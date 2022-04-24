Петржела: «Мне искренне жаль болельщиков „Спартака“»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал «Спартак» в текущем сезоне.
Выступление «Спартака» в этом сезоне — позор. Мне искренне жаль их болельщиков, потому что находится внизу турнирной таблицы для такого большого клуба унизительно.
Они все никак не могут найти оптимальный состав менеджеров, которые будут грамотно управлять развитием клуба. Несколько лет назад в «Зените» это сделали и результат очевиден.
В этом, пожалуй, главное отличие «Зенита» от «Спартака»: у нас все спокойно в руководстве, хорошие менеджера, а у красно-белых вечно какие-то страсти и скандалы.
Если хочешь поговорить о игре, о игроках со спортивной точки зрения говорят о Зените, а если хочешь "жаренького" то конечно все дороги ведут в Спартак.
Вот смотри, есть к примеру певец или группа, которых слушают и многим они нравятся. Например группа "Чайф", их любит вся страна, но они не мелькают со скандалами на тв и в новостях. А есть такие как Бузова, которые очень популярны у молодёжи и одни скандалы, и подписчиков у неё виг знает сколько миллионов.
Так ты мне скажи, какая популярность лучше? По твоим высказываниям тебе ближе популярность таких как Бузова, а по мне так лучше чтобы нравилось, но без всей этой шумихи ради мнимой популярности.
Ещё я заметил что для вас идеология Заремы больше важна чем сама игра.
Если хочешь поговорить о игре, о игроках со спортивной точки зрения говорят о Зените, а если хочешь "жаренького" то конечно все дороги ведут в Спартак.
Вот смотри, есть к примеру певец или группа, которых слушают и многим они нравятся. Например группа "Чайф", их любит вся страна, но они не мелькают со скандалами на тв и в новостях. А есть такие как Бузова, которые очень популярны у молодёжи и одни скандалы, и подписчиков у неё виг знает сколько миллионов.
Так ты мне скажи, какая популярность лучше? По твоим высказываниям тебе ближе популярность таких как Бузова, а по мне так лучше чтобы нравилось, но без всей этой шумихи ради мнимой популярности.
Ещё я заметил что для вас идеология Заремы больше важна чем сама игра.