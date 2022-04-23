Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ стал чемпионом Франции в 10-й раз и повторил рекорд «Сент-Этьена»

23 апреля 2022, 23:57

«Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции.

Парижане набрали 80 очков в 34 турах и опережают «Марсель», которому осталось сыграть 5 матчей в лиге.

Парижская команда выиграла турнир в 10-й раз и повторила рекорд «Сент-Этьена». «Марсель» побеждал в чемпионате 9 раз.

Все новости
ПСЖ  Сент-Этьен
Источник: soccer.ru
Официально«Бенфика» выиграла Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:50
«Ференцварош» под руководством Черчесова стал чемпионом Венгрии
24 апреля
«Ред Булл Зальцбург» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Австрии
24 апреля
Месси выиграл 39-й трофей и подбирается к Дани Алвесу. Самые титулованные игроки в истории футбола
24 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии14
Почеттино: «Я счастлив, что выиграл ещё один трофей для ПСЖ»
24 апреля
ОфициальноГлушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Крылья Советов»
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
H1ТMAN
H1ТMAN ответ Ikarus74 (раскрыть)
вчера в 16:40
Роналду 16 голов в АПЛ,месси 4 за сезон в лиге фермеров. Роналду хоть Тоттенхему хет-трик сделал,а мосси даже на дубль не сподобился серьезному сопернику))
Ikarus74
Ikarus74 ответ H1ТMAN (раскрыть)
вчера в 16:27
А сколько рон забил мансити и ливерпулю после возвращения ?;)
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 15:36
Миллиарды евро работают? Да?
Брулин
Брулин
24 апреля в 10:01
Формально догнал. Многие понимают - где история и традиции, а где тупо вкачивание бабла. Реальное останется реальным, искусственное - искусственным. В памяти фаном, во всяком случае
Dirty_Harry
Dirty_Harry
24 апреля в 08:04
Эх жаль что Лион и Сент-Этьенн не блещут сейчас в Лиги 1, где-то в середине прозябают
eleven LC
eleven LC
24 апреля в 07:33
С чемпионством ПСЖ
С самым дорогим чемпионством в истории футбола,потратить 2 миллиарда евро только ради чемпионата Франции,это уровень!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 07:21
С трофеем ПСЖ !
112910415
112910415
24 апреля в 06:48
страшно подумать, им и 11-й титул может покориться ! )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 апреля в 06:26
С такими-то деньгами...
valt134
valt134
24 апреля в 05:53
И поздравлять не хочется. ПСЖ попросту приелся. Чемпионат Франции из топ-5 выглядит «Сыном Полка.»
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
24 апреля в 05:37
Со связью проблемы там, перебои электричества и всё такое.
Gahi
Gahi
24 апреля в 05:34, ред.
При таких возможностей как у ПСЖ трудно не стать чемпионом, но главная цель клуба Лига Чемпионов УЕФА, всё ещё далеко. Удачи
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 05:14
Поздравления ПСЖ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 04:25, ред.
Клубу 51 год...
44 титула....

Чемпионат Франции 10 раз
Кубок Франции 14 раз
Кубок французской лиги 9 раз
Суперкубок Франции 10 раз
Кубок обладателей кубков УЕФА 1 раз
Не плохой результат....

Удачи и процветания.....
К 60-ти летнему юбилею - 60 титулов !!!!
протон
протон
24 апреля в 03:23, ред.
Интересно где Фёдор Паршунин и particular как начались эти события их на сайте не видно, надеюсь что у них всё хорошо. Мне всегда нравилось как Федя карикатуры выкладывал. я знаю что получу может желтую но
swed27
swed27
24 апреля в 03:23
А Месии впервые стал чемпионом Франции
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 03:22, ред.
Тяжело быть гегемоном и флагманом....
Как ПСЖ...Зенит...Бавария....
Все тебя хотят обыграть....или догнать в таблице...
Но не всегда получается....ни с Холандом.....да что там с Холандрм....даже с самим Смоловым в составе....
H1ТMAN
H1ТMAN ответ Ikarus74 (раскрыть)
24 апреля в 02:41
У псж нет конкуренции, там где она есть они про76и все! ЛЧ и Кубок. Ассисты месси с аутсайдерами)))
Ikarus74
Ikarus74 ответ H1ТMAN (раскрыть)
24 апреля в 02:05
16 голов в апл это конечно круто, но если бы ещё учавствовать в чемпионской гонке ))). А у Месси ещё и 12 ассистов. Всегда говорил Рон лучший нап, но Месси лучший футболист !!!
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 02:04
    зигзаг
    зигзаг
    24 апреля в 01:59
    Красивый гол! С чемпионством!
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    24 апреля в 01:36
    Конечно можно было бы сказать Вау, но не тянет. ПСЖ это типичный мешок с баблом, когда наши болельщики говорят что Зенит это огромный кошелек, народные деньги бла бла бла, то им стоит сравнить с ПСЖ, сравнить и сделать для себя анализ. Владелец просто играет в реальную ФИФУ, кого захотел того пригласил. Есть давление на УЕФА, ФИФА, а бабло откуда? тоже с земли черное золото
    амурец
    амурец ответ УЕСКА (раскрыть)
    24 апреля в 01:32
    Да уж, 4 гола за сезон и все чемпионские 😂
    УЕСКА
    УЕСКА ответ амурец (раскрыть)
    24 апреля в 01:31
    Месси забил чемпионский гол.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    24 апреля в 01:12
    Какая неожиданность)) все офигели от этой новости! Как и от чемпионства Баварии)
    Ну радует хотя бы то, что Псж хотя бы иногда допускает осечки в отличии от Баварии, которая 10 раз подряд берет свой чемпионат.
    протон
    протон
    24 апреля в 00:57
    Как только Рамос включил свое знаменитое голевое чутье - Месси сразу проснулся. Вот что значит играть с Серхио Рамосом - после выхода на поле Серёга снимает порчу с любого игрока парижан, вот и невезение Лео куда-то ушло вмиг.

    P.S

    Поздравляю фанов парижан с очередным чемпионским титулом. Теперь у Лео официально есть трофеи и в Париже, как и у Рамоса, впрочем.
    протон
    протон
    24 апреля в 00:56
    Неймар о том, что на нём фолят, когда он «танцует» перед мячом: "Это неправильно, судьи должны защищать нас"

    Неймар: с психами бьёт по ногам игрока Ланса, когда тот «танцует» перед мячом
    протон
    протон
    24 апреля в 00:55
    Месси чемпионский забил ))
    zooveterinar
    zooveterinar
    24 апреля в 00:54
    Кроме Марселя,французские клубы, вобще не признаю,а чемпионство псж ,с ним давно было понятно в этом году,вопрос времени!!! Любителей парижанского клуба всех поздравляю!!!
    drug01
    drug01
    24 апреля в 00:50
    Надо двигаться дальше!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     