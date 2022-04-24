Петржела: «Мне искренне жаль болельщиков „Спартака“»

Экс-тренер «Зенита» раскритиковал «Спартак» в текущем сезоне.

Выступление «Спартака» в этом сезоне — позор. Мне искренне жаль их болельщиков, потому что находится внизу турнирной таблицы для такого большого клуба унизительно.

Они все никак не могут найти оптимальный состав менеджеров, которые будут грамотно управлять развитием клуба. Несколько лет назад в «Зените» это сделали и результат очевиден.

В этом, пожалуй, главное отличие «Зенита» от «Спартака»: у нас все спокойно в руководстве, хорошие менеджера, а у красно-белых вечно какие-то страсти и скандалы.