60 титулов !!!!
Как ПСЖ...Зенит...Бавария....
Все тебя хотят обыграть....или догнать в таблице...
Но не всегда получается....ни с Холандом.....да что там с Холандрм....даже с самим Смоловым в составе....
Как ПСЖ...Зенит...Бавария....
Все тебя хотят обыграть....или догнать в таблице...
Но не всегда получается....ни с Холандом.....да что там с Холандрм....даже с самим Смоловым в составе....
Ну радует хотя бы то, что Псж хотя бы иногда допускает осечки в отличии от Баварии, которая 10 раз подряд берет свой чемпионат.
Ну радует хотя бы то, что Псж хотя бы иногда допускает осечки в отличии от Баварии, которая 10 раз подряд берет свой чемпионат.
P.S
Поздравляю фанов парижан с очередным чемпионским титулом. Теперь у Лео официально есть трофеи и в Париже, как и у Рамоса, впрочем.
P.S
Поздравляю фанов парижан с очередным чемпионским титулом. Теперь у Лео официально есть трофеи и в Париже, как и у Рамоса, впрочем.
Неймар: с психами бьёт по ногам игрока Ланса, когда тот «танцует» перед мячом
Неймар: с психами бьёт по ногам игрока Ланса, когда тот «танцует» перед мячом