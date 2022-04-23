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«Бавария» в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии

23 апреля 2022, 21:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Бавария» стала чемпионом Германии в десятый раз подряд.

Мюнхенцы в 31-м туре Бундеслиги дома обыграли «Боруссию» (3:1).

За три тура до конца чемпионата «Бавария» опережает дортмундцев на 12 очков.

«Бавария» выиграла чемпионат в 10-й раз подряд и 32-й в истории.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 15:40
Ничего удивительного. Это легко, когда ты выкупаешь лидеров главного соперника. Такими темпами можно и 20 раз подряд взять.
chocopie748
chocopie748
24 апреля в 12:14
Болото продолжает гнить.
barcamilan
barcamilan
24 апреля в 08:28
сами не устали стать чемпионами?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 08:07
БундесМюнхенЛига...
Чемпионат Баварии по Футболу....
альсато
альсато
24 апреля в 07:24
Ну и кому такой германский чемпионат интересен?)))))))..ВААПЧЕ-нет конкуренции))))
УЕСКА
УЕСКА
24 апреля в 04:29
В Германии у Баварии конкуренции нет и не предвидится. Мюнхенский гранд на голову выше всех остальных клубов Бундеслиги. С очередным титулом Баварию!
протон
протон
24 апреля в 00:53
Как болельщик Дортмунда, очень обидно что из топового клуба в начале прошлого десятилетия, под руководством Клоппа который добивался не малых результатов превратили клуб в европейский рынок футболистов. У клуба не остались никаких принципов. Раньше хотя бы за кубок цеплялись, а в этом сезоне просто слили. Жаль конечно видеть как команда точнее сказать клуб деградирует, но верится в лучшее. За шмелей
амурец
амурец
24 апреля в 00:37
Ну в этом никто не сомневался
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 00:15
Все же не так интересно наблюдать за чемпионатом , где результат итоговый практически заранее известен. Нет достойных конкурентов у Баварии. А если кто и появляется, так баварцы быстро сманивают лучших.
monah-10
monah-10
24 апреля в 00:05
Как будто сомнения были, ни в Германии ни во Франции, да и ещё в Испании. Вот Англия и Италия интересно наблюдать, что там получится на выходе. Я за Ливерпуль и Милан.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
23 апреля в 23:55, ред.
Очень неожиданно. Удачи Баварии дальше удержать это сложное противостояние!
ABir
ABir
23 апреля в 23:29
Великий клуб!
vova505
vova505 ответ NOVA (раскрыть)
23 апреля в 23:28, ред.
Разве в прошлом году ПСЖ стали чемпионами?
В этом году да, оторвались от ближайших соперников

В АПЛ, например, тоже никакой интриги особенно
Либо Манчестер Сити либо Ливерпуль чемпионы. Иного не дано. И это в последние годы стало нормой
FANLIVE
FANLIVE
23 апреля в 23:14, ред.
скущно ребята,,,, заранее могу написать и 11 и 12 раз подряд...
Agamaga........
Agamaga........
23 апреля в 23:08
Неудивительно, но это факт!
David Young
David Young
23 апреля в 23:00
Этого следовало ожидать.
NOVA
NOVA
23 апреля в 22:53
бундеслига, что и лига1, тут бавария одна команда лиги, а там псж, так что никакой интриги!!
Roger Young
Roger Young
23 апреля в 22:45, ред.
В этом году абсолютно заслужено. Конкуренты хуже некуда. Ни одного серьезного претендента на смену гегемона не было.
Bensurr
Bensurr
23 апреля в 22:44
10 лет это много
goalaktika
goalaktika
23 апреля в 22:41
Поэтому и скучно наблюдать за бундестагом. Никакого соперничества. То же самое и в Лиге1
Elliada
Elliada
23 апреля в 22:05, ред.
За последние 10 лет чемпионами становились:

Англия - 5 разные команды
Франция - 4 разные команды
Испания - 3 разные команды
Италия - 2 разные команды
Германия - 1 команда
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