«Бавария» в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии

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23 апреля 2022, 21:24

«Бавария» стала чемпионом Германии в десятый раз подряд.

Мюнхенцы в 31-м туре Бундеслиги дома обыграли «Боруссию» (3:1).

За три тура до конца чемпионата «Бавария» опережает дортмундцев на 12 очков.

«Бавария» выиграла чемпионат в 10-й раз подряд и 32-й в истории.