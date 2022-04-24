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Петржела: «Мне искренне жаль болельщиков „Спартака“»

24 апреля 2022, 12:44

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал «Спартак» в текущем сезоне.

Выступление «Спартака» в этом сезоне — позор. Мне искренне жаль их болельщиков, потому что находится внизу турнирной таблицы для такого большого клуба унизительно.

Они все никак не могут найти оптимальный состав менеджеров, которые будут грамотно управлять развитием клуба. Несколько лет назад в «Зените» это сделали и результат очевиден.

В этом, пожалуй, главное отличие «Зенита» от «Спартака»: у нас все спокойно в руководстве, хорошие менеджера, а у красно-белых вечно какие-то страсти и скандалы.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:32
Напомните мне, это то самое Петржело, которое во времена своей работы на болотах сказало, что бомжевик никогда не станет чемпионом? Тогда да, оно для меня авторитет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Sigurd Ring (раскрыть)
24 апреля в 19:57
Блажен кто верует ! )))
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
24 апреля в 18:58
Народ у нас один. И он не спартаковский, а общероссийский.
Сепаратизма мы не потерпим.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Sigurd Ring (раскрыть)
24 апреля в 18:53
К спартаковскому народу не надо примазываться . Мы сами пожалеем ,без посторонней помощи .
Геннадьич
Геннадьич
24 апреля в 17:54
У кого это "у нас все спокойно в руководстве"?
протон
протон
24 апреля в 17:41
Если Спартак позор, что тогда о Зените говорить?. Взять последние игры в Л/Ч и Л/Е. Спартак хоть вышел из не простой группы, а наш "доблестный чемпион" подвёл по полной и там и там.
d1metras
d1metras
24 апреля в 16:56
Просто в зените нет заремы)) она и жнец и чтец и на дуде игрец.. В каждой бочке затычка..
Mangur
Mangur
24 апреля в 16:34
Остановисто Петержелка.
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 апреля в 16:02
Есть два лишних билета на концерт Бузовой!...Почем отдашь?..Бери Бесплатно!.....неее чет дороговато)))))))
kvgygm83xpng
kvgygm83xpng
24 апреля в 15:50
Да плевать ему на наш футбол.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
24 апреля в 15:38
Миска не чужая. Миска общая.
Потому что Спартак - народная команда.
И стало быть жалеть его нужно всем народом.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 апреля в 15:30
Изжалелись тут все ,я посмотрю ! Жалелки свои не затупите ! )) В чужой миске вкуснее что ли ? ))
leonid_spb58
leonid_spb58
24 апреля в 15:18
    Прокурор тайги
    Прокурор тайги ответ ZIBO rock (раскрыть)
    24 апреля в 15:07
    А чего у нас - зарема - главная газификаторша чехии? Тут вроде вов-вовыч отметился. Не надо в повышении цен европартнерам приписывать заслуги девушке спортивного поведения и её спутнику. Не по чину обоим геополитика, не по чину :))
    Roger Young
    Roger Young
    24 апреля в 14:50
    "у нас все спокойно") - хочется спросить у Властемила "у нас" это у кого?) Насколько помню, Петржелла с Зенитом в 2006-ом попрощался)
    ABir
    ABir
    24 апреля в 14:47
    С чего бы этот старый маразматик стал рассуждать про проблемы Спартака? И кому вообще кроме питерских интересно его никчёмное мнение?
    BDA81
    BDA81
    24 апреля в 14:40, ред.
    А мне вот не жаль, даже весело )) Верной дорогой идёте товарищи )) Главное не сворачивайте с правильного пути )) Федуну долгожительства и главное чтоб даже в мыслях не было продать Спартак ))
    Брулин
    Брулин ответ makkie (раскрыть)
    24 апреля в 14:21
    Это внутрепитерская тема. И вопросы исключительно для той аудитории )
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    24 апреля в 14:18
    Понятно, Петржелка хочет в Спартак, хочет в казино !
    SHMEL
    SHMEL
    24 апреля в 14:15
    Спартак потихоньку из флагмана российского футбола превратился в громкий пиар-проект в основном с новостями из жёлтой прессы, с кучей скандалов, дрязг и прочего, а футбол откатился на второе или даже третье место.
    Sigurd Ring
    Sigurd Ring
    24 апреля в 14:15
    Мне искренне жаль всех футбольных болельщиков.
    Потому что боление - это плохо, боление - это фу.
    От боления голова болит и глаз дёргается.
    А ещё несварение желудка, тяжесть в мозгу и неконтролируемое словоизвержение.

    Здоровья всем болезным.
    нечитайло
    нечитайло
    24 апреля в 14:13
    Сосут юабки
    youtomee
    youtomee
    24 апреля в 13:59
    всем жаль болельщиков Спартака.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    24 апреля в 13:58, ред.
    Сами в Москве ажиотаж создаёте на ровном месте...потом о популярности говорите...
    Интервью брал Миша Можаровский...по понятным причинам не указываю издание...но офис его в столице...в Текстильщиках.....

    Спору нет...Спартак самый популярный клуб...
    Но как по другому то...
    Коль из 80-ти новостей....65 про то как команда села в поезд на Ростов...как ехала в поезде на Ростов....и как высадилась из поезда на Ростов...
    Понятно что головные офисы ведущих изданий в столице...соответственно там много журналистов...и чтоб быть на плаву им же не про будни нижнеподмышенского "Текстильщика" писать....
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    24 апреля в 13:51, ред.
    Так ты заметь с какими темами к ним обращаются и кто!

    Если хочешь поговорить о игре, о игроках со спортивной точки зрения говорят о Зените, а если хочешь "жаренького" то конечно все дороги ведут в Спартак.

    Вот смотри, есть к примеру певец или группа, которых слушают и многим они нравятся. Например группа "Чайф", их любит вся страна, но они не мелькают со скандалами на тв и в новостях. А есть такие как Бузова, которые очень популярны у молодёжи и одни скандалы, и подписчиков у неё виг знает сколько миллионов.

    Так ты мне скажи, какая популярность лучше? По твоим высказываниям тебе ближе популярность таких как Бузова, а по мне так лучше чтобы нравилось, но без всей этой шумихи ради мнимой популярности.

    Ещё я заметил что для вас идеология Заремы больше важна чем сама игра.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    24 апреля в 13:43, ред.
    Петржела в каждом вью доказывает что он маразматик: "В этом, пожалуй, главное отличие «Зенита» от «Спартака»: У НАС все спокойно....."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311941/petrzhela-vlastimil-spartak 24.04.2022
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    У кого у ВАС?!) У вас в Чехии цены на ГАЗ в апреле в 6 раз подскочили!
    True Story
    True Story
    24 апреля в 13:40
    Нам всем повезло, что в РПЛ есть такой потешный клуб.
    makkie
    makkie
    24 апреля в 13:37
    Почему бывших и нынешних представителей Зенита постоянно спрашивают о Спартаке? Видать, неинтересно свой клуб обсуждать.
    Радимов, Петржела, Медведев, Орлов на радио "Зенит" - все чешут языками о ситуации в Спартаке. А журналисты так и прут к ним с такими вопросами. Это к вопросу о популярности в стране ))))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    24 апреля в 13:36
    Жалость унижает!
    Futurista
    Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    24 апреля в 13:32
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