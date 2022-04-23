«Бавария» в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии

«Бавария» стала чемпионом Германии в десятый раз подряд.
Мюнхенцы в 31-м туре Бундеслиги дома обыграли «Боруссию» (3:1).
За три тура до конца чемпионата «Бавария» опережает дортмундцев на 12 очков.
«Бавария» выиграла чемпионат в 10-й раз подряд и 32-й в истории.
Чемпионат Баварии по Футболу....
Чемпионат Баварии по Футболу....
В этом году да, оторвались от ближайших соперников
В АПЛ, например, тоже никакой интриги особенно
Либо Манчестер Сити либо Ливерпуль чемпионы. Иного не дано. И это в последние годы стало нормой
В этом году да, оторвались от ближайших соперников
В АПЛ, например, тоже никакой интриги особенно
Либо Манчестер Сити либо Ливерпуль чемпионы. Иного не дано. И это в последние годы стало нормой
Англия - 5 разные команды
Франция - 4 разные команды
Испания - 3 разные команды
Италия - 2 разные команды
Германия - 1 команда
Англия - 5 разные команды
Франция - 4 разные команды
Испания - 3 разные команды
Италия - 2 разные команды
Германия - 1 команда