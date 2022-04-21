Дрогба, Шмейхель, Агуэро, Компани, Скоулз и Райт включены в Зал славы АПЛ.

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21 апреля 2022, 10:44

Шесть футболистов включены в Зал славы Английской Премьер-лиги.

В список лучших включены , , , , и Иан Райт.

В марте в Зал славы АПЛ были включены Уэйн Руни и Патрик Виейра.