Дрогба, Шмейхель, Агуэро, Компани, Скоулз и Райт включены в Зал славы АПЛ.

Шесть футболистов включены в Зал славы Английской Премьер-лиги.
В список лучших включены Петер Шмейхель, Дидье Дрогба, Серхио Агуэро, Венсан Компани, Пол Скоулз и Иан Райт.
В марте в Зал славы АПЛ были включены Уэйн Руни и Патрик Виейра.
Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Сразу же туда попали Тьерри Анри, Алан Ширер, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм.
Агуэро лучший среди иностранных бомбардиров в АПЛ и по хет-трикам, легендарный гол в ворота КПР и многолетняя стабильность вкупе с трофеями о многом говорят как об игроке одного клуба. Анри и прочие иностранцы ниже него по статистике и рекордам.
Компани икона и двигатель с приходом шейхов, хоть и покупали его до шейхов. Заход шейхов был бы пустым, если бы не его лидерские качества и важные голы на последних секундах, он был иконой в раздевалке. Тот гол Лестеру с дальних пределов до сих пор гонит мурашки по коже, никто не ожидал чуда. Тогда Ливер в одно мгновение лишился шансов на чемпионство. Его влияние отмечают все игроки МС, бывшие и действующие. А главное, это умный человек вкупе с харизмой. Неспроста организовали прощальную игру между легендами МС и АПЛ, он был больше, чем просто игрок и капитан. Он влиял и на другие структуры клуба. Вот за кого обидно, так это за Давида Сильву, надеюсь, добавят. Хотя уверен, Давиду плевать на подобные рейтинги, у него немного иной склад ума.
Ле Тиссье добавят, не переживай!)
Агуэро лучший среди иностранных бомбардиров в АПЛ и по хет-трикам, легендарный гол в ворота КПР и многолетняя стабильность вкупе с трофеями о многом говорят как об игроке одного клуба. Анри и прочие иностранцы ниже него по статистике и рекордам.
Компани икона и двигатель с приходом шейхов, хоть и покупали его до шейхов. Заход шейхов был бы пустым, если бы не его лидерские качества и важные голы на последних секундах, он был иконой в раздевалке. Тот гол Лестеру с дальних пределов до сих пор гонит мурашки по коже, никто не ожидал чуда. Тогда Ливер в одно мгновение лишился шансов на чемпионство. Его влияние отмечают все игроки МС, бывшие и действующие. А главное, это умный человек вкупе с харизмой. Неспроста организовали прощальную игру между легендами МС и АПЛ, он был больше, чем просто игрок и капитан. Он влиял и на другие структуры клуба. Вот за кого обидно, так это за Давида Сильву, надеюсь, добавят. Хотя уверен, Давиду плевать на подобные рейтинги, у него немного иной склад ума.
Ле Тиссье добавят, не переживай!)