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Дрогба, Шмейхель, Агуэро, Компани, Скоулз и Райт включены в Зал славы АПЛ

21 апреля 2022, 10:44

Шесть футболистов включены в Зал славы Английской Премьер-лиги.

В список лучших включены Петер Шмейхель, Дидье Дрогба, Серхио Агуэро, Венсан Компани, Пол Скоулз и Иан Райт.

В марте в Зал славы АПЛ были включены Уэйн Руни и Патрик Виейра.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Сразу же туда попали Тьерри Анри, Алан Ширер, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 20:55
Имхо конечно, но на фоне остальных Компани выглядит как-то не очень. Я понимаю, что он в Сити провел 10 лет (или около того), выиграл с ними много чего, был основным игроком, но в плане влияния на футбол, имени, популярности он остальным проигрываем из списка.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ allemz (раскрыть)
21 апреля в 19:39
Я знаю, что зал славы только недавно открыли. Это не меняет абсолютно того, что я написал. Я же не говорю, почему его 10 лет назад не включили, я сказал, что он 10 лет назад завершил и по сроку давности уже может быть в зале славы. Агуэро ещё колеблется, будет ли он играть или нет. Обычно так не вводят в зал славы. Плюс наверняка потом снова будут вносить туда более древних игроков.
Так что давай, соберись, а то переживаю из-за твоего подрыва.
Ravshan878
Ravshan878
21 апреля в 15:16
В этом списке можно было увидеть Андрея Канчельскис. Увы...!
УЕСКА
УЕСКА
21 апреля в 14:46
Великие игроки. Они безусловно это заслужили.
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 14:46, ред.
Странно, что тебе непонятно. В зал славы партиями включают, это же не окончательные списки, чтобы так переживать. Списки дополняются, блин.

Агуэро лучший среди иностранных бомбардиров в АПЛ и по хет-трикам, легендарный гол в ворота КПР и многолетняя стабильность вкупе с трофеями о многом говорят как об игроке одного клуба. Анри и прочие иностранцы ниже него по статистике и рекордам.

Компани икона и двигатель с приходом шейхов, хоть и покупали его до шейхов. Заход шейхов был бы пустым, если бы не его лидерские качества и важные голы на последних секундах, он был иконой в раздевалке. Тот гол Лестеру с дальних пределов до сих пор гонит мурашки по коже, никто не ожидал чуда. Тогда Ливер в одно мгновение лишился шансов на чемпионство. Его влияние отмечают все игроки МС, бывшие и действующие. А главное, это умный человек вкупе с харизмой. Неспроста организовали прощальную игру между легендами МС и АПЛ, он был больше, чем просто игрок и капитан. Он влиял и на другие структуры клуба. Вот за кого обидно, так это за Давида Сильву, надеюсь, добавят. Хотя уверен, Давиду плевать на подобные рейтинги, у него немного иной склад ума.

Ле Тиссье добавят, не переживай!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
21 апреля в 14:25
Да и вообще, подход изначально хайповый, типа выборов ЗМ надоевших.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
21 апреля в 14:22
Мне непонятно, скорее, почему не включили Ле Тиссье, первый полузащитник, который забил в АПЛ 100 голов и вообще легендарный игрок. При всем уважении к Агуэро и Компани, он сделал намного больше для отдельно взятого клуба, и забивал шедевры. И, главное, Агуэро и Компани и подождать бы пару лет могли.
allemz
allemz ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
21 апреля в 12:56, ред.
Господи, это просто непостижимо, у меня когнитивный подрыв...

Зал славы АПЛ был УЧРЕЖДЕН в 2021 году, написано вроде на РУССКОМ языке. Откуда Скоулзу взяться в этом списке раньше?! Ты издеваешься что ли?!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 апреля в 12:00
Странный состав как по мне. Агуэро недавно только заявлял, что возможно ещё возобновит карьеру, а его уже включили в зал славы. Он бесспорно достоин этого включения, но если Скоулза через 10 лет после завершения карьеры включают, то по чему Агуэро сразу? У него бутсы ещё запылиться на полке не успели.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 11:44, ред.
Дрогба, Шмейхель, Агуэро, Компани, Скоулз и Райт включены в Зал славы АПЛ.

Так оно и есть . Все как один , настоящие Славянины !))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 11:38
Достойные ребята.
4xp5p24hhrvt
4xp5p24hhrvt ответ ДАША Д (раскрыть)
21 апреля в 11:26
А кто туда должен быть включен, если не эти футболисты? Кто незаслуженно из них там?
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 11:19
Хорошие футболисты
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 11:13
Когда оптом - это уже не зал настоящей славы.
shlomo
shlomo
21 апреля в 11:03
Очень хорошо, что о них вспомнили
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 11:01
Достойные футболисты
David Young
David Young
21 апреля в 10:52
Все заслуженно попали туда.
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